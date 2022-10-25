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來到11月，各大節日陸續來臨，歐美有感恩節、聖誕節，世界通行的有西曆新年，接下來又有農曆新年，再加上近年大熱的雙11和雙12購物節，串連成全球消費旺季，在商戶而言當然是爭取生意的良機。網上營商正逐漸向著以影片為中心的方向發展，更有統計指出年尾消費旺季期間，74%的受訪者看完商品說明影片會購買該商品。如果你正在猶疑要不要趁機加入影片促銷的行列，本文會分析這個時機的好處，幫助你找到最適合自己的宣傳方式。

1. 年尾消費者愛「做功課」

年尾購物的理由特別多，感恩節處處有減價，聖誕節要買聖誕禮物，新年要辦年貨，換言之消費者的支出會增加，因此也會較多格價、比較同類型不同品牌的商品、閱讀用家評價等行為，防止買貴買錯買完後悔等情況發生。2021年12月，Wyzowl訪問582人，發現88%的受訪者試過被品牌影片說服到購買商品，而會看說明影片來了解商品的人更高達96%。由於調查是年尾進行的，多少都能反映消費旺季的情況，可以想像到數字有因消費旺季而提高。因此，如果你想看到影片促銷的威力，年尾消費旺季是最好的機會。

（圖片由作者提供）

2. 年尾消費者較心急

剛才說到年尾消費者要買的東西特別多，然而現代人生活忙碌，工作時間長不在話下，即使能靜下心神拿著手機看想買的商品，網上會使人分心的東西還是太多，例如購物期間突然有喜愛的明星開始直播、訂閱了的影片頻道通知有新影片推出等等，消費者一個不留神就會忘記了正在購物，而你身為商戶應該也不想這些顧客流失吧。近年歐美國家流行一種商品說明影片，名為「可購式影片」（shoppable video），意思是影片中設有購買鍵，顧客可以一按即買，不用轉換網站，節省消費者的時間。此外，將「可購式影片」放在網店，也有別於一般將影片上載到社交網站或者影片串流網站的做法，顧客不必從那些網站轉換到你的網站才能購物，減少顧客分心的風險。

3. 年尾社會氣氛較輕鬆，消費者需要娛樂

以前有人說逛街購物是娛樂，尤其是辦年貨的時候，更有人說街上愈擠擁愈高興。現在大家網購多了，似乎也少了說購物是娛樂，因為一般網店都只有文字和圖片，難免感覺冷冰冰，而其實顧客是希望與商戶於感情上有交流的。此外，也不是每位商戶都精通攝影和撰寫商品說明，但講解商品和說服顧客購物卻肯定是每位商戶的必備技能，因此只要將鏡頭當成顧客，利用 掌舖 的新功能拍成可購式影片放上網店，顧客就能找回在實體店購物的感覺。此外，如果你的資源較充裕，也可以嘗試 掌舖 最新的可購式直播功能，直播主持與顧客實時交流，一問一答，顧客感覺更親切更開心，這就是所謂的「購物式娛樂」（shoppertainment），再加上一按即買的功能，顧客自然更願意大破慳囊。

4. 年尾消費旺季數據更有用

年尾購物的人數增加，各種有用的數據都會增加，例如看過商品介紹影片後購物的人數，以網上行銷行內術語來說，即是影片的「轉換率」（conversion rate）會上升。以往如果將影片上載到社交網站或者影片串流網站，商戶無從得知轉換率，亦不會知道怎樣的影片才能吸引顧客。如果你使用 掌舖 ，就可以掌握可購式影片的轉換率，深入了解觀眾的口味。如果有做可購式直播，更可以按照直播期間的觀眾反應，將直播片段剪輯成宣傳素材，持續為你帶來生意。

（圖片由作者提供）

總括而言，年尾是消費旺季，這是不爭的事實，但因競爭激烈，不是每個商戶都能受惠，商戶如何突出自己才是重點，而可購式影片和可購式直播這個潮流來勢洶洶，年尾消費旺季絕對是加入的好時機，對你的業務發展必定有利。

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