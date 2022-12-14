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你有選擇困難症嗎？你是網上營商的新手，網店該以甚麼形式登場？根據統計公司Statista的資料，2019年全球的數碼交易有47%都在網購平台發生，那麼是否應該依靠龐大的網購平台？還是選擇電商平台建立別具一格的專屬網店，突顯品牌個性，使顧客容易記得你？「電商教室」這一課，筆者為你比較網購平台和電商平台各自的三大優點，幫助你選擇最適合自己的網上營商場地。

首先簡單介紹兩種平台。

網購平台（online marketplace）是甚麼？

網購平台由一間公司營運，以供多個商戶開設商店，商戶只需簡單開設帳戶，就能接觸顧客並售賣商品。顧客能同時光顧多個商戶，並一次過結賬。換言之，網購平台有交易時，牽涉到的單位有三個：網購平台的營運者、商戶和顧客。國際知名的網購平台有Amazon、eBay、Etsy等等，日本有Rakuten，新加坡有Shopee，中國大陸有淘寶、京東、阿里巴巴，台灣有Carousell，香港則有HKTVMall。

電商平台（e-commerce platform）是甚麼？

商戶可以利用電商平台開設專屬的網店，每間網店只會售賣一個商戶的商品，與網購平台的差異，除了商戶的數量之外，還有毋須與其他商戶直接競爭。網店有交易時，牽涉到的單位只有兩個：商戶和顧客。著名的電商平台有Shopify、Wix、BigCommerce、Squarespace等等，本地的則有掌舖、Shopline等等。

（圖片由作者提供）

相信大家現在有概念了，現在筆者就談談兩者各自的優點。

電商平台的優點：

1. 商戶擁有自主權

商戶利用電商平台開設網店，網店就完全是屬於商戶自己的，無論是商品種類、付款方式、物流選項，還是頁面設計、營銷策略、顧客管理，都由商戶一手包辦，商戶可依照顧客的需要和口味決定一切。反觀網購平台本身都需要營利，一般都有自己的目標客群，因此對於商戶如何營運網店可能會有意見，如果商戶的作風是偏向有主見的話則未必適合。

2. 專屬的網店有利建立品牌名氣

雖說競爭無處不在，但在網購平台競爭尤其激烈。筆者相信大家都試過在網購平台上搜尋商品，結果會是很多個商戶售賣的同一件商品。如此一來，商戶要突出自己的品牌是相當困難的，顧客記得的只會是網購平台的名字，商品來自哪個商戶在他們而言未必很重要，因此商戶很難在網購平台找到回頭客。相反，商戶如果在專屬的網店售賣商品，則可以按照自己的風格和顧客的口味設計網店，從而突出自己，加深顧客的印象。

3. 方便收集購物數據

網購平台說到底還是營利的機構，少不免會有些商業秘密，在網購的世界，顧客購物的數據就是關鍵的商業秘密，例如經廣告轉到網店購物的顧客數量、回頭客的數量等等，網購平台都未必願意向商戶透露。如果你想研究購物數據，以了解顧客的口味和購物習慣，並且調整營運策略的話，開設自己的網店是較理想的選擇。你甚至可以研究顧客放棄購物車的數據，再傳送電郵提醒他們結賬。如果你是掌舖的商戶，只需要登入網店後台，即可得知顧客購物的數據，也可連接Google Analytics獲得更多數據，極之方便。

（圖片由作者提供）

網購平台的優點：

1. 人流一般較多

要接觸大量潛在顧客，加入網購平台是最容易的方法。網購平台的設計就是將商戶和顧客連接起來，為了吸引更多新商戶加入，網購平台的首要任務必定是吸引更多人流，其次是吸引人流購物，因此商戶加入後也能受惠。相信大家身邊都有家人朋友喜歡到大型網購平台搜羅日用品和食品，最常聽到的名字大概是HKTVMall和淘寶，卻很少聽到他們會說到那些網購平台光顧某一個商戶，由此可見要賺人流的話，大型網購平台的確比商戶專屬的網店優勝。

2. 開店較容易

說到開設網店，不少人都怕要自己編寫網頁、設定付款方式和物流選項等等，如果無相關專業知識一定做不來。這些商戶可能會選擇網購平台，因為網站維護、程式編寫等工作都可由網購平台聘請的專業人士代勞，商戶開設網店完全不需要專業電腦知識，只要開設帳戶即可，有些網購平台甚至只要求新商戶以社交平台帳戶登入，的確是十分方便。掌舖就是為了打破這種既定印象而誕生的，商戶只需要有能收發電郵的電郵地址即可開設網店，需時只是幾分鐘，而日常營運工作如定價、設定優惠、顧客管理、出貨、物流，以至投放廣告、拍攝可購式影片、製作可購式直播等等，都只需要用一個應用程式完成，省卻商戶不少煩惱。

（圖片由作者提供）

3. 開店成本較低

網購平台有規模經濟（economies of scale）的優勢，只需要一隊專業人士就能照顧大量商戶，因此商戶開設網店只需要付出低廉的成本，有些網購平台甚至可以免費開設網店，到網店有交易時才以抽佣的形式收費，例如eBay會抽取商戶實收金額的10-15%作為佣金，而Amazon即每項商品收取0.99美元，另加其他銷售費用。有些網購平台甚至會收取上架費。一句老話：「小數怕長計。」如果你的網店規模逐漸變大，交易增多，這些收費可能會蠶食商戶的利潤。有見及此，掌舖收取低至三百多元的月費，減輕商戶的負擔。

再來一句老話：「針無兩頭利。」網購平台和電商平台各有各的優點缺點，重要的是商戶了解自己的需要，是著重人流還是著重品牌名氣？想自己控制網店的一切還是想方便？還是近年大家很愛說的一句「why not both」？在網購平台賺人流，加上適當的宣傳，同時在專屬的網店賺回頭客，也許這就是長遠的網上營商方法。

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