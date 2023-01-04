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近日，Google的搜尋排名突然成為城中熱話。Google已經與人類生活密不可分，可以大膽下判斷，只要是擁有智能電話的人（換句話說，是大部份的人），一天都起碼會使用Google一次，無論是搜尋網頁、收發電郵，還是查看地圖、看串流影片，都會用到Google的服務。來到網上營商的層面，Google因為已經滲入人類生活的各部份，所以在網店而言是良好的營銷工具。Google當然也深明這個道理，因此推出了很多工具來幫助網店推廣業務。如果你是網店新手，或者一直沒有利用Google來營銷的話，「電商教室」這一課就為你簡介六個善用Google的方式。

1. Google搜尋排名

2020年Search Engine Journal發表文章，表示研究過數以十億計的Google搜尋結果後，發現第一個「有機結果」（organic result，即是無付費的搜尋結果）的點擊率平均為28.5%，第十個則只有2.5%，可以想像到Google搜尋的排名先後是何等重要。如果商戶想網店的搜尋排名佔先，首要任務就是要配合搜尋器的遊戲規則，也就是所謂的search engine optimisation（SEO）。具體操作有以下幾個重點：

a）尋找適合的關鍵字

- 列出商品：列出你有出售的商品，越多越好。

- 盡量詳盡：目的是收窄範圍。舉個例，在「朱古力」這戰場，小店一定難以跟吉百利、好時、雀巢等大公司較量，但「厄瓜多爾產可可 70% 朱古力」則較容易突圍而出。

- 數據支持：關於數據，Google關鍵字策劃工具和Google Analytics幫到你，後者容後再討論。

b）撰寫適合的商品說明

商品頁面千萬不要只得相片、商品名稱和價錢，說明商品的文字也是必需的。你需要盡量仔細描述商品，並且將上一步想好的關鍵字融入當中，最好能自然地重複關鍵字，這樣Google會較容易找到你的網店。

c）切勿重用商品說明

如果幾個商品的說明文字都是一樣的話，便會將流量分薄。如果你不是自行生產商品，請勿重用生產商的說明文字，因為生產商也有可能會將商品說明放在網上，重用生產商的文字會造成競爭，不利於增加網店流量。

2. Google Search Console

花費大量功夫做好SEO之後，相信你也想知道成績吧，這時候Google Search Console就大派用場。Google Search Console備有多種工具，亦可列出報告，協助你衡量網站的Google搜尋流量和成效，使你的網站從眾多Google搜尋結果中脫穎而出。它能利用Google官方提供給你的資料（網站排名、曝光、點擊），分析SEO的成效，也能監察SEO相關的技術工作是否正確，還能處理SEO相關的基本設定（網站的國家、偏好網域）。商戶只需要每個星期查看一下數據報表，即能了解網店的營銷方向是否恰當。

（圖片由作者提供）

3. Google趨勢

本欄之前曾提到Google趨勢在物流方面對網店有幫助，原因是它可以監察關鍵字的搜尋趨勢，商戶可以從而了解顧客的購物趨勢，例如天氣轉冷時，禦寒衣物、火鍋用具和食品、登山用品等等都會比較暢銷，農曆新年前利是封、鮮花、年糕等等應節物品的銷量也會激增，因此也會比較多人到Google搜尋這類商品，商戶可以根據往年的數據來預早準備存貨。此外，你也可以利用Google趨勢來比較自己與競爭對手誰在互聯網上比較出眾，從而了解品牌名氣和營銷成效，更可以用來改善YouTube SEO，有助於制訂商品的營銷策略。

（圖片由作者提供）

4. Google購物免費廣告

根據Internet Retailing雜誌的報導，網購前會搜隻資料的人越來越多，當中有62%會使用Google購物（Google Shopping）分頁來比較多個商戶的類似商品。早在兩年前，Google為了方便顧客找到所需商品，同時協助商戶在疫症期間數碼轉型，容許亞太區商戶在Google購物分頁免費刊登商品資料，這個免費的營銷機會，網店當然不能錯過。如果要在Google購物分頁刊登免費廣告，商戶就需要完成以下步驟：

1. 註冊成為Google Merchant Center用戶

2. 加入「Google 跨平台顯示」計劃（Surfaces Across Google）

3. 建立動態饋給（feed），上載商品資料到Google Merchant Center

4. 遵守 Google 相關政策

不過你還是需要留意免費廣告的位置與付費的還是有所不同：

（圖片由作者提供）

5. Google Shopping付費廣告

從上圖可見，付費廣告的位置的確比較搶眼，如上文所述，置頂的搜尋結果隨時可能比位置較低的點擊率多10倍。如果你是掌舖商戶，就可以使用掌舖的智能廣告功能，直接在應用程式內投放Google付費廣告。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

商戶只輸要完成圖中的任務，連接Google帳戶，再依照應用程式顯示的步驟，就可以使用Google購物廣告。

6. Google分析

商戶如果覺得Google Search Console的設定太複雜，也可以使用較為簡單直白的Google分析（Google Analytics），獲得進入網店流量的資料，包括來源、使用者、裝置、造訪路徑等等，從而分析顧客的需要，提升購物體驗。同樣，如果你是掌舖商戶，也可以利用掌舖應用程式直接設定Google分析，更加方便。不過商戶需要留意，Google分析快將推出第四版，而到了明年7月1日，現有版本就不會再處理新的資料，商戶便有可能需要重新設定。

（圖片由作者提供）

Google推出了多種工具來幫助網上商戶營銷，當中有不少還是免費的，因此以商業機構來說，已可算是相當有善心。有人說「免費的東西最昂費」，使用免費的Google工具，當然也要靠自己努力，例如SEO就是了。如果你想省卻麻煩，也可以考慮付費，再將煩惱交給掌舖。

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