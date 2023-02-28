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近年以直播來推銷商品在全世界都十分盛行，熱潮由中國的「直播帶貨」帶起，來到香港，名稱則變成「購物直播」（shoppable livestreaming）。雖然是新的推廣手法，但原來不少大型商戶都十分樂於採用，因為「購物直播」的好處實在太多，「電商教室」這一課就為大家講解這些好處，希望能幫助你發展業務。

所謂的「購物直播」，即是在網店或網購平台上開做直播來宣傳商品，並在影片中標註商品，畫面會顯示商品的購買鍵或商品頁面的連結，顧客觀看直播時可以直接按下來購買商品。與一般在社交平台直播推廣商品的做法不同，「購物直播」的整個購物過程顧客會留在同一個網站。

商戶在自己的網店做「購物直播」有以下好處：

1. 提高商品點擊率

因為商品頁面的連結會直接在直播中顯示，容易吸引顧客按下。

2. 提高轉換率

這是對比在社交平台直播的。所謂的轉換率，即是比較認識商品與真正購買商品的人數。在社交平台直播，因為過程較為轉折，一般購物的人會比在網店做直播少，因此後者能提高轉換率。

3. 提高平均訂單價值

你可以在直播中標註多件商品，吸引顧客多購物，甚至宣傳一些銷路較差的商品，有助清貨。

4. 延長平均觀看時間

由於社交平台會不斷向用戶提供最新消息，顧客觀看直播時容易分心，而網店只專注於售賣商品，顧客的平均觀看時間自然會延長。

5. 能提供各種數據

雖然社交平台也能提供直播的觀看數據，但有幾多人是因為看過直播而購物，你是無從得知的。商戶如果在自己的網店直播，則購物數據和觀看數據都能直接收到。

6. 節省處理訂單的時間

社交平台無購物功能，有些商戶在社交平台做直播時，會請想購物的顧客留言，商戶需要逐個留言人手處理，還很容易出錯，費時失事。如果你在自己的網店做直播，訂單資料會自動傳送到你的網店後台，簡單快捷，出錯的風險也較低。

7. 有助建立顧客群

你可以在直播中直接回答顧客的問題，使顧客更感親切；顧客自己也會互相討論商品，增加購物的互動感，更能凝聚社群，使顧客更願意再次光顧。

如果這些好處都不能說服你在自己的網店做「購物直播」，不如看看以下各大商戶在網店直播的經驗，或許能給你一些靈感：

微影

微影是本地的玩具店，主要售賣玩具車，在香港和澳門有二十多間分店。微影以直播推銷商品已有數年，起初是使用社交平台的，後來發覺處理訂單太花時間，試過一次直播後訂單用了2個月也處理不完。後來轉用掌舖的直播功能，平均觀看時間近28分鐘，高於業界5倍，產品點擊率高達78.6%，高於業界4倍，商品點擊比率高達4成，單件點擊高達600次，單條問題回覆率更高達6成，更重要的是直播後處理訂單的時間大大縮短。

微影將以往的直播放在網店首頁，供顧客重溫。（圖片來源：微影直播網店）

莎莎

莎莎是本地數一數二的大型化妝品專門店，分店多不勝數，更有在香港上市。莎莎大約每一至兩星期直播一次，每次都有兩位固定的主持，主持口才了得，又有直播限定的商品，因此銷情不俗。早前更邀請演員滕麗名做嘉賓，給顧客驚喜，而其推銷的商品反應也不錯。

去年12月，莎莎邀請滕麗名做嘉賓推銷商品。（圖片來源：莎莎網店直播室）

Shout

Shout是本地的藝廊，售賣本地藝術家的作品，風格新穎，偏向流行文化，因此也相當願意用嶄新的方式來宣傳商品。在網店售賣藝術品已算是罕見，而Shout更試過直播宣傳商品，不過這場直播不是真的直播，而是預錄的，因此如果你未夠信心即場面對顧客，也可以試試這種直播方式來推廣商品。

Shout在直播中向顧客提問，也是特別的推廣手法。（圖片來源：Shout網店）

無印良品

無印良品是分店無數的生活百貨，相信大家都相當熟悉。日本的無印良品也會定期做直播，每場的背景都是日本各地的分店，主持都是不同的店員，親身示範不同的商品以作推廣，亦會即場解答顧客的問題。

無印良品的直播主持講解護膚步驟。（圖片來源：無印良品直播購物網站）

Uniqlo

Uniqlo是日本的服裝連鎖店，大家應該都不會感到陌生。Uniqlo的香港網店和日本網店都會做直播來宣傳商品。香港方面，初期是在YouTube做直播的，更曾邀請歌手陳毅燊（ANSONBEAN）和張天賦、電視節目主持陳俞希（Hailey）來當嘉賓。後來回到自己的網店做直播，才開始標註商品，而背景同樣是各分店，主持也同樣是店員，與日本的Uniqlo網店一樣。





香港（左）和日本（右）的Uniqlo購物直播。（圖片來源：香港Uniqlo LIVE STATION和日本Uniqlo LIVE STATION）

相信你看過在自己網店直播的好處，再加上本地和外國的例子，也會想試試直播宣傳商品吧。不用怕直播很複雜難搞，因為掌舖是全港唯一可以用來直播的網店建立程式，設定相當簡單。

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