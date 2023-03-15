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近日，ChatGPT 在全球爆紅，不少人都紛紛探索它的可能性。ChatGPT 是由 OpenAI 開發的人工智能聊天機器人程式，可以模擬人類對話，理解用戶提出的問題和回答。既然如此，你又有沒有想過 ChatGPT 能為網店店主帶來甚麼幫助？

ChatGPT 的好處

1. 提供創作內容建議

作為網店店主， 經常需要創作不同內容，例如：社交媒體內容、電子報等。ChatGPT可以建議一些創作內容並作參考。沒有合適的建議／想查看更多建議的話，可以輸入「繼續」讓ChatGPT延伸以上問題作答。以後便不用愁沒有idea了！

2. 協助撰寫文字內容

有想法但不懂怎樣寫？ChatGPT 可以幫助網店店主撰寫文字內容，例如：產品描述、帖子內容、郵件營銷內容、品牌故事、標題和標語等。生成的文字內容可以編輯和修改，以確保文字內容更準確、清晰、吸引人並具有說服力。為了保持新鮮感和吸引力，網店店主應該定期更新和創作新的內容，反饋客戶的評論和建議，並根據市場趨勢和競爭環境調整。

如何使用 ChatGPT？

由 Open AI 研發的 ChatGPT 因受區域限制，原本香港地區是無法使用 ChatGPT，需要使用 VPN 和 外國電話號碼才能註冊帳戶。如果不想處理繁複的步驟，你現在就可以選用由 Quora 推出的 Poe App 取而代之，香港用戶可免費下載和使用（目前只支援 iOS 版）。

1. 到 App Store 搜尋 “Poe – Fast AI Chat” 並下載，輸入香港手機號碼和電郵地址，填上兩個驗證碼即可完成註冊。

2. 選擇聊天機器人後便可以開始聊天。

Poe App 4個聊天機器人的分別

1. Sage：善於處理語言相關的工作，可以用於繙譯、創作文章等。

2. Claude：善於處理對話相關的工作，並且能夠像人類一樣理解和回答問題，在問題不清晰時會主動向用家提問。

3. Dragonfly：提供正確和可信的資訊，拒絕不合規的提問。

4. ChatGPT：能夠理解和回答各種問題、提供資訊和建議、協助任務（例如：設置提醒、發送電子郵件）、繙譯語言和提供娛樂等，還能與用戶互動學習，並且根據以前的對話調整答案。

每個聊天機器人都有獨特的功能和特點，用戶可以根據自己的需求和偏好選擇最適合的虛擬助手。

怎樣使用 ChatGPT 幫助你在掌舖開網店？

文章提及 ChatGPT 可以提供一些創作內容上的建議，如果你不知道從何入手設計你的網店的話，ChatGPT可為你提供一些網店頁面設計的建議，例如： 頁面布局、顏色和商品頁面等等。掌舖也提供頁面設計功能，可選擇模版並在頁面加入不同組件，例如：購物影片、圖片、橫幅等，商戶可參考 ChatGPT 的建議自行設計網店頁面。

AI可以幫助解決的事件除了一般營運，你也可以選擇掌舖的自助廣告功能，透過我們的智能AI系統助你投放廣告，並且優化廣告效率，再配搭 ChatGPT 協助撰寫廣告文案，花更少時間達到更佳成效！

如對 掌舖 的廣告投放 AI 功能或網店服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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