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最近，數碼轉型引起大量討論，成為商業中的第一流行語。疫情導致消費者的格局產生變化，這大大加快了大多數公司數碼轉型，從中包括零售電子商務品牌。

了解現代消費格局

在過去十年，網購有可見的大幅增長，2021 年網上零售額達到 7,680 億美元， 2023 年將佔零售總額的近 20%。疫情後，消費者開始意識到網購帶來巨大便利和安全，進一步刺激網購需求。

隨著消費者年齡中位數變得更年輕，Z 世代消費者帶來了一套完全不同的看法和消費者行為，他們更喜歡短影片、直播。

年輕消費者積極尋求體驗，而不僅僅是品牌產品，導致短影片和直播風靡一時。

由於渴望娛樂的消費者喜歡社交媒體平台上的可快速觀看影片內容，導致短影片的消耗量急劇增加。根據 Coresight Research 的數據，到 2025 年，直播帶貨市場預計將達到 250 億美元。

零售商目前處於甚麼位置？

可滑動、手機最佳、沉浸式的短影片已成為全球消費者的參與媒介，零售商也開始意識到這變化。

零售品牌仍處於數碼轉型的初期，因大多數品牌仍在手機優先、網上優先、影片優先中尋找定位。

對封閉平台（例如：社交媒體平台和搜索引擎）的嚴重依賴使品牌難以改變顧客的參與度。品牌很難證明封閉平台只有很低的投資回報率、缺乏品牌安全、分散注意力的環境和高運營成本。

品牌正投入大量資金在社交媒體製作橫向視頻，但這些影片未能獲取顯著收入和增長。由於依賴提供大幅折扣以獲取流量，導致顧客的體驗很差。社交媒體購物很少讓人有愉悅的品牌體驗，從而保留顧客和增加忠誠顧客。

若零售商已擁有良好的客流量和經營資產，他們如何將此優勢轉移至品牌？

「與社交媒體平台相比，97% 的交易是在電子商務網站上。有效的數碼轉型是通過直播、短影片徹底改變零售網站上的顧客體驗。」

Albertsons 和 The Fresh Market 等著名的零售品牌通過可購式影片、短影片和直播提升了網購體驗。這些品牌開創了零售轉型的先河，從靜態轉型至以影片為基礎的互動式購物體驗。

Albertsons 創造了 “Pinterest for Food” 體驗，通過精美、身臨其境的影片內容提高了參與度和轉化率。影片策略推動了社區主導的購物體驗，為美食愛好者提供食譜、產品捆綁銷售、品牌展示等。

The Fresh Market 使用可購式影片後，轉化率提高了 39%。與數碼橫幅廣告相比，點擊率 （CTR）提高了 25 倍，並在短時間內超過了 420 萬次的影片互動。

零售業的直播帶貨解決方案

簡短的直播影片是開闢未來網上零售體驗的方向。但品牌應如何開始數碼商務轉型？

打造購物娛樂體驗可分為四個階段：

● 第 1 步 – 整合

● 第 2 步 – 可購式影片

● 第 3 步 – 直播

● 第 4 步 – 零售媒體空間

與在沒有回報的社交媒體平台上相比，目標是讓所有階段共同進行，以發揮直播帶貨的最大效益。可購式影片和直播很難在封閉應用生態系統中獲取流量和觸發轉化。

Boutir 可讓你將品牌網站轉換為垂直影片，只需一行代碼即可體驗現場購物體驗。

● 品牌可以獲得專利技術，超高解析度、低延遲和整合影片購物功能，旨在有效處理規模。

● Facebook 帖子的平均參與度：點擊率 – 0.8% | 垂直影片 – 4 - 5 %

● IG 限時動態的回覆率中位數：0.02% | 垂直影片 – 3 - 6%

關於零售業數碼轉型的重要見解

在與零售品牌的多次對話中，以下幾點是首要的行動項目：

1. 減少對 TikTok、Instagram + 封閉平台的依賴（重新控制業務 + 消費者增長推動）

2. 通過為消費者提供他們喜歡的東西來重新建立控制和轉變數碼零售體驗：由影片提供的娛樂體驗

3. 與消費者建立更好的聯繫——未來增長的關鍵，創造更好的平台 + 體驗

4. 減少發掘封閉平台的營銷支出 + 轉換為自己的客戶數據（第一方數據）

5. 建構由直播支援的超現實、可擴展的零售購物體驗

借助直播帶貨，品牌可以讀取各種實時客戶數據，這些數據對於建構客製化、高效的體驗至關重要。

示例：一位直播觀看者觀看了 8 分鐘的直播，留言和給反應超過 3 次，將產品添加到購物車，但未完成交易。

全面的數據展現了用戶活動的詳情，幫助品牌在購物體驗中預測合適的客製化。擁有紮實的支援，品牌可以創造令人滿意的現場購物體驗，並比傳統網購更快地建立品牌忠誠度和提升顧客保留率。

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