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AI（人工智能）技術在各個行業中的應用愈來愈廣泛，包括電子商務領域。現時不少網店平台也開始運用AI技術，為商戶提供更便捷和個性化的服務，進一步提升業務效能。以下我們將會探討市面一般網店平台應用 AI 的現況。

自動生成推廣內容

ChatGPT 作為目前最受歡迎的 AI 工具之一，擁有強大的文本生成功能。部分網店平台就把 ChatGPT 引接到其行銷工具，運用 AI 自動生成電郵、SMS等推廣內容。商戶只需輸入關鍵字，AI就能快速生成電郵標題及內容等。

值得注意的是，部分網店平台可能需要額外購買此 AI 內容生成功能，但現階段 ChatGPT 的這些功能仍然是免費開放的。如果想了解如何申請使用 ChatGPT，可參考以下這篇教學：ChatGPT教學｜如何用 ChatGPT 幫助網店店主？你不可錯過的新時代網店營銷工具

對話式商務 （Conversational Commerce）

另一個網店平台普遍的 AI 應用是對話式商務中的智能聊天機器人（Chatbot）。這些機器人能夠提供即時的客戶支援和解答疑難，不僅節省了客戶服務成本，同時也可以為顧客提供快速和準確的幫助，提高顧客的滿意度。無論何時何地，顧客都能夠獲得專業的售後支援或個人化的商品推薦。

如果想了解聊天機械人更多不同的應用，或直播銷售的實例，可以參考以下兩篇文章：

【推廣必備】利用 Facebook 聊天機器人 x 數碼廣告自助功能 幫你提升網舖銷量！

從拍賣網賣玩具車到20多間分店！Tiny微影以直播渡時艱

掌舖 Boutir 的獨家「AI上架師」功能

除了以上 AI 應用外，掌舖 Boutir 最新推出的獨家「AI上架師」功能更是引人注目，為一眾實體店或網店商戶帶來了前所未有的便利。

商戶只需透過手機拍照，「AI上架師」的圖像識別技術迅速能自動偵測商品輪廓，並精準去除背景，同時生成相關商品介紹和描述。商戶可直接使用生成的內容，或進行後續調整，1分鐘內輕鬆上架10件商品。這不僅大幅減少手動輸入時間和工作量，還降低錯誤和遺漏的風險，使網店營運更加順暢、輕鬆。

「AI上架師」的特點如下：

- 自動美化商品相片，去除原來相片背景及更換合適背景以配合 Google Merchant Center 等平台要求

- 識別及自動撰寫商品名稱

- 即時生成有利搜尋引擎優化（SEO）的商品介紹和商品描述

- 生成速度相當快，1分鐘即可「上架」10件以上的商品

如果你對掌舖的 AI 功能或網店服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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