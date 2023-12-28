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臨近年尾，購物節日一浪接一浪。由於年尾消費旺季帶來的生意額，隨時超越其餘日子的總和，為了把握年度重大節慶商機，不少網店在聖誕或新年使出渾身解數，刺激顧客消費意欲。以下掌舖會分享3個常見促銷策略，助你為消費旺季制定最合適的行銷方式，輕鬆為網店衝業績！

1. 營造應節氛圍

要吸引顧客到你的網店消費，首要條件是找出網店商品與節日的關聯性；當找到兩者關係，你就能透過宣傳，讓他們知道你如何滿足他們應節的需要。你應同時在各宣傳渠道增添節慶元素，例如在聖誕節相關的廣告素材加入聖誕帽、薑餅人等，營造應節氛圍，有利激發他們的購物意欲。

2. 掌握顧客心理

當然，善用節慶圖騰是各大商戶在節日行銷必用的基本招式。要成功突圍而出，你應同時活用顧客心理，例如節慶期間大家都想與親朋好友歡渡佳節，所以制定行銷策略時，不妨考慮主打溫馨溫情路線，有助引起大家的共鳴。

3. 善用社交媒體

相信經營網店的你，都知道社交媒體的重要性。想藉此加強節日行銷的成效？是時候參考Meta官方最新提供的6個行銷貼士。

今年，掌舖Boutir更特別夥拍Zero Finance 旗下的X Wallet App （其新支付功能「X Pay先買後付」）推出優惠，資助網店在聖誕及新年購物旺季搶商機、衝營收。X Wallet App的「X Pay 先買後付」為消費者提供自動免息分3期付款選擇，最多更可靈活用 3 張信用卡完成同一筆交易。

即日起至2024年1月31日，掌舖Boutir的新舊商戶均可在網店新增「X Pay 先買後付」的付款方式，並有機會獲得最高HK$5,000的回贈。回贈金額將轉贈給消費者以作為X Pay購物折扣。消費者凡透過 X Wallet App內的「X Pay」付款，即可享以以下節日優惠*。

優惠詳情：

● X Pay 全新用戶在參與活動的掌舖商戶消費：

全單5折（不設最低消費，折扣上限為$100）； 或單一消費交易滿HK$500可享85折優惠，折扣上限為HK$150；

● X Pay 現有用戶在參與活動的掌舖商戶消費：

輸入「XPAYBOUTIR」消費滿HK$100即可減HK$15

如果顧客是X Pay的全新用戶，在參與活動的掌舖商戶消費單筆金額達到HK$1,000，使用XWallet付款後，即可以享受HK$150的折扣。那麼顧客當天只需支付HK$283.3，餘下的款項將會在第一和第二個月自動支付。

而對於商戶來說，他們將在T+3天內收到原價全數款項（即HK$1,000），扣除手續費後的金額為HK$964（HK$1,000減去3.5%的手續費和HK$1的手續費）。相關的行銷活動開支，變相「入掌舖數」。

此外，掌舖及X Pay 將會在除夕12月31日至1月1日 參加由Figurecross X Lewis - 「再見凱婷」市集暨除夕倒數音樂會。

● 市集日期及時間：2023年12月31日至2024年1月1日1pm-8pm

● 市集地點：D2 Place一期二樓The Space及新昌工業大廈地下The Aisle（D2 Place新活動場地）

● 除夕倒數音樂會日期及時間：2023年12月31日9pm-00:15am

● 音樂會地點：D2 Place二期地下The Garage

市集期間，使用XPay支付的顧客可以享受免息分三期付款的優惠，新用戶消費滿HK$120還可減免HK$68，現有用戶還可以獲得多張優惠券（1 張 HK$10 及 2 張 HK$5 優惠券）。檔主還可以同時租用由Boutir提供的mPOS連熱敏收據打印機，輕鬆管理產品和銷售，並即時列印收據！

新零售模式以數據驅動、線上線下一體化、無處不在的購物體驗、移動支付和無人零售、供應鏈優化等特點，為消費者提供了更加便捷、個人化和高效的購物體驗。這次掌舖Boutir和X Pay合作正正針對新零售需求，並提供解決方案來幫助商戶吸引年輕顧客並擴大客戶群。現在正值聖誕及新年購物旺季，商戶可以迅速增加收入，抓住商機，繼續以簡易、手機、社交和數據為核心，幫助商戶提升業績和客戶體驗。







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