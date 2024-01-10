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科技發展一日千里，AI應用在電商零售業已是現在進行式。以往很多商戶都會親力親為，或是聘請專業人士，為網店進行網頁設計、製作宣傳素材、回答顧客問題等等。

隨住AI工具的普及，現在不少商戶都把以上工作交由AI處理，只要完成簡單設定，AI工具即可迅速完成指令，有助各位善用人力資源，增加營運網店的效率之餘，甚至提升營銷表現！想善用AI幫你「做少啲、賺多啲」？即睇以下掌舖推介的5款超實用網店AI工具！

5款超實用AI神器推介

• 自動撰寫推廣文案 ── ChatGPT / Poe

• 生成網店設計草稿 ── Uizard

• 輕鬆上架大量產品 ── 掌舖獨家「AI上架師」功能

• 留言+1即發送連結 ── 掌舖 Chatbot 聊天機器人

• 剪片必備AI配音員 ── 文字MP3專業版

1. 網店AI神器1：自動撰寫推廣文案 ── ChatGPT／Poe

要數到最為人熟悉的AI神器，相信非ChatGPT莫屬。由於ChatGPT擁有卓越語文能力，現在不少人都會透過ChatGPT處理不同文書工作，好像翻譯、編寫電郵、修改文法、歸納文本重點等等。針對網店營運和推廣，各位則可利用ChatGPT發掘宣傳靈感，有助創作產品描述、社交媒體貼文、電子報等宣傳文案。當然，ChatGPT可以化身寫手，為大家撰寫以上內容，大大減低宣傳網店所需的時間及人力！

現時ChatGPT是免費AI工具，只開放給部分國家和地區使用，當中不包括香港。如果港人想使用ChatGPT，便需使用VPN和外國電話號碼才能註冊帳戶。港人亦可透過第三方程式使用ChatGPT，例如Poe App，歡迎閱讀以下文章了解更多：ChatGPT教學｜如何用 ChatGPT 幫助網店店主？你不可錯過的新時代網店營銷工具

2. 網店AI神器2：生成網店設計草稿 ── Uizard

要建立一間成功網店，除了具吸引力的宣傳文案，各位亦需要一個充滿美感、易於使用的網店介面。現在各位就能透過Uizard，協助完成整個網店頁面的設計流程。這款人工智能設計工具的強大之處，在於它的識別和轉換功能。用戶只需把網店頁面框架繪畫出來，然後把網店設計草稿圖拍攝，並將它們上載到Uizard，這個網店AI工具就會自動分析這些草圖，然後繪出網頁模型，之後用戶就能利用它進一步調整網頁設計，提升工作效率。

不過，設計網店頁面並非易事，因為一個完整的網店應設有不同功能，例如網店前台應支援關鍵字搜索、商品分類、購物車、結帳、評論等功能。即使設計者具備UI（User Interface，使用者介面）和UX（User Experience，使用者體驗）的知識，過往都要耗費大量時間、精力和金錢才能完成這項挑戰。

當然，你亦可選擇透過使用網店建造平台，例如掌舖輕鬆打造品牌化網店。我們為各位準備了不同的網店設計模板，並且備有相關功能教學，一步一步教你如何操作，無需開發技能也能輕鬆上手。如有意了解更多，歡迎按此前往掌舖官網專頁。

3. 網店AI神器3：輕鬆上架大量產品 ── 掌舖獨家「AI上架師」功能

對不少商戶而言，其中一個經營網店的煩惱，就是處理上貨工序；如需人手逐一將大量新品上架，過程絕對非常耗時。然而，如你是掌舖商戶的話，就可免費使用掌舖獨家的網店「AI上架師」功能，1分鐘助你上架10件以上的商品，助你輕鬆解決以上難題之餘，還能享受以下便利，提升營運網店的效率：

• 自動美化商品相片、去除或更換原來相片背景

• 識別及自動撰寫商品名稱

• 即時生成有利搜尋引擎優化（SEO）的商品介紹和商品描述

4. 網店AI神器4：留言+1即發送連結 ── 掌舖 Chatbot 聊天機器人

不僅搜尋引擎，社交平台亦是電商重要的宣傳平台之一。要吸引粉絲到網店消費，不少商戶都會用心經營社交媒體專頁，定期發佈宣傳貼文，積極與他們互動，提升顧客對網店品牌的親切度，有助培養他們成為網店的忠實顧客。

為了方便商戶在社交媒體進行宣傳限時優惠，掌舖推出了聊天機器人功能！商戶只需在網店後台完成簡單設定，就能啟用這個免費網店AI工具，讓粉絲在指定facebook貼文留下擁有特定關鍵字的留言（例如「+1」）後，即可獲得自動回覆訊息，取得專屬購物連結！

5. 網店AI神器5：剪片必備AI配音員 ──文字MP3專業版

隨著近年影片行銷大行其道，很多商戶都會在社交平台發佈短影片，希望藉此迎合消費者的購物習慣和喜好，提升他們到訪和光顧網店的意欲。

可是，製作短片時想加入旁白，但沒時間配音？這時AI工具「文字MP3專業版」就能大派用場！用戶只需輸入所需文字、插入想要的音效標籤，例如配音人、語速、音量、背景音等，就能輕鬆建立配音檔，無論是多國語言、多人對話、輕聲細語、大聲生氣，都可以輕鬆做到！

為配合影片行銷大趨勢，掌舖現已支援一條龍購物短片促銷方案，讓商戶在手機製作「購物短片」後，即可上載到網店後台，然後在網店任何頁面加入播放清單，重點宣傳商品，並支援在影片播放器即時結帳，為顧客提供更流暢的購物體驗！

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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