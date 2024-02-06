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顧客就是喜歡購物優惠！《2023年香港跨境電商市場研究報告》指出，香港消費者選擇跨境電商平台購物時，「產品價格」和「折扣吸引力」都是他們重要的考慮因素。

不少電商品牌深明顧客的喜好，透過舉辦不同促銷活動，希望短時間內為網店帶來大量流量，甚至銷量！然而，網店推廣方法五花八門，如何制定最適合的折扣推廣策略，是不少商戶需要思考的重要課題。今次掌舖就與你分享8大網店優惠設計方法，助你提升促銷成效！

4大網店促銷常見主因

對於網店來說，促銷一直都是雙刃劍。一方面它會縮小商戶利潤，過度促銷更有機會令顧客只習慣以較低價錢入手商品；但商戶能權衡成本和利潤後，適當運用網店推廣策略的話，不但能減少上述負面影響，還有助達到以下目的：

1. 引起注意

從上述跨境電商研究可見，不少顧客對價格十分敏感，所以很多商戶都會趁著網店開張，或是新品上市的時候，向顧客提供限時優惠，藉此吸引他們的眼球，甚至引起大家討論，加強宣傳效果。

2. 提升銷量

試想想過往的購物經驗，有否試過對一些商品感興趣，但一直無法下定購買的決心，直到網店突然推出折扣，就二話不說付款結帳？促銷優惠就如神奇魔藥，透過善用這類顧客「FOMO」（Fear of Missing Out，中文可譯作「錯失恐懼」）心理，鼓勵他們盡快以優惠價格下單，以免錯失限時機會。

3. 盤點清倉

為了增加網店的吸引力，有些商戶選擇引進不同新品。不過，一旦商品銷量未如預期，便會造成囤貨問題，對現金流和存貨空間構成負擔。此時促銷優惠就能大派用場，讓商戶盡快清走庫存，紓緩營運壓力。

4. 維繫會員

奧美消費者體驗曾在全球13個市場進行一項調查，並透過報告《顧客忠誠度的演變》發布研究結果。他們發現，過半受訪顧客指出，購物折扣和會員計劃獎勵能促使他們對一個品牌更加忠誠。由此可見，商戶提供會員專屬的購物優惠，可令他們對品牌增添好感，有助培養忠實顧客。

8大網店優惠設計方法

由此可見，雖然推出促銷優惠需要成本，但商戶使用得當的話，絕對是利多於弊。要將促銷優惠的成效最大化，商戶首先要因應業務需要，選用相應的促銷方式。以下掌舖整理了8個常見網店優惠設計方法，助你找出最適合的折扣推廣策略：

優惠設計方法

1. 多買優惠

例子：

買指定商品2件每件$100，3件每件$90

功用：

鼓勵顧客一口氣大量入手指定單品，有助延長顧客壽命

2. 首次購買優惠

例子：

首次購買即享全單9折優惠

功用：

藉此顯示商戶非常重視新顧客，為品牌形象起正面作用

3. 全單折扣購物優惠

例子：

會員買滿$800即享全單8折優惠

功用：

鼓勵顧客購買更多商品，以達到使用優惠的門檻，從而提高平均客單價（Average Order Value，AOV）

4. 運費減免優惠

例子：

買滿$300即享$15運費折扣

功用：

Baymard Institute 的調查發現，最多顧客放棄購物車的原因，是過高的額外購物成本（例如運費），故運費減免能減少顧客放棄購物車的意欲

5. 免費禮品活動

例子：

買滿$500即可免費獲得 Y

功用：

針對快將過期的商品，相比只用超抵價出售，此更有效清走庫存，畢竟顧客認為這只是禮品，毋須付出額外成本

6. 加購優惠

例子：

買 X 商品即享優惠價加購

功用：

直接向商品打折有機會令顧客覺得此跟商品質素有關，加購優惠則能避開這種觀感，同時達到促銷作用

7 . 商品折扣優惠





例子：

買 X+Y 商品即享8折優惠

功用：

鼓勵顧客以組合形式入手指定商品（例如洗髮水＋護髮素），降低他們購入市場其他同類商品的機會

8. 進階任選優惠

例子：

買任何 X 系列商品2件即享8折、3件即享7折

功用：

讓顧客覺得不多買就會帶來損失，鼓勵他們大批購入同系列商品，同樣有助提升平均客單價

4大網店優惠推廣招數

掌舖現已支援以上8個優惠設計方法，只需完成簡單設定，即可於你的網店推廣！想提升推廣成效？掌舖商戶記得同時使用以下4項宣傳功能，助你事半功倍：

優惠推廣招數

1. 可購式直播

透過在網店進行直播，宣傳不同商品和限時優惠，並把直播同步串流至主要社交平台，將流量帶到網店，有助刺激銷售。

2. 電郵通訊訂閱提示

透過在網店首頁添加「訂閱電郵通訊」組件，讓會員接收最新推廣消息和直播活動預告，提高直播活動觀看率和優惠宣傳成效。





3. 分級會員商品價格

透過分級會員商品價格，商戶可以為不同級別的會員設立專屬價格，讓越高級的會員更優惠的價格購買指定商品，提升他們的忠誠度。

4. 折扣活動頁面

建立進階任選優惠活動後，系統會自動在網店設立活動專屬頁面，讓訪客輕鬆取得優惠資訊，例如適用商品清單、優惠期等。

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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