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創業是場永無止境的賽事，期間需要面對無數挑戰，當中包括資金問題。即使創意滿滿，如果欠缺創業資金，通常難以成事。要籌集創業資金，除了向親朋好友或銀行借貸，各位亦可向政府申請創業資助。以下掌舖為大家整合6個政府創業資助計劃，助有意創業人士找出最適合的資助計劃。

3步驟估算創業資金

想出好點子只是創業第一步，要成功付諸實行，各位必須做好創業資金估算。如對此毫無頭緒，不妨參考以下3個步驟：

1. 列出必做清單

各位應根據自己的業務類型和發展藍圖，詳細列出創立和營運業務時必須完成的任務。以零售業為例，如各位有意經營網店，創業時一般都需處理以下事項 | Boutir 開店懶人包：

• 註冊成立公司

• 辦理商業登記

• 建立銀行戶口

• 物色網店貨源

• 物色經營平台

• 物色收款方式

• 物色送貨方式

• 制定營銷計劃

2. 估算所需成本

當完整列出創業必做事項後，各位需估算每項任務所需成本，還可將它們分為固定開支和浮動開支，前者可包括網店平台租金、商業登記費用等，後者則包括運輸成本、宣傳費用等。如無從入手，除了瀏覽香港貿發官網，了解相關市場和行業概況，各位亦可向業界人士，例如掌舖開店顧問取經，索取專業意見以供參考。

3. 善用分析工具

各位還可善用工業貿易署和特許公認會計師公會合作編製的「創業預算分析表」，估算開業所需資金、預測盈利、回本期、資產負債狀況等。要注意的是，估算回本期時，由於創業初期利潤通常較少，或需一段時間才能達到預期利潤，故實際回本期或比估算結果長。

(圖片取自 Mika Baumeister@Unsplash)

6大政府創業資助計劃

各位做好估算後，就能透過動用儲蓄、借貸、集資等方式籌集創業基金。如有意申請政府資助，建議可善用政府青少年網站的「資助計劃搜尋器」，以及瀏覽香港投資推廣署官網，找出最適合的資助計劃。各位可按照業務發展階段，申請以下政府資助：

粵港澳大灣區青年創業資助計劃

最高資助總額（港元）：60萬

適合項目：協助港青於本地與大灣區內地城市創業

社會創新及創業發展基金

最高資助總額（港元）：個人30萬；組織無上限，視乎協創機構而定

適合項目：以創新方案解決社會貧窮問題

專利申請資助計劃

最高資助總額（港元）：25萬，或專利申請直接費用的90%，以金額較低者為準

適合項目：申請專利

科技券計劃

最高資助總額（港元）：60萬

適合項目：數碼轉型

「BUD 專項基金」

最高資助總額（港元）：700萬

適合項目：協助企業發展品牌、升級轉型及／或拓展業務至指定境外市場

中小企業市場推廣基金

最高資助總額（港元）：推廣活動核准開支總費用的50%或10萬港元，以較低者為準；企業100萬

適合項目：擴展香港境外市場

準備創業適用



1.粵港澳大灣區青年創業資助計劃

目的：以資金配對形式與非政府機構合作，協助本地青年於香港與大灣區內地城市創業

申請條件：年齡介乎18至40歲香港永久性居民已認真準備創業，並具備較周詳計劃尚未運作或已運作不超過3年的初創企業在香港進行商業登記

資助金額：最高可獲60萬港元資助（45萬港元政府資助及15萬港元由非政府組織提供的配對資金），詳情可向獲資助的非政府機構查詢

2. 社會創新及創業發展基金

目的：促進商界、非政府機構、學術界及慈善機構與公眾合作，以創新方案解決社會貧窮問題

申請條件：如屬個人申請人，申請人須年滿18歲的香港永久性居民如屬申請組織，則須在香港註冊的有限公司及機構不接納適用於現有資助計劃的項目，同一計劃書將不會獲得政府不同基金重覆資助

資助金額：個人資助金額不多於30萬港元，組織資助金額通常無預設上限，視乎協創機構而定

3.專利申請資助計劃

目的：鼓勵本地公司及發明者申請專利，藉此保障智慧成果，並將成果轉化為資產

申請條件：所有具備科技元素及能作工業應用的功能性專利品和發明以往從未在任何國家或地區擁有任何專利及未曾獲「專利申請資助計劃」資助的本地註冊公司、香港永久居民或准予逗留本港不少於7年的香港居民如屬個人申請人，申請人必須為該發明的唯一發明人或其中一名共同發明人如屬申請公司，則該發明的發明人均必須為與申請公司有直接關係的人士，例如東主、股東、董事或職員

資助金額：最高可獲25萬港元資助，或專利申請直接費用（包括專利檢索及技術評審費用）的90% ，以金額較低者為準

拓展業務適用

1. 科技券計劃

目的：支援本地企業或機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型

申請條件：按《商業登記條例》登記，或按《公司條例》註冊成立本港法定機構，並非本港上司公司，亦非政府資助機構或其附屬公司，及在香港有業務運作

資助金額：每名合資格申請者最多可獲批6個項目，累計資助上限為60萬港元

2. 「BUD 專項基金」

目的：協助企業發展品牌、升級轉型及／或拓展業務至內地市場、東盟市場、自貿協定經濟體等

申請條件：按《商業登記條例》登記在香港有實質業務運作的非上市企業

資助金額：在基金申請期內，每家企業最多可獲資助70個核准項目、最高累計資助金額為700萬港元

3. 中小企業市場推廣基金

目的：鼓勵中小企業參與出口推廣活動，藉此協助其擴展香港境外市場

申請條件：按《商業登記條例》登記的非上市企業在申請基金時，在香港有實質業務運作如企業曾獲基金資助，所獲累計資助金額不能超過基金規定的累計資助上限企業並非申請所涉及的推廣活動及相關服務的主辦／協辦機構／服務供應商或與主辦／協辦機構／服務供應商有關連的公司

資助金額：以推廣活動計算，最高資助額為申請企業就有關活動繳付的核准開支總費用的50%或10萬港元，以較低者為準以企業計算，每家企業所獲的累計資助上限為100萬港元，而涉及申請建立或優化申請企業擁有的公司網站／流動應用程式的活動資助上限為每家企業的累計資助上限的50%

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