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疫情不但改變不少人的生活模式，亦為各行各業的經營模式帶來巨變。以零售業為例，疫情下政府推出社交距離措施，令實體店生意陷入寒凍，同時令網上購物成為常態，尤其受Z世代歡迎。

去年國際購物中心協會（International Council of Shopping Centers，簡稱：ICSC）發表了一項調查結果，在過千名年齡介乎16至26歲的受訪者中，絕大多數人（95%）表示會在網上購物，跟會到實體店購物的受訪者人數相約（97%）。

眼見網購成風，加上開網店門檻低，近年不少中小企展開網上零售業務，透過經營網店，嘗試在電商市場分一杯羹。隨住各地生活和經濟逐漸復常，兼且網店發展成熟，有些商戶有意進軍實體店市場，擴大業務規模之餘，同時為顧客帶來更靈活和便捷的購物體驗，甚至希望網店和實體店的發展能夠相輔相成，令企業零售業務更上一層樓。

到底網店店主同時經營實體店的話，會有甚麼好處？租舖時會經歷甚麼主要流程？掌舖會在此文一一解析！

2大網店店主經營實體店的好處

1. 帶動網店生意

除了生活便利，不少香港人凡事亦講求效率，包括購物體驗。根據2021年由香港樹仁大學及明匯智庫發布的《香港消費者網上及直播購物調查報告》，約3成受訪者喜歡到門市自取，主要原因為「運費較便宜」和「方便、簡單直接」。

（圖片由作者提供）

雖然網上購物可以打破時間和地域的界限，讓顧客可以隨時隨地購物，但部份商戶發貨需時，未必能夠安排即時送遞貨服務，加上運費成本較高昂，所以有些顧客偏愛到門市取貨，不但提升購物效率，還能省卻運費。

由此可見，透過同時經營實體店，網店店主可以增加取貨點，甚至讓網上顧客即日取貨，兼且減少購物成本，有助增加他們下單的意欲，為網店帶來更多生意。

2. 增加顧客好感

對顧客而言，到實體店的最大優勢在於更真實的購物體驗。根據民建聯家庭事務委員會去年公布的「網購陷阱調查」結果，超過一半受訪者曾有不愉快的網購經驗，當中近半人曾遇到「貨不對辦」，25%受訪者表示「貨品有瑕疵」。

當商戶設有實體店時，線上顧客可以親身到門市接觸和使用商品，確保適合才購買，提升購物信心。這對講求試用或體驗商品功能的行業尤其重要，例如美妝護膚、居家電器等。這還能減低發生以上不愉快事件的機會，避免因此對商戶產生負面觀感。

除此之外，相比網店，實體店更能讓顧客在購物期間感受到人情味。試想想，網購期間，當我們想向商戶查詢時，通常只能利用冷冰冰的文字與客服交流，而且未必即時得到回應。相反，線上顧客到實體店購物時，不但可以即時與店員對話，還能親身感受到他們親切有禮的回應，有助增加他們對商戶的好感，有利商戶維繫顧客關係，甚至培養忠實顧客。

3大租舖流程全面睇

1. 計劃租舖開支

網店店主決定開實體舖前，必先規劃好預算。畢竟經營網店本已有一定開支，例如註冊成立公司、辦理商業登記、物色網店貨源等。為了順利發展實體舖業務，各位應要思考自己的財政能力，評估能否足以應付以下租舖開支：

舖租：業主開首通常以「兩按一上」或「三按一上」形式收租，即是將2至3個月租金作為按金，再加1個月租金作為上期

代理佣金：一般為1個月租金，款項由業主和租戶平均攤分；如想節省佣金，可經網上租舖平台，物色由業主自行放租的舖位

查冊費：建議簽約前先查冊，核對業主身份和舖位的主要用途，並且了解單位會否佔用公共空間和存有僭建物，以保障自己

釐印費：即租約印花稅，令租約具有法律約束力，可按此了解計算方法；如果日後發生租務糾紛，可將已打釐印的租約作為民事訴訟的證據，以免口同鼻拗

律師費：租舖時建議聘用律師，處理大量重要文件及租約條款，以保障自己的的權益，但要留意收費內容，例如會否有高昂影印費、車馬費等

裝修費：通常視乎行業和品牌定位而定，支出豐儉由人，惟部分行業的店舖裝修需符合法例規定，例如餐廳的排水管道、衛生設備、防火要求等

保險費：除了財物保險和火險，分別保障因意外或火災而造成的財物損失，一般租戶都會購買第三者責任保險，保障因人為過失、設施缺陷等因素造成的第三者傷亡或財物損失

營運開支：例如POS系統租金、水電煤費、管理費等；如聘請員工更要計算薪金、強積金和勞工保險費用

2.物色合適舖位

與開網店一樣，開實體店需要一個合適的選址，租舖流程當中涉及以下5大主要因素：

舖位類型：香港的商業舖位主要分為地舖、商場舖、商廈舖、工廈舖4種它們各有優點，例如相比商廈和工廈舖，地舖和商場舖的人流較多，惟租金或相對昂貴各位選擇舖位類型時，宜先考慮行業性質和自身發展狀況如果網店本身已有一定客群和宣傳，就不一定要靠地舖或商場舖帶動人流，此時租用商廈舖或工廈舖位或較為經濟實惠

地區人流：各位可針對品牌定位和主要客群選擇地區，例如主打高級時裝服飾的話，可以考慮租用位於銅鑼灣、尖沙咀等較高檔次地段的舖位；如果主打年輕客群，旺角、葵芳的小型商場舖位則是不錯的選擇人流方面，別以為一定越多越好，因為各位需評估能否有足夠人手應付龐大客流，以免因人手不足而遭顧客投訴，影響品牌形象和聲譽

單位用途限制：現行法例限制某些單位的用途，例如工廈舖不能明火煮食，亦不容許作旅館或酒吧用途，建議租用前先多加了解除了法例規定，有些業主亦會限制單位用途，例如部分大型商場不接受租戶設立「散貨場」，兼且訂立一些規矩，例如不允許店外擺設宣傳品

單位配套：各位租用單位前應先了解單位配套，當中包括：洗手間位置、水電供應、是否有僭建物等亦建議各位作實地考察，了解舖位不同日子和時段的人流變化，以及舖位會否有滲水、噪音、異味等問題

消防條例：對特定行業尤其重要，例如餐飲業實地考察時應同時留意單位的消防設備是否準備充足、走火通道是否順通等如發現消防設施有問題，簽約前記得問清業主，以保障自己

3. 留意租約細節

物色好心儀單位後，最後當然要簽署租務合約。即使聘請了律師協助處理租約，各位亦應自行仔細閱讀合約條款，尤其店舖免租期、交租期、逾期交租，以及調整租金的安排。此外，簽約時業主和租戶雙方應釐清繳付各項費用的責任，例如差餉、管理費、水電費、上網費、設施保養費等，以及確認租戶完成租約時需否自費將單位回復原狀。

總結

隨住各地生活和經濟復常，加上全渠道銷售（Online Merge Offline，簡稱OMO）的興起，很多只經營網店的商戶都有意開實體店，有助帶動整體零售業務，為顧客提供更流暢和真實的購物體驗。要順利發展實體舖業務，各位事前應做好預算規劃；物色心儀單位後，亦要小心租約細節。

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