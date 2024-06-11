WhatsApp在港滲透率近8成！宣傳做生意事半功倍？全新智能銷售助手登場：2大功能幫你簡化管理流程

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WhatsApp 是全球最受歡迎的即時通訊軟件之一，現於180多個國家或地區，共有超過20億人用戶。根據社交媒體管理平台Hootsuite和網絡行銷公司We Are Social發布的報告《DIGITAL 2024: HONG KONG》，WhatsApp在香港的滲透率高近8成，位居港人最常用的社交媒體榜首。所以利用WhatsApp宣傳的重要性愈來愈高！

針對經常使用WhatsApp做生意的商戶，掌舖 Boutir 推出全新 WhatsApp 智能銷售助手！以下掌舖會介紹它的威力，讓各位知道它如何助商戶迅速回應顧客需要，加快線上零售業務發展，甚至比同行對手走得更快更前！

甚麼是掌舖 WhatsApp 智能銷售助手？

WhatsApp 本地用戶人數眾多，自然吸引商戶使用，有助迅速聯絡顧客，解答他們的查詢。商戶更可建立WhatsApp群組，定期群發最新商品和優惠資訊，甚至利用顧客FOMO（Fear of Ｍissing Ｏut，中文可譯作錯失恐懼症）的心態，推出群組專屬的閃購和連線團活動，有助吸納回頭客。商戶還可經WhatsApp群組，向成員收集意見，然後作出相應改善，培養顧客對品牌的好感和忠誠度。

雖然 WhatsApp 為不少商戶帶來便利，但營商上它仍有一些限制，如商戶只使用 WhatsApp宣傳，而非網店平台經營線上零售業務，顧客經 WhatsApp下單後，一般商戶都需自行整合顧客訂單資料，過程非常耗時。即使商戶有透過網店平台經營業務，如想經 WhatsApp 廣播發送宣傳訊息，吸引顧客下單，通常事前需在網店後台建立商品頁面，不利人力資源有限，或是分秒必爭的商戶。

掌舖深明商戶的需要，推出WhatsApp智能銷售助手，透過兩大功能，提升營運線上零售業務的效率，讓各位「做少啲賺多啲」！

掌舖WhatsApp智能銷售助手有甚麼功能？

● 自動創建商品連結

過往商戶想在網店將商品上架，一般都會先為商品拍照，然後在網店後台上載商品照片，並輸入商品名稱、描述、售價、存貨量等資料，才能建立商品連結，再透過 WhatsApp 或其他社交媒體，將它分享給潛在顧客，向他們推銷商品賣點。

上述上架流程雖然簡單直接，但需時通常以分鐘計。如商戶需上載的商品數量繁多，但無法找他人代勞，需自行逐一將商品上架，同時要處理網店其他大小事項的話，絕對可以讓商戶分身不瑕，欠缺工作效率。

不過，如果商戶使用掌舖WhatsApp智能銷售助手，即可簡化以上流程！只需完成以下步驟，就能輕鬆將商品上架，方便各位在 WhatsApp群組進行宣傳：

1. 開啟 WhatsApp群組

2. 按下位於輸入文字欄的相機按鈕

3. 即時拍下商品照片

4. 新增相片說明文字時，輸入商品名稱和價錢

5. 按下發送按鈕

6. 掌舖WhatsApp智能銷售助手 即會自動建立商品連結，並附上簡單描述

掌舖WhatsApp智能銷售助手還支援同時上載多件商品，商戶只需在相簿挑選相關相片，然後逐一輸入商品名稱和價錢，它就會自動為每件商品建立商品連結，讓商戶一口氣在 WhatsApp 群組宣傳這批商品！

由此可見，掌舖WhatsApp智能銷售助手可以打破空間和地域的界限，商戶可以透過手機，迅速將商品上架，方便進行ＷhatsApp行銷，助網店帶來更多生意！

● 一站式訂單管理

除了ＷhatsApp群組，商戶還可把商品連結分享到其他社交媒體，例如 Facebook 和 Instagram。當顧客有意購物時，他們可以按下連結，然後前往網店自助下單，並完成結帳手續。換言之，透過掌舖WhatsApp智能銷售助手，商戶可以在單一平台管理所有訂單，同時無需逐一通知顧客付款詳情，然後等待他們回覆，簡化處理訂單的流程。

掌舖 WhatsApp 智能銷售助手適合哪些商戶使用？

分秒必爭的連線團：WhatsApp團購連線期間「邊行邊賣」，無法同時兼顧網店更新？透過掌舖 WhatsApp 智能銷售助手，商戶可以即拍即建立商品連結，讓顧客透過到連結自助下單！

日日有新貨的零售商：如商戶天天有大量新貨，但需自行逐一將它們上架，實在費時費力。透過掌舖WhatsApp智能銷售助手，商戶能一次過建立多條商品連結，節省不少時間和工序！

一腳踢的小商戶：當商戶只使用WhatsApp作宣傳或營銷渠道，背後没有訂單管理系統的支援，每逢收到新訂單，商戶都需逐一回覆顧客，提供付款方式資料；當確認收到款項，或是更新訂單狀態，商戶又要手動聯絡顧客，過程十分耗時。

透過掌舖WhatsApp智能銷售助手，顧客就能隨時隨地以商品連結下單和付款；每當商戶更改訂單狀態，系統都會通知顧客，無需另行聯絡顧客，提升營運效率！

想進一步了解掌舖WhatsApp智能銷售助手？立即 按此 了解更多詳情！現在此功能仍處於測試階段，尚未正式面世，如有意試用，請聯絡我們的客服團隊！

掌舖社交媒體營銷功能全面睇

除了 WhatsApp，現在不少商戶同時經營Facebook、Instagram、YouTube等社交平台，跨渠道宣傳網店和吸納顧客。為協助商戶充分發揮社交媒體的營銷力，掌舖同時支援以下功能：

● 直接從 Instagram 匯入商品目錄

● 數碼廣告自助功能

● 「可購式直播」和「購物短片」功能

● Facebook 聊天機器人

想知道更多？立即按此了解以上功能如何幫助各位「做少啲賺多啲」！

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如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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