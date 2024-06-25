Google Ads新手教學︰6大投放廣告實用技巧！怎樣選最合適關鍵字？如何接觸更多客戶？零售商必學！

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作為零售商，在人人機不離手的年代，相信你早已知道Google廣告對業務發展的重要性。如你對此感到無從入手，是時候閱讀這篇文章！今期《掌舖學堂》為你準備6個投放Google廣告的實用技巧，助你透過Google廣告平台推廣業務，增加流量和銷量！

6個投放Google廣告實用技巧

1. 想好投放廣告目的

2. 選用合適的關鍵字

3. 改善產品圖及描述

4. 多管齊下接觸顧客

5. 積極分析廣告成效

6. 透過掌舖投放廣告

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1. 想好投放廣告目的

根據官方定義，Google廣告活動可分為8大類型，當中包括：

廣告活動類型

最高成效廣告：

簡介

● 採用Google AI技術最佳化

● 可在單一廣告活動，存取所有Google Ads廣告管道

優點

● 設定簡單，同時有助增加轉換和轉換價值

● 有利開發新顧客，並且取得更豐富的洞察

搜尋廣告（俗稱SEM廣告）：

簡介

● 搜尋結果中的文字廣告

優點

● 輕鬆完成設定，撰寫文字廣告並挑選關鍵字即可，可略過特殊檔案或素材資源

● 大幅提高線上銷量

多媒體廣告：

簡介

● 網站上的圖像廣告

優點

● 利用視覺吸引潛在顧客行動，亦有助加深他們對廣告的印象

● 除了搜尋結果，亦可在不同網站和應用程式刊登，提高觸及率

● 可對看過廣告或到訪過網店的人進行後續宣傳

影片廣告（例如YouTube 廣告）：

簡介

● 可在YouTube和其他網站上放送

優點

● 透過聲畫吸引潛在顧客的注意，考慮購買你的產品

● 有助增加轉換和待開發客戶

● 同樣可對看過廣告或到訪過網店的人進行後續宣傳

應用程式廣告：

簡介

● 透過不同管道，例如Google搜尋、多媒體、Google Play和YouTube宣傳應用程式

優點

● 增加應用程式在行動裝置上的安裝量、參與度和註冊量

● 可利用Google AI技術協助完成設定

區域廣告：

簡介

● 透過多個管道，例如搜尋聯播網、多媒體廣告聯播網、Google地圖和YouTube上宣傳門市

優點

● 透過線上廣告宣傳商品目錄和店內促銷活動，吸引潛在顧客到訪門市

● 協助潛在顧客找到門市詳情

智慧廣告：

簡介

● 透過Google AI技術設定和自動化廣告

優點

● 提高產品和服務的銷量和註冊量

● 設定輕鬆，只要輸入商戶資訊、建立幾則廣告，Google AI就能設定廣告活動

● Google AI亦會為廣告和指定目標進行最佳化

含有 Merchant Center 購物廣告：

簡介

● 可在搜尋結果和 Google 購物分頁中顯示

● 可以加入店面商品目錄廣告／本地庫存廣告（Local Inventory Ads）

優點

● 利用引人入勝的產品資訊，吸引潛在顧客到訪網店購物

● 亦能向鄰近門市的顧客推銷產品

由此可見，每個活動類型都有它的優點。你應因應投放廣告的目的，建立相應的Google廣告活動，把資源用得其所。

2. 選用合適的關鍵字

要提升實體店的廣告成效，你必先選用合適的關鍵字，讓SEM廣告可更精準於目標受眾面前展示。短尾的關鍵字一般較多人購買以及競爭，例如：「紅酒」，因長尾關鍵字組合是實體店店主很常使用，其中一個最常見的長尾關鍵字的公式：「地方名字+你的產品類型」，例如：香港中環紅酒。

現在市面上擁有多款關鍵字分析工具，讓你了解不同關鍵字的搜索量和競爭程度，而推斷該關鍵字組合的熱門程度！付費代表有Ahrefs、Moz、SEMrush等，不過要注意並非所有工具都提供中文字的關鍵字結果；因此我們建議可以先使用Google關鍵字策劃工具（Keyword planner），除了免費以外，更有大量關鍵字及組合查看！

3. 改善產品圖及描述

實體店店主可透過Google Merchant Center參與免費產品資訊計畫（Google Free Product Listings），讓顧客可在不同Google服務的搜尋結果看到網店正在售賣的產品，當中包括「購物」分頁、YouTube、Google搜尋等。要令你的免費刊登廣告脫穎而出，你可因應Google官方的建議，調整產品資訊：

● 上載白色背景的產品特寫相片，方便顧客查看產品細節

● 確保產品資料準確出現在店面商品目錄廣告／本地庫存廣告（Local Inventory Ads），即使產品售價和供應狀況經常有變，你亦應及時作出更新

● 如有特別優惠活動，你應建立促銷活動，讓瀏覽Google的潛在顧客看到優惠詳情

● 設定退貨註解、運送資料、免運費與特快送貨標誌，滿足顧客對便利的需求

同時Google Merchant Center登記你的實體店資料，亦可以提升在Google Map 上出現的曝光率，該頁面亦可配搭你詳細產品的資料、網店網址、聯絡方式。

4. 多管齊下接觸顧客

除此之外，針對正在採用全渠道銷售策略的商戶，你可參考以下官方建議，多管道觸及實體店潛在顧客：

● 推出搜尋廣告活動時，同時配搭最高成效廣告活動，例如在地SEM廣告，有助找出更多潛在的顧客

● 在最高成效廣告活動加入門市和／或全渠道目標，宣傳實體門市位置，盡可能爭取最高的門市價值，例如Google Free Product Listings

5. 積極分析廣告成效

當投放廣告後，你亦可參考官方建議，透過Google不同工具和服務分析廣告表現，例如Google Analytics 或 Search Console 並作出相應調整，提升廣告成效，例如：

● 採用成效規劃工具，評估調整廣告活動可對主要指標和整體成效的影響，實體店店主可以曝光率 Impression、Cost Per Click（CPC）、Click Through Rate（CTR）為初步評估的指標

● 透過洞悉頁面，了解最新市場趨勢，更能掌握顧客興趣和偏好的變化；建議每2-3個月要檢查關鍵字趨勢，並且嘗試不同關鍵字的配搭

● 利用Google 最佳化建議功能，讓系統根據帳戶過往表現、廣告設定、Google趨勢等，助你找出新商機，

● 你亦可以到 Google Ad Transparency Centre 了解市場或競爭對手的廣告表現及內容，有助改善或了解自己廣告的內容

6. 透過掌舖投放廣告

如你沒時間消化不同Google廣告知識，又覺得投放Google廣告的步驟繁瑣，兼且正在透過掌舖經營網店，不妨透過掌舖手機應用程式，投放Google智慧購物廣告，詳見：

● 如何設置 Google 智慧購物廣告？

● 設定Google 智能購物廣告常見問題

如你有意學習更多Google行銷技巧，歡迎閱讀以下《掌舖學堂》相關文章：

● 【GTM新手教學】想輕鬆管理網店追蹤碼？要靠Google Tag Manager！

● 【SEO新趨勢】Google SGE AI生成式搜尋登場！即睇5個網店SEO優化教學！

● Google大神可推廣網店？教你6大方法用Google幫助網店營銷

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