網店食物牌照 │ 開網店賣蛋糕要領牌？一文清楚牌照申請費用、要求、注意事項！

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無論是慶祝特別日子，抑或轉換工作，不少香港人都會購買精緻蛋糕甜點以表心意。隨住網購愈來愈普遍，很多消費者都會在網上選購心儀餅食，加上經營網店的租金比實體店相宜，令近年網上烘焙店紛紛湧現。

不過，別以為減輕了租金壓力，就覺得經營網上烘焙店是件易事。畢竟網購食物涉及風險，香港曾發生過相關大型食物中毒事件，引起各界關注。2016年，為更全面地保障食物安全，政府要求商戶需領取牌照，才能在網上售賣指定食物。

由此可見，要經營網上烘焙店，除了擁有創業頭腦和專門手藝，各位亦需懂得遵守本地法規，確保業務符合港府要求，保障消費者的健康和權益。以下掌舖會為大家詳細講解申請相關食物牌照的資料，包括申請要求、費用和注意事項，讓想經營網上烘焙店的你輕鬆掌握申請重點！

文章目錄

開網店賣蛋糕要領甚麼食物牌照？

申請烘製麵包餅食店牌照要準備甚麼文件？

申請烘製麵包餅食店牌照要經過甚麼主要步驟？

申請烘製麵包餅食店牌照要多少費用？

申請烘製麵包餅食店牌照有甚麼注意事項？

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開網店賣蛋糕要領甚麼食物牌照？

根據《食物業規例》（第132Ｘ章）及相關法例，無論以傳統或網上方式從事食品銷售，經營者須根據其經營模式和所售賣食物的類別，按法例規定領取相關牌照或許可證，例如：

如業務是涉及配製食物出售供人在食物業處所以外地方進食，則須申請食物製造廠牌照

若只配製麵包餅食及其他烘焙食品，便須申請烘製麵包餅食店牌照



因此，如果大家的網上業務只集中製作和出售蛋糕，並不涵蓋其他食品，申請烘製麵包餅食店牌照經已足夠。反之，如業務還會涉及蛋糕以外的食品，則需申請食物製造廠牌照。



如任何人無牌經營食物業即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50,000港元及監禁6個月。2017年，一名23歲男子被食物環境衞生署（食環署）發現，涉嫌在網上出售無牌食物製造廠的蛋糕，因而遭受檢控，最終被判罰款3,000港元。



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申請烘製麵包餅食店牌照要準備甚麼文件？



根據食環署出版的《「烘製麵包餅食店牌照」申請指南》，各位需準備以下文件：



1. 已填妥的食物業牌照申請書（FEHB 94）

2. 聲明店舖處所符合政府租契條款之聲明書（FEHB 192）

3. 樓宇建議設計圖則（須以十進制單位按比例繪製）



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申請烘製麵包餅食店牌照要經過甚麼主要步驟？



1. 申請人向牌照辦事處助理秘書（其他牌照）提交申請書及圖則

2. 助理秘書（其他牌照）以書面通知認收相關申請

3. 如圖則通過初步評核，食環署會安排衛生督察進行實地視察

4. 食環署亦會按需要將申請文件轉交其他政府部門，例如規劃署、屋宇署、消防處

5. 食環署確定相關政府部門不反對申請後，會在7個工作天內發出正式牌照的發牌條件通知書

6. 申請人辦妥所有發牌條件後，需以書面通知牌照辦事處，並提交相關證明文件，當中包括：



● 通風系統最終設計圖則

● 已填妥和簽署的指定表格FEHB191（表格UBW-2）

● 衞生經理及／或衞生督導員委任書

● 其他所需證明文件，例如：

○ 符合規定證明書（第一類規定）

○ 電力裝置證明書（表格WR1／WR2）

○ 氣體裝置符合規定證明書／完工證明書

○ 食物供應商證明書

7. 食環署進行最後實地視察

8. 食環署確認申請人已辦妥各項發牌條件後，會在7個工作天内發出正式牌照及通知有關部門



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申請烘製麵包餅食店牌照要多少費用？



根據《公眾衞生及市政(費用)規例》（第132CJ章），當局會根據食物製造廠的樓面面積，計算正式烘製麵包餅食店牌照費用，例如：





食物製造廠的大小

（以樓面面積計） 正式烘製麵包餅食店牌照費用

（每年應付港元） 不超過100平方米 2,710 超過100平方米但不超過150平方米 3,390 超過150平方米但不超過200平方米 4,690



至於暫准牌照或續期費用，則是正式牌照訂明費用的一半。歡迎按此了解其他廠房尺寸的牌照收費。



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申請烘製麵包餅食店牌照有甚麼注意事項？



● 申請人收到當局發出的發牌條件通知書前，不應進行裝修工程；在領得牌照前亦不得開業，否則會遭檢控

● 關於消防規定：

○ 消防處會直接通知申請人跟進有關消防規定，並將通知書副本送交牌照組備考；

○ 申請人辦妥相關發牌條件後，需直接通知消防處，並向相關防火辦事處提交證明，以便安排查核視察；

○ 申請人必須事先取得消防處簽發的消防證書，才可領取烘製麵包餅食店牌照。

● 申請人物色食物廠單位時，記得查冊或問清地產經記，了解單位能否符合牌照要求，例如：

○ 衞生設施方面：

■ 須裝設自來水管

■ 須按照《建築物(衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》（第 123I 章）所訂的標準，裝設水廁及沖水尿廁

■ 廁所不得與廚房、烘房、食物調製室或食物貯存室相通

○ 樓宇結構和火警安全方面：

■ 不准設於只有一道樓梯的建築物上層

■ 不可位於地庫第四層及以下的樓宇

■ 不可建於任何不符合建築標準的建築物／搭建物



看完以上申請烘製麵包餅食店牌照的重點，仍在思考自己是否適合開網店賣蛋糕？歡迎預約掌舖開舖諮詢服務，針對你的創業計劃提供個人化建議，幫你「做少啲、賺多啲」！

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