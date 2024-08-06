代購生意入門 | 如何開展網購代購生意？怎樣安排全球寄送？專家教5步學識做代購

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近年網購發展迅速，只要一機在手，即使足不出戶，各位都能透過網上選購心頭好。不過，並非所有品牌都能安排全球寄送，令代購服務仍有市場。有商戶更會開設限定連線團，即時在海外為顧客代購。如你有意透過網店和連線團形式，展開代購生意，是時候閱讀這篇文章！今期《掌舖學堂》為你解答5個代購新手常見問題，助你更快掌握經營網店代購生意的基礎知識！

文章目錄

● 代購是甚麼？

● 代購如何賺錢？

● 代購怎樣做？5步學識點做代購！

● 代購如何快速收單？

● 代購需要申請商業登記及開公司戶口嗎？

代購是甚麼？

顧名思義，代購就是代理購買，由第三方根據顧客需求和指示幫忙採購。現時代購主要分為兩種方式：

1. 個人代購

一些居於或經常到訪某一地區或國家的人士，包括留學生、空中服務員等，他們通常透過Facebook、Instagram、ＷhatsApp等社交平台和即時通訊軟件，宣傳自己能代購的產品，甚至推出限時連線團，以較優惠的價格吸引顧客使用他們的代購服務。

2. 公司代購

現時有些公司專門提供一站式代購和集運服務，為顧客提供快速且方便的跨境購物體驗。

代購如何賺錢？

個人代購利潤主要有4大來源，當中包括：

代購服務費：當為訂購服務定價時，你應先了解經營代購業務所需的成本，當中主要包括入貨、包裝、物流、人力和時間成本，然後因應目標利潤制定服務費。

產品和匯率差價：有些產品在海外的定價會比本地平，代購就能讓你透過差價謀利。此外，你可因應國際匯率變化，趁低吸納較多外幣，降低未來代購成本。

國際運費：當貨運量大時，你就能向物流供應商談判，爭取運費折扣，減少物流成本。

消費回贈：當代購前先登入購物網站和現金回贈平台會員帳戶，並同時使用電子支付工具，你就能賺取相應回贈，例如現金、積分、贈品等。

代購怎樣做？5步學識點做代購！

1. 確立代購定位

要踏上代購之路，第一步當然要做好市場調查。畢竟現今經營個人代購業務的人多不勝數，當中主打熱門產品的大有人在。面對同行競爭，作為代購新手，就要知己知彼，懂得發掘自身定位，然後物色適合代購的產品。如想取得更多入貨貼士，歡迎閱讀：【網店創業心得】開網店賣咩好？賣甚麼最賺錢？即睇3大策略！

順帶一提，如果你決定以熱門產品作招徠，市場難免出現飽和局面。此時你就要懂得轉移宣傳目標；以美容產品為例，當代購同行都在大推同一款面膜時，你或可從整個護膚步驟出發，同時加推能配合使用的保養品，例如洗面乳、精華液等，提高品牌價值。

2. 尋找代購貨源

當決定好代購定位，下一步當然要尋找代購貨源。人在當地，不少代購個體戶都會直接前往門市代購產品；如有收貨地址，更能經網上訂貨，增加經營代購業務的靈活度。假若代購業務擴大，規模日趨成熟，還可考慮直接經生產商批量訂購。

3. 宣傳代購服務

代購服務準備就緒，就是時候推出市場，向目標受眾宣傳代購服務賣點和詳情。要向顧客提供優質代購服務，少不免需在宣傳平台，清楚列明代購流程和注意事項，例如如何加入連線團、接受預購時段等，甚至推廣產品時，同時分享使用說明和用家評測，做好顧客期望管理。

4. 接收顧客訂單

接收代購訂單的方法五花八門，以掌舖商戶「EX JAPAN 日本代購」為例，他們透過掌舖經營網店，並在Facebook和Instagram推廣主打產品，吸引顧客到網店下單。他們還會經營WhatsApp連線團群組，例如到訪東京迪士尼時，就會即時在連線團群組發送於園內拍攝的精品照片，當收到顧客訂單時，就會立即為他們代購。

針對商戶經營WhatsApp連線團的需要，掌舖現已推出「WhatsApp 智能銷售助手」，用戶只需在WhatsApp連線團群組，發送產品相片和基本產品資料，該功能就可自動建立產品連結，方便顧客立即下單。歡迎閱讀以下文章了解更多：【WhatsApp做生意】掌舖WhatsApp智能銷售助手 登場！即睇點幫你「做快啲賺多啲」！

5. 處理收貨安排

當接收到顧客訂單，並成功代購產品後，就要安排顧客收件。你可選擇直送到顧客的收件地址，或先集運到港，再安排遞送或面交；兩者均有利弊，你可因應產品特徵和營運成本，選擇合適的物流方式。無論你以甚麼方式投寄包裹，記得留意能否預先在網上申報包裹內容和納稅，助你更便捷地完成物流行政工作。

代購如何快速收單？

針對掌舖商戶，你可經我們的新系統，快速建立訂單！你毋須完成網店設定，亦不用預先將產品上載到網店，只需經該掌舖新系統，依照文字範本輸入簡單產品資料，例如名稱、款式和售價，並附上訂單資料，包括顧客名稱、聯絡電話和已選購的產品數量，系統就能自動建立訂單！

換言之，針對WhatsApp連線團，你只需要求顧客按照文字範本輸入所需資料，然後使用掌舖的新系統，就能助你快速收單！如想了解更多，歡迎按此聯絡掌舖客服團隊！

代購需要申請商業登記及開公司戶口嗎？

根據香港稅務局的指引，基本上只要你的代購業務屬於「為了圖利而從事的任何形式的生意、商務、工藝、專業、職業或其他活動」，就要申請商業登記。完成商業登記後，你就能建立公司銀行帳戶，方便處理代購業務支出。

如想了解申請商業登記詳情，歡迎閱讀以下文章：【新手指南】開網舖需要商業登記？一文看清申請原因、步驟等 5 大常見問題！

結語

看完這篇文章，相信你已掌握經營代購的基本知識。如你對上文有任何疑問，或需協助開設網店開展代購業務，都歡迎預約免費30分鐘的專業網店顧問諮詢。同時，我們還提供14天免費試用，讓你立即開始體驗。

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