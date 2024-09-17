開店必學！如何選擇全渠道零售POS系統？必備4大重點功能！提升效率帶來強大競爭優勢

加入最愛專欄 收藏文章

在現今營商環境中，POS系統已成為不少行業不可或缺的一環。別以為POS系統就是收銀機，只有收款和記帳功能；隨着科技發展日新月異，POS系統還能具備庫存管理、會員經營、數據整合等作用，為各位提升營運零售業務的效率，帶來強大競爭優勢。

不過，市面上POS系統款式眾多，到底怎樣才能選出適合自己的POS系統？如各位正在透過全渠道零售模式（Online Merge Offline，簡稱OMO）經營業務，看這篇就對了！今期《掌舖學堂》就會列出全渠道零售POS系統必備的4大功能，更為各位作出本地POS系統推薦，助你的零售業務更上一層樓！

文章目錄



● 甚麼是零售POS系統？

● 全渠道零售POS系統必備4大功能

● 善用全渠道零售POS系統好處

甚麼是零售POS系統？

介紹全渠道POS系統必備的4大功能之前，必先簡單講解何謂零售POS系統。POS系統全稱 Point of Sale，中文可譯作銷售點系統，可以集結處理交易、記錄數據、訂單管理、顧客管理、編輯庫存等多重功能。

現時市面上常見的POS系統可以分為傳統POS系統和mPOS系統（Mobile Point of Sale）兩大種，如想了解更多，歡迎閱讀以下《掌舖學堂》文章：mPOS和 POS系統是甚麼？一文比較傳統POS及mPOS系統！

（圖片取自imintechnology@unsplash）

全渠道零售POS系統必備4大功能

全渠道零售模式講求整合不同銷售渠道，以及顧客數據，有助透徹分析顧客習慣和喜好，從而規劃精準行銷策略，塑造流暢、無縫的個性化購物體驗。就此，POS系統要配合全渠道零售模式的話，就要具備以下4大關鍵功能：

1. 即時更新庫存量

作為中小零售企業，基於成本考慮，不少商戶的門市和網店都會共用同一倉庫。如果產品同時在線上和線下發售，當顧客向門市職員或線上客服查詢庫存量時，但庫存資料未能在POS系統同步更新的話，這有機會衍生超賣問題。

因此，一個優秀的全渠道零售POS系統，除了讓各位上載產品資料後，可同步適用於線上下銷售管道，還要確保能即時更新庫存量，讓前線銷售員迅速地向顧客提供準確答案，避免出現不必要的超賣狀況，同時令各位精準掌握產品銷量，從而更有效率地調整入貨策略，增加經營全渠道零售業務的效益。

（圖片取自tirachardz@freepik）

2. 整合消費者數據

從顧客關係管理（Customer Relationship Management，簡稱CRM）來說，要做好零售生意，留住舊客至關重要。記住顧客喜好，並為他們提供專屬產品推介和優惠，都可讓他們感到被受關顧，繼而產生好感，甚至提升品牌忠誠度，有助吸納回頭客。



所以，除了產品庫存和銷量，一個優秀的全渠道零售POS系統，亦應整合線上下顧客數據，包括聯絡方法和購物記錄，有利各位根據顧客特質，提供個性化推廣禮遇。系統還應確保任何門市職員或線上客服，都可根據顧客資料，提供客製化服務，吸引他們再次下單。

（圖片取自freepik）

3. 支援多元化支付

電子錢包日益普及，根據支付系統公司Worldpay的研究報告《Worldpay Global Payments Report 2024》，截至2023年，信用卡仍是香港的主要電子支付方式，但預計未來3年港人將加快轉用電子錢包，預期到2027年，香港41%電商消費額將透過電子錢包進行，經信用卡消費的金額則將跌至32%，而店舖消費方面，信用卡和電子錢包的差距也會收窄。

由此可見，針對全渠道零售模式，一個優秀的POS系統應要迎合顧客消費模式的轉變，除了現金、信用卡等傳統支付方式，還應支援現今港人常用的新興電子支付工具，例如Alipay HK、WeChat Pay、八達通及Tap & Go「拍住賞」，為顧客提供既全面又流暢的全渠道購物購驗。

（圖片取自freepik）

4. 線上下同步促銷

在全渠道零售模式下，很多顧客都期望無論在門市抑或網店購物，都可享有相同優惠。試想想，如果你作為顧客，被網店促銷活動吸引，但想先看實物才下單，於是前往門市購買，但結帳時才發現促銷活動只適用於網店，相信難免感到無奈，甚至影響消費意欲。故此，一個優秀的全渠道零售POS系統，應能讓各位同步在線上下推出促銷活動，為顧客打造無縫的購物購驗。

（圖片取自belart84@unsplash）

善用全渠道零售POS系統好處

從以上4大關鍵功能可見，透過優秀的零售POS系統，各位以全渠道零售模式經營業務時，可以享有以下好處：



● 精準掌握業務數據：各位可以經POS系統，從庫存狀況、銷售記錄等多角度準確了解和分析全渠道零售業務發展進度，從中洞悉市場趨勢，有助調整營商策略；

● 提升業務營運效益：POS系統自動整合線上下不同數據，例如貨品進出記錄、每日銷售總額等，讓各位節省時間和人力成本，可投放更多資源推動全渠道零售業務發展；

● 有利顧客關係管理：無論付款流程、優惠推廣，抑或產品推介層面，POS系統都能讓各位向顧客提供流暢、無縫的個性化購物體驗，有助提升顧客滿意度，甚至忠誠度。

若果各位的業務剛好需要全渠道零售POS系統，掌舖就是你的好選擇。掌舖現已推出手機版mPOS零售管理系統，各位只需一機在手，即可隨時隨地管理不同銷售渠道的生意，實時同步管理庫存、訂單和顧客資料，從此告別繁瑣店務！

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：



FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email



服務時間：



● 星期一至五：10:00 – 23:00

● 星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00

# 零售POS系統推薦 # POS系統 # mPOS







【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇