全渠道OMO新零售模式 想避開網店、門市倉存地雷？ 即學5大常用庫存管理策略！

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開店做老闆，經營零售業務，其中一項重要任務，就是做好庫存管理。別以為簡單記錄貨品的進出，就能做好庫存管理；事實上，庫存管理涵蓋監控訂貨、收貨、儲存、追蹤、出售等流程，當中每個工序都大有學問。

若果各位正在擴展業務規模，透過全渠道OMO新零售模式，同時經營門市、網店、Pop-Up Store等銷售渠道，實現「新零售」概念，庫存管理就更為複雜。此時，除了選用合適的零售POS系統，各位還可參考今次《掌舖學堂》為大家介紹的5個庫存管理策略，有助避開倉存地雷！

文章目錄



● 為何庫存管理如此重要？

● 如何做好庫存管理？5大常用策略不私藏！

為何庫存管理如此重要？

各位了解庫存管理的重要性之前，請先想想過往曾否經歷以下庫存管理地雷？



● 產品有使用期限，擔心無法在限期前沽清，面臨銷毀壓力，結果只入少量貨

● 單價成本高昂，大批入貨才有優惠，但銷情未如理想，造成囤貨

● 無論入貨數量抑或時機，一切只憑感覺，結果出現滯銷、供不應求等情況

● 當產品沽清才入貨，影響潛在顧客的購買意欲，各位甚至白白看着做生意機會流走

其實只要採取合適庫存管理策略，各位即可避免上述情況發生，從而減少庫存成本，兼且加強應對市場變化和風險管理的能力，提升經營零售業務效益，同時改善顧客消費體驗，增加他們對品牌的信心和滿意度，有助各位獲取更多忠實顧客。

如何做好庫存管理？5大常用策略不私藏！

常用庫存管理策略 簡介 1 先進先出

（First in First out，FIFO） ● 即最先進入倉庫的產品會先被出售，縮短產品停留在倉庫的時間 ● 保持產品售出時的新鮮度，減低因陳舊或過期所導致的財務損失風險；計算時按照當時的入貨成本，非常直覺且方便 ● 但隨住通漲、通縮等價格變動，估算實際利潤時或會出現誤差 ● 適用於有保存期限、會折舊和季節性產品，譬如食品、藥物、美妝品、服飾等 2 及時生產

（Just-in-time，JIT） ● 起源於日本豐田汽車（TOYOTA），收取訂單後才訂貨出貨，務求零庫存 ● 將存貨成本壓至最低，並提高生產效率 ● 但必須能在指定時間內出貨，並確保產品品質一致，否則或因服務質素不穩，惹來顧客不滿 ● 適用於精準掌握每期貨物進出量的零售商，以及即時生產商品，譬如文創手作

3 採購限額計劃

（Open-to-Buy，OTB） ● 即按照以往實際銷售數據，預計下期需採購產品的金額，多以月或季作單位，常用公式為： ○ OTB金額＝本期目標銷售金額＋本期折扣金額＋本期末存貨金額 – 本期初存貨金額 ● 有助規劃採購預算，而非憑空估算 ● 但估算可與現有可周轉資金金額不符，故毋須盲目跟從估算行事，需按照實際情況再作評估 ● 適用於季節性、目標在一期內沽清的產品 4 ABC分析法

（ABC Analysis） ● 即按照產品價值和銷量，將庫存分成以下三類，然後逐一進行管控： ○ A類產品：價值最高，但銷量最低，故應少批量多次訂貨，藉此提高資金周轉率，同時降低庫存管理成本 ○ B類產品：價值和銷量均屬中等，可按照過往平均銷售率，制定入貨金額和數量，並需定期檢視庫存和銷量，檢視頻率介乎A與C類產品之間 ○ C類產品：價值最低，但銷量最高，故應少批次多批量，並採取雙堆法 —— 將存貨分別放在兩個空間，當第一空間存貨沽清，就立即入貨，並開始供出第二空間存貨，反之亦然 ● 可掌握入貨成本與市場需求的關係，避免積存過多價值高的產品，以及高銷量產品出現供不應求的情況 ● 適合想審視產品供求情況、減少庫存成本的零售商 5 安全庫存量 與 訂貨點管理

（Safety Stock & Reorder Point） ● 即按照產品供求制定安全庫存量，並可預計訂貨期間市場對產品的需求，設立訂貨點，公式為： ○ 訂貨點 = 安全庫存量＋補貨期平均銷量 ● 確保倉庫有足夠庫存，避免因入貨期間出現的不確定因素，譬如物流延誤，令缺貨情況發生 ● 但並非適用於所有產品，譬如季節性產品，一般於季節後期訂單量就會遞減



結語



做好庫存管理，既可避開各種庫存地雷，從而減省營運成本，兼且提升經營效益，同時有助各位向顧客提供優質消費體驗，可見庫存管理是經營零售業務不可忽視的一環。若果各位對此無從入手，不妨嘗試運用上述5個常用庫存管理策略。

如想更有系統地管理庫存，各位還可使用 掌舖 mPOS 零售管理系統！只需在行動裝置安裝並啟用掌舖 APP，就能整合門市、網店、Pop-Up Store等銷售渠道數據，助各位隨時掌握各庫存狀況，靈活調配資源，避免缺貨、超賣等問題發生，適合正透過全渠道OMO新零售模式，拓展業務的每一位！

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