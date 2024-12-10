新手創業 │ 創業賣寵物用品如何賺錢？教你5步打造成功寵物電商品牌

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談到開網店，不少人都會思考賣甚麼最賺錢。在少子化的社會，愈來愈多人崇尚單身；即使已婚，也不打算生兒育女，反而寄情於寵物，視寵物如家人般悉心照顧，願意花費在寵物的起居飲食，促使寵物經濟發展蓬勃。今次《掌舖學堂》就跟大家分析箇中商機，並分享5個重要步驟，助各位打造寵物電商品牌，在網路世界中開創一番事業！

文章目錄

● 近年寵物經濟市況如何？

● 寵物網店主要賣甚麼？

● 如何打造成功寵物電商品牌？

近年寵物經濟市況如何？

近年全球寵物經濟發展迅速，有外國諮詢機構數據顯示，2022年全球寵物市場規模高達2,610億美元，並預計未來5年間，市場年均增長率為6.1%，2027年市場規模將增至3,500億美元。

（圖片來源：Common Thread Collective）

至於香港，今年有本地調查訪問超過500名貓狗主人，發現：

● 按平均寵物壽命長達14年計，主人每養一隻寵物，連寵物保險在內，其一般及醫療開支約68萬港元；

● 按每月開支計，最多主人每月為寵物花約1,000至4,999港元；

● 按消費類別計，最大使費為糧食及零食、獸醫診金及醫藥費，以及健康檢查及牙齒保健；

● 本地只養貓的主人比只養狗的主人多，亦有2成主人同時飼養貓狗；

● 近半主人有意於未來3年內新增寵物家族成員。

由此可見，現今不少主人不再採取「天生天養」的態度飼養寵物，相當重視寵物的起居飲食和醫療保健；隨住物價通脹，加上部分主人有意飼養新動物，相信很多主人飼養寵物的開支將會有所增加，令本地寵物市場仍有一定發展潛力。

寵物網店主要賣甚麼？

看到上述寵物經濟趨勢後，想擠身本地寵物電商市場，從中分一杯羹？那麼要先了解以下4個寵物網店常見業務，有助各位找出有意開拓的寵物零售領域：

1. 寵物主食及服飾

正所謂「民以食為天」，當主人視寵物如家人，自然希望寵物跟自己一樣，每日都可享用喜歡的食品，因此願意為寵物物色優質主食，確保寵物攝取均衡營養之餘，同時吃得津津有味。有些主人還會在特別日子，例如生日、聖誕節等，為寵物物色節慶食品和服飾，希望與寵物共度佳節，創造難忘回憶。

2. 健康零食及保健品

不少主人希望寵物擁有強健體魄，所以為寵物揀選零食時，較以往更注重純天然、無添加。部分主人還為寵物選購保健品，例如益生菌咀嚼片、鈣粉、綜合維他命軟糖等，希望有助寵物延年益壽，能夠享受更多珍貴時光。

3. 寵物生活用品

很多主人還想為寵物提供舒適居住環境，讓寵物健康快樂地成長，故此願意花錢購買優質寵物居家用品，例如寵物友善清潔劑、寵物飲水機等。如寵物需要外出，有些主人還會為此物色舒適戶外用品，例如牽引繩、手推車等。

4. 寵物服務及課程

除了產品，有些網店還會銷售與寵物相關的服務和課程。近年寵物市場日趨擬人化，加快本地寵物攝影、寵物SPA、寵物Staycation等消費模式的發展，令本地寵物服務逐漸走向高端化。至於課程，有些主人會在網上報讀美容、護理等課程，希望藉此改善照顧寵物的能力，提升寵物的生活質素。

（圖片來源：Priscilla Du Preez @ Unsplash）

如何打造成功寵物電商品牌？

1. 市場研究

知悉寵物網店常見業務後，或許各位已有初步打算，想到將來網店主打的產品類型。不過，要在寵物電商市場中突圍而出，大家就要知己知彼，分析競爭對手的行銷策略，例如目標客群、市場定位等，這樣才能找出自身與它們的差異、優缺和賣點，有助規劃營商策略，建立網店品牌獨特性，令網店在寵物電商市場中佔一席位！順帶一提，開網店之前，記得留意是否需要申領相關牌照，以符合營商法規。

2. 細選平台

隨住網購興起，現在網上開店平台琳瑯滿目。眾多平台之中，掌舖最適合希望隨時隨地管理網店的你。只要一機在手，各位即可開啟掌舖手機版 mPOS 零售管理系統，管理線上線下銷售渠道的庫存、訂單和顧客資料，提升經營效率。掌舖還支援多款港人常用的電子支付工具，譬如信用卡、PayMe、支付寶、轉數快等，有助各位向顧客提供流暢購物體驗，提升網店轉換率，衝高營業額！

3. 網店優化

要建立成功寵物網店，各位亦要因應市場趨勢，不斷優化網店設計和行銷策略。掌舖不但支援多款設計模板，有助各位輕鬆建立品牌化寵物網店，更是市場上唯一內建「購物短片」功能的網店平台，助各位迎合影片行銷熱潮，在網店嵌入垂直影片，建立有聲有畫的網店。各位還能透過標註產品功能，在影片置入寵物產品連結，讓顧客觀看影片時能「一按即買」，打造無縫消費體驗！

4. 顧客維繫

相比其他零售業務，經營寵物網店的優勢，在於顧客回訪頻率。不少寵物產品和服務的使用頻率非常固定，例如主人每天都會餵寵物吃飼料和保健品、定期帶寵物進行清潔美容等。只要各位做好顧客關係管理，就容易累積一群長期固定消費的顧客，打好網店顧客群基礎。掌舖擁有會員積分系統，助各位透過「積分換獎賞」方式回饋忠誠顧客，牢牢抓住他們的心！

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5. 引導加購

要成功推高網店營業額，各位亦可因應顧客不同生活場景，制定相應行銷策略，引導顧客多加消費。以寵物外出為例，除了牽引繩，主人少不免亦需準備防蟲、清潔等用品。各位可針對以上需要，優化網店設計，譬如在網店新增自定義頁面，按類別逐一推介寵物外出產品。此外，各位可從產品折扣入手，例如提供加購優惠，甚至推出寵物外出產品組合包，刺激顧客消費意欲，從而拉高網店平均客單價！

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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