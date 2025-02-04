新手創業 │網店賣食品最賺錢的商品與行銷技巧：3分鐘學會法規要點

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正所謂「辛苦搵來自在食」，很多人生活勞勞役役，每天最期待的畫面，就是好友相聚，或是共聚天倫，兼且盡享佳餚，藉此滿足胃與心靈。然而，對都市人而言，工作忙碌過後，仍要親自準備盛宴的話，無疑是場重大考驗。為了方便快捷，現今不少人選擇網購新鮮和熟食，促使食品電商業界蘊藏無限商機。

今次《掌舖學堂》就跟各位分享進軍食品電商業界必讀攻略，包括經營食品網店時需注意的重要法規，以及有助提升消費者購買頻率的行銷技巧！想開網店賣食品賺錢的你，絕對不能錯過！

文章目錄

● 食品網店通常賣甚麼產品？

● 開食品網店最需注意甚麼法規？

● 如何提升消費者的購買頻率？

食品網店通常賣甚麼產品？

香港食品電商發展蓬勃，源於消費者網購喜好。根據政府統計處2021年的報告，超過50萬名消費者在統計前6個月內曾網購食品/飲品，佔比高達20%。另一由該處同年發布的報告還指出，有網購食品/飲品的住戶每月平均花近$1,300港元在相關產品。







加上相比其他零售產品，大多食品生命周期有限，消費者可在短期內回購；兼且經營網店無上架成本考慮。以上因素均能推動本地食品電商發展，亦為創業新手提供土壤和機遇，發展自家食品網店賺錢。現時本地網店銷售的常見食品種類如下：

烘焙甜點

生鮮食材





伴手禮或代購食品

即食餐

開食品網店最需注意甚麼法規？

知悉市場概況後，各位可能已有初步創業想法，想像過將在網店銷售的主打產品。當想將創業計劃付諸實行時，各位不得不注意相關法規。本港食物安全中心的消費者聯繫小組曾進行一項調查，發現近半受訪者認為網購食物時，最需注意食物來源是否合法，而這點更是眾多選項中人氣之首。

因此，各位經營食品網店時，切記遵守本地法規，保障企業聲譽和顧客利益。例如：

香港法規 要求 《食物業規例》（第132Ｘ章）及相關法例 ● 任何人如售賣該規例附表2訂明的限制出售的食物，例如刺身、壽司等，包括網上售賣，須領有相關受限制食物售賣許可證 ● 除非根據並按照署長根據該規例批出的牌照，否則任何人不得經營或安排、准許或容受他人經營任何食物製造廠（延伸閱讀：開網店賣蛋糕要領牌？一文睇清牌照申請費用、要求、注意事項！） 《2008年食物及藥物(成分組合及標籤)(修訂：關於營養標籤及營養聲稱的規定)規例》 ● 大部分在香港出售的「預先包裝食物」均需附有營養標籤 ● 「預先包裝食物」是指任何經全部或部分包裝食物以致： (a) 如不打開或不改變包裝，則不能將包裝內的食物變更；以及 (b) 該食物可隨時作為單份食品，交給最後消費者或飲食供應機構。



如何提升消費者的購買頻率？

除了法規，各位將創業計劃付諸實行時，亦需注意行銷策略。雖然不少食品都是快速消費品，消費者購買此類產品的頻率通常較高，但不代表消費者需要成為回頭客。他們可以基於不同因素，譬於產品品質、價格等，選擇在其他零售商購買相同或同類產品。如想從行銷策略，提升食品網店消費者的購買頻率，各位不妨參考以下建議：

1. 品牌合作：整合優勢，深度吸引消費者

品牌合作是種常見的行銷手法，品牌之間藉此共享資源，兼且結合彼此長處，從而引起消費者的注意，甚至增加他們成為回頭客的意欲。以本地品牌「斤両」與「富臨飯店阿一鮑魚」為例，他們聯乘推出「特厚花膠扒扣紅燒乾鮑大滿足套餐」，優質特厚花膠配上米芝蓮三星級的經典鮑魚味道，將兩個品牌的賣點發揮得淋漓盡致，從而激發消費者再次購買的意願，讓消費者在家中享受星級體驗。

斤両花膠 x 富臨飯店紅燒乾鮑

除了產品設計，各位亦可透過品牌合作，增加銷售點，藉此提升品牌曝光機會，亦方便消費者回購產品。以主打自家製辣椒油的本地小店「香料案內所」為例，除了經營網店，品牌亦有與叁拾士多、新泰雜貨等品牌合作，於相應實體分銷點出售產品，擴大市場覆蓋範圍，同時向消費者提供更多購物方式，有助鼓勵他們進行回購，繼而提升購買頻率。

2. 品牌重塑：賦予產品新內涵，拓展消費場景

品牌重塑也是一種極具潛力的提升購買頻率的方法，透過重新塑造品牌形像，將原本僅在特定節慶或低頻需求場景下出現的商品，融入到更多長期的生活場景中，如散水禮、百日宴禮物、婚宴回禮等場合，強調產品的多元用途與實用性，讓消費者在不同場景下都能輕鬆享用。

以巧克力為例，巧克力通常在情人節、聖誕節等特定節慶期間銷售量較高。然而，巧克力品牌可以透過品牌重塑策略，打破消費者對巧克力的固有認知。例如，宣傳巧克力在日常生活中的小確幸場景，如作為午後提神的小零食、運動前補充能量的選擇等，強調其多樣化用途，使其不再僅限於節慶禮品的範疇。這樣一來，消費者在更多生活場景中會聯想到巧克力，增加購買的可能性，提升購買頻率。

3. 善用影音，在激烈的市場競爭中脫穎而出

在社群媒體盛行的當下，短片已成為吸引消費者的重要行銷利器。根據行銷軟體公司HubSpot發布的最新消費者趨勢報告，在對超過700名消費者進行調查後發現，近40%的受訪者傾向於透過短影片（如Instagram Reels）發現心儀產品。這充分證明，若要在社交媒體上吸引消費者目光，鼓勵其回購並提升購物頻率，食品網店必須善於利用短視頻進行營銷推廣，如製作精美的開箱視頻或誘人的試食視頻，將其作為重要的品牌傳播媒介。

為了更好地契合當前消費者購物行為的轉變趨勢，食品網店可充分利用掌舖獨家的「購物短片」功能，直接從社交媒體導入短視頻到網店主頁，並結合「商品標註功能」，為顧客打造「邊看邊買」的無縫購物體驗。消費者在觀看影片的過程中，無需切換頁面即可直接點擊標註的商品連結進行購買，流暢的購物流程大大縮短了購買決策時間，顯著提高了購買轉換率，進而有力地提升了消費者的購買頻率。

4. 打造APP，提供流暢購物體驗

隨住智能手機日益普及，APP推送通知成為不少消費者接收資訊的重要方式，促使不少零售商透過建立品牌專屬APP，增加品牌宣傳和購物渠道。以生鮮網店「街市姨姨」為例，品牌經掌舖推出了同名APP，方便消費者在手機、平板電腦等流動裝置，取得購物現金回贈、免運費等最新網店優惠資訊，鼓勵他們再次購物，藉此提升消費者的購買頻率。

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