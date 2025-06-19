Threads 營銷必讀：3 步驟打通社交媒體與網店，實現引流及訂單轉化全攻略

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近年來，Instagram 市場競爭日趨白熱化，廣告投放成本持續攀升，品牌於該平台實現有效曝光及突破的難度不斷加大。與此同時，由 Meta 於 2023 年推出的社交平台 Threads 正迅速崛起。該平台以純文字互動模式為核心，搭配同溫層式的社群氛圍，成功吸引眾多 16 至 30 歲的 Z 世代用戶，逐漸成為香港年輕群體分享日常的熱門社交空間。

本文將深入剖析三大核心策略，從設計具吸引力的 CTA（Call to Action）引導用戶流量，到借助 Boutir 平台實現社交媒體與網店的自動化串聯，再到整合全渠道訂單管理流程，旨在幫助商家全方位打通 Threads 與網店的營運價值鏈，以低成本把握 Threads 紅利期，掌握平台行銷技巧，實現流量與訂單的雙重增長。

1. Threads 是甚麼？

Threads 是 Meta 於 2023 年推出的社交平台，帳號與 Instagram 綁定，能直接導入 IG 的追蹤對象。因這設定，Threads 用戶大多來自 IG，以 16 至 30 歲的 Z 世代為主。相比 Facebook 偏向社群互動、X（前 Twitter）時事新聞密集，Threads 氛圍更純粹，用戶更願分享生活瑣事、聊天討論，有同溫層的親密感。

相較 IG 發文需圖文排版，Threads 簡單許多，極適合不想發圖、毋須排版，只想純文字表達的用戶！只需一段簡語就能與他人對話，讓人感覺輕鬆易上手。

2. Thread 的優勢和注意事項

✅ 優勢 1：輕鬆建立親近感

Threads 氛圍輕鬆自在，用戶樂於分享生活點滴及參與討論，對品牌內容接受度高。網店店主只需以真誠自然的語氣互動，例如分享產品幕後故事（如快閃店準備花絮）或日常趣事，即可利用 Threads 的即時性與話題參與度，切入熱門話題提升曝光。透過「朋友式互動」能快速拉近與客戶的距離，如掌舖商戶「香料案內所」分享日常故事，有效增強品牌親和力。

✅ 優勢 2：內容曝光紅利期

Threads 處於發展早期，競爭尚未白熱化，品牌有搶佔先機的空間。其演算法偏好高互動貼文，只要內容有趣、互動良好，系統會推給更多用戶，增加品牌曝光。這為網店提供低成本曝光機會，毋須像 IG 投入大量廣告費，也能吸引忠實粉絲，尤其適合中小網店快速建立知名度。

以近日韓國小眾品牌ONGO（OLD THING NEVER DIE）的棒球帽在 Threads 瘋狂洗版，品牌以獨特的韓國傳統繩結設計結合運動風格，迅速吸引大批網民關注及韓國代購店。

⚠️ 注意事項 1：避免硬性推銷

Threads 用戶對直接推銷（如限時優惠、秒殺活動）反感度高，硬性商業貼文易被忽略，建議不以廣告導向。網店店主應以故事性或互動性包裝內容，例如分享品牌創立初衷、客戶常見痛點或產品使用場景，間接引導購買，而非直接貼廣告。這更符合 66% 用戶重視客戶評論（UGC）的需求。

⚠️ 注意事項 2：數據分析功能有限

Threads 後台功能較為基礎，僅提供曝光量、留言數、按讚數等基本數據。對需要精細追蹤廣告轉換或受眾行為的網店而言，現有數據不足，需藉助第三方工具（如 Threadslytics 或 MileLens）強化分析。

⚠️ 注意事項 3：年輕受眾，消費力需評估

Threads 主力用戶為 18-34 歲年輕族群，對高單價或理性決策型產品（如保險、珠寶、高價電器）推廣效果有限。網店投入前需確認產品是否符合年輕用戶的興趣及消費能力，避免浪費推廣資源。

1. Threads 和 IG 分別

比較項目 Instagram (IG) Threads 對網店的建議 年齡分層 25-34 歲用戶佔 36.39%，年輕用戶主導討論 18-34 歲用戶為主（62%），特別吸引 Gen Z 。 針對 25-34 主要購買客群，透過IG 用 Reels 吸引新用戶；利用Threads 討論趨勢吸引Gen Z 消費者注意。 核心定位 以視覺內容為主，專注分享相片、短片（Reels）、故事（Stories）及直播，強調品牌形象。 以文字為主，聚焦即時對話及公開討論，類似 Twitter/X，適合分享想法及話題。 IG 用於展示產品視覺吸引力；Threads 用於深入討論產品故事或用戶體驗。 內容形式 主打圖片及影片（Reels、Stories、IGTV），支援濾鏡、貼紙及編輯工具，文字為輔助。 主打文字（最多 500 字），可附圖片或短片（最長 5 分鐘），焦點在文字交流。 在 IG 發布產品高質圖片及 Reels；Threads 分享產品背後故事或用戶評論、UGC。 用戶互動 Comment, like, share、儲存及私訊（DM），適合個人化及公開互動。 可以公開回覆、轉發、點讚，無獨立私訊，適合群體話題討論。 IG 用 DM 提供客戶服務；Threads 發起話題（如「#Thread必買神物」）引起注意 用戶生成內容 (UGC) 66% 用戶受客戶評論影響，IG 適合展示用戶照片或評論。（McKinsey, 2023） 鼓勵用戶分享文字評論或體驗，增強品牌信任，適合小眾社群互動。 IG 展示客戶試用照片；Threads 鼓勵用戶分享詳細使用心得，滿足 53% 年輕用戶重視評論的需求。 商業功能 支援廣告、贊助貼文及購物標籤，適合電商行銷。 目前並未全面開通廣告及購物功能，適合透過對話建立社群信任。 IG 推廣限時優惠（65% 用戶重視價格）；Threads 分享品牌背後故事以及，幫助提升 32% 用戶對品牌信譽和信任。 香港市場應用 香港用戶重視視覺及快速送貨（76%），IG Stories 及 輪播貼文適合向品牌支持者 或 Follower 推廣優惠。（Bizrate Insights, 2023） 香港用戶偏好本地品牌（32%），Threads 適合分享本地化故事（Dynata, 2023） IG 突出快速送貨及本地品牌形象；Threads 討論香港用戶的網購或者針對用家痛點，例如「梨形女孩救星神褲」。 功能特色 支援 hashtag、進階搜尋、AR 濾鏡及原生排程，利於內容發現及行銷。 無 hashtag 或進階搜尋，內容依賴演算法推薦。 IG 用 hashtag 提升產品曝光；Threads 透過熱門話題增加互動。

將社交媒體與網店平台無縫融合

透過整合網店與社交媒體（如 Instagram、Threads），實現銷售渠道互通，讓顧客在不同平台間自由切換。無論從社交媒體引流至網店消費，或將網店顧客轉化為社交平台粉絲，均可確保商品、庫存、訂單及顧客資料的一致性，大幅提升品牌營運效率與顧客體驗。

1. 靈活引流：從 Threads 到網店的精準導航



● CTA 行動呼籲設計：在 Threads 貼文留言區加入強化互動的行動指令，例如：「想了解產品細節？點擊 IG 簡介連結！」或「新品已上架，立即逛網店[網店連結]」。搭配即時優惠或限時活動（如 Threads 專屬優惠碼「THREADS10」享 9 折），引導用戶前往網店完成購買。

● 即時互動轉化技巧: 善用 Threads 的即時對話特性，針對顧客提問提供個人化推薦。例如顧客諮詢產品尺寸時，即時回覆並搭配穿搭方案，同步引導至網店下單。

2. 網店與社交平台的自動化內容串接

● 商品資訊即時同步：透過 Boutir 等平台串聯網店與 Instagram/Facebook，自動更新商品價格、庫存等資訊，輕鬆生成購物式內容。

● 智能廣告精準投放：利用 Boutir 智能廣告功能，基於網店數據分析顧客行為，針對 Instagram 和 Facebook 用戶進行精準廣告投放。例如對瀏覽過特定產品但未購買的用戶，推送個人化促銷廣告。

3. 全渠道訂單管理，實現無縫融合

● 跨平台統一管理：透過 Boutir 訂單管理系統，整合網店、Instagram、Threads、電話、WhatsApp 及實體店的訂單數據，即時同步商品、庫存及顧客資料。

● 代客下單高效處理：運用「代客創建訂單」功能，快速處理多渠道訂單需求，統一管理付款與出貨流程。例如顧客在 Threads 留言購買意願時，店家可直接代客下單並安排發貨。













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