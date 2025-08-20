2025-08-20
擺脫滯銷困局：零售店主必學4大SKU優化與管理技巧
許多零售店主都面臨這樣的困境：進貨總是過多或太少？流動資金被滯銷庫存套牢，變成「蟹貨」，而問題的根源往往在於庫存管理！想要成功經營零售事業，高效的庫存管理是不可或缺的基石。有效的庫存管理絕非只是記錄進出貨那麼簡單，而是一門涉及訂貨、存儲到銷售追蹤的專業學問。此前我們探討過常用的「五大庫存管理策略」，本次將更深入地分享四大「庫存控制」實戰技巧，教你破解庫存難題，精準掌控商品！
甚麼是 SKU？
在分享實戰技巧前，我們先來了解庫存單位（SKU）。SKU的全稱是Stock Keeping Unit，中文常稱為「庫存單位」或「貨號」，是一組由字母和數字組成的代碼，用於精準識別和追蹤每一項商品。
你可以將SKU視為商品的「身份證」。同一款商品若有不同規格（如顏色、尺寸），就需有各自獨立的SKU。例如：
● 一件衣服有 3 個顏色，對應 3 個SKU；
● 一條褲子有 3 種顏色和 4 個尺寸，則共有3×4 = 12個SKU。
如此細分能讓庫存管理精確到最小單位。揀貨人員依據訂單上的SKU作業時，即便不了解商品所有規格，也能快速準確完成工作，大幅降低錯誤率。
SKU、UPC、SPU有何區別？
許多店主會混淆SKU、SPU（標準化產品單位）和UPC（通用產品代碼）。三者雖都用於產品識別，但用途和適用範圍截然不同：
● SKU：企業內部使用，針對同一商品的不同規格（如顏色、尺寸）單獨編碼，用於精准管理庫存；
● SPU：描述標準化產品的通用標識（如「某品牌夏季T恤」），不區分具體規格；
● UPC：全球通用的商品條形碼，用於跨企業的商品識別（如超市掃碼結算）。
以下表格可以幫助你更深入了解三者的不同：
|
|
SKU (庫存單位)
|
SPU (標準化產品單位)
|
UPC (通用產品代碼)
|
定義
|
內部庫存管理代碼
|
一組相關商品的集合
|
全球通用的商品條碼
|
單位
|
最細 (如：紅色L碼T恤)
|
較粗 (如：某款T恤)
|
中等 (如：某款T恤，不分規格)
|
獨特性
|
企業內部唯一
|
品牌或平台內唯一
|
全球唯一
|
主要用途
|
庫存追蹤、揀貨
|
商品類別、搜尋分類
|
零售結帳、物流追蹤
|
誰可以制定
|
商家自行制定
|
品牌或平台制定
|
GS1 國際組織分配
甚麼是 SKU管理？
SKU管理（SKU Management）是通過一套系統與流程，有效識別、追蹤並管理產品庫存的方法。
一套完善的SKU管理系統不僅追蹤庫存的流入與流出，還會分析每款產品的「持有成本」，確保庫存狀況符合財務目標，讓每一分錢都用在刀刃上。
SKU 管理不善的三大雷區
不當的SKU庫存管理是許多新手店主的痛點，缺乏合理規劃的SKU會成為營運噩夢，常見問題包括：
1. SKU 過多難以管理
○ SKU數量過多會使庫存追蹤、訂單處理變得複雜，增加人力與時間成本，且商品信息頻繁更新易導致數據出錯。
○ 例如，銷售隱形眼鏡的網店因SKU更新頻繁，追蹤多樣化產品變得困難，需額外人力處理訂單與庫存，推高運營成本。
2. 庫存壓力與成本上升
○ 熱銷品缺貨，資金卻被「冷門品」佔用，影響資金週轉效率。
○ 例如，生鮮食品網店處理季節性商品時，過多SKU導致庫存積壓，難以管理到期日，既佔用倉儲資源，又分散資金，影響整體流動性。
3. 營銷資源分散
○ 商品選項過多會分散營銷資源，難以集中推廣核心商品。
○ 例如，銷售雜貨的網店涵蓋食品、飲料、日用品等多類商品，加上不同品牌、口味、包裝規格，SKU數量激增，營銷資源被分攤，導致效率低下、銷售混亂。
SKU 管理的實用策略
避開上述雷區，關鍵在於採取系統性解決方案而非零散補救措施。優化SKU不僅能減少虧損，更能最大化利潤！以下四大策略精準應對管理負擔、庫存壓力與銷售混亂等問題：
一、精簡 SKU 數量
運用80／20法則：借助數據分析工具找出高銷量、高毛利的品項，將資源集中在貢獻主要營收的品類上，專注於20%能帶來80%銷售額的「黃金商品」。定期審查並更新SKU，淘汰周轉率低的商品；將滯銷SKU與熱銷品組合捆綁銷售，加速庫存流動。
二、實行 SKU 標準化
通過標準化建立統一規則，簡化庫存追蹤、訂單處理與信息更新，減輕管理負擔，避免因SKU混亂導致的錯誤與浪費。
● 統一編碼系統：制定通用的SKU編碼規則（如「品牌-類別-顏色尺寸-型號」），方便查詢管理；
● 分類分級：按商品屬性分為基礎款、熱銷款、高階款等，並為每類設定合理數量上限。
例如，經營服裝網店時，一件Boutir綠色L碼T恤的SKU可設為「BOU-TSH-GRL-001」，團隊能一眼識別關鍵特徵，提升效率。確定格式後，可在Excel中批量生成SKU（輸入品牌、尺寸、顏色等規格，通過公式或VBA自動化組合），既節省時間，又確保統一性，減少手動輸入錯誤。
三、導入ERP或者使用庫存系統
● 自動化管理：通過系統追蹤SKU的實時銷量與庫存，降低人工操作錯誤；
● 智慧補貨：系統根據歷史銷售數據計算最佳庫存量，設定自動補貨提醒，避免過度囤貨。
以Boutir庫存報告為例，其支持實時查看各分店庫存，清晰標注SKU及可售數量；導出報告時可選擇特定店舖，數據更精準，管理更高效。
四、數據化決策
利用數據分析識別高銷量、高毛利品項，定期審查更新SKU。此外，以下兩項關鍵數據也值得關注：
例如，UrbanStyle網店的某款T恤有6個SKU（2種顏色×3種尺寸）
|
SKU 代碼
|
商品描述
|
成本
|
售價
|
TEE-BLK-S
|
黑色T恤 - S
|
HKD200
|
HKD500
|
TEE-BLK-M
|
黑色T恤 - M
|
HKD200
|
HKD500
|
TEE-BLK-L
|
黑色T恤 - L
|
HKD200
|
HKD500
|
TEE-WHT-S
|
白色T恤 - S
|
HKD200
|
HKD500
|
TEE-WHT-M
|
白色T恤 - M
|
HKD200
|
HKD500
|
TEE-WHT-L
|
白色T恤 - L
|
HKD200
|
HKD500
1. 庫存周轉率
用於判斷SKU庫存是否健康，優化資金效率。
計算公式：
● 庫存周轉率= 銷售成本／平均庫存
● 平均庫存=（期初庫存+ 期末庫存）／2
假設月初你的庫存如下，一個月後，我們要計算周轉狀況
|
SKU 代碼
|
月初庫存
|
月末庫存
|
平均庫存
|
銷量
|
庫存周轉率 (銷量/平均庫存)
|
TEE-BLK-M
|
120
|
20
|
70
|
100
|
1.43 (高)
|
TEE-WHT-S
|
50
|
45
|
47.5
|
5
|
0.11 (極低)
經計算發現「TEE-BLK-M」周轉率極高，存在缺貨風險，需立即補貨；而「TEE-WHT-S」幾乎滯銷，可將其與熱銷品組合銷售（如「加價購」），釋放資金與倉儲空間。
2. 關聯性分析
找出常被一同購買的商品，挖掘交叉銷售（Cross-selling）與向上銷售（Up-selling）的機會，提升客單價。例如，數據分析發現：
● 購買 TEE-WHT-S（白色S號T恤）的顧客中，有 40% 的人同時購買了 SOC-WHT（白色運動襪）。
● 購買 TEE-BLK-M（黑色M號T恤）的顧客中，有 30% 的人同時購買了 CAP-RED（紅色棒球帽）。
這時可推出「白色簡約組合包（白T+白襪）」，以優惠價刺激消費，既提升銷量，又清理庫存。
為何Boutir能助力高效管理SKU與庫存？
1. 整合 SKU 以及商品條碼：上架商品時，系統自動為每件商品及不同規格生成專屬QR Code，打印成標籤貼在實物上，方便顧客掃碼查看網店詳情；
2. 與 mPOS 系統結合：結賬時掃描商品標籤即可自動扣減庫存，輕鬆同步管理線上線下商品，避免庫存數據不一致；
3. 實時查看各分店庫存：Boutir庫存報告支援實時查看各分店庫存，按店舖導出數據，管理更高效。
SKU的合理管控是提升電商運營效率的關鍵。商戶需以數據為基礎，聚焦核心商品，簡化規格選項，借助工具實現動態管理。避免SKU數量失控，不僅能降低庫存壓力，還能讓營銷資源集中於高效益商品，實現業務穩定增長與長期盈利。
【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇