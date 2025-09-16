網店店主必讀！AI時代新規則下靠GEO搶流量＋3招實戰策略

加入最愛專欄 收藏文章

你是否發現，最近的 Google 搜尋結果愈來愈像在與一位無所不知的 AI 助理對話？這個改變不只是介面更新，更是一場席捲而來的流量海嘯，正徹底重塑 SEO 的遊戲規則。根據網路行銷公司 Agile SEO 的統計，儘管影響程度因產業與搜尋類型而異，網站自然流量仍可能暴跌15%至64%。

72% 的港人依賴 Google 搜尋實用資訊，而 Google 的 AI Overviews（AI 總覽）功能已成為不可忽視的新常態。AI 搜尋直接提供整合性答案，導致用戶在搜尋結果頁就滿足了資訊需求，大幅降低了點擊進入網站的意願。傳統依賴點擊率的 SEO 策略，正面臨前所未有的挑戰。

然而，這並不代表 AI 正在「搶走」你的 Google 流量，也不代表 SEO 已死，而是必須進化。本文將深入解析 AI 時代的新規則，從 Google 看重的新標準，到新興的 GEO（Generative Engine Optimization 生成式引擎優化），並提供三大實戰策略，助你在這波浪潮中不僅生存，更能掌握新的流量密碼。

規則的改變：舊 SEO 策略正在失效？

要在新時代中生存，必須先理解為何遊戲規則會改變。傳統的關鍵字思維，已不足以應對更聰明的 AI，以下是必須掌握的核心轉變。

1. AI 直接給出答案，迎來「零點擊搜尋」時代

過去，SEO 的成敗很大程度取決於點擊率（CTR）—— 我們爭奪排名，就是希望用戶點擊藍色連結進入網站。但現在，AI 總覽與對話式搜尋的核心目的，是在搜尋結果頁直接、完整地回答用戶問題。

例如，當用戶搜尋「純天然寵物零食」，AI 可能直接整合多家網店資訊，給出包含製作步驟與材料的完整解答。用戶得到答案後，便毋須再點擊任何連結，這導致「零點擊搜尋」（Zero-Click Searches）比例大幅上升，傳統以導流為目標的 SEO 策略自然失去優勢。

2. Google 的新標準：你的內容有「獨特價值」嗎？

在 AI 時代，Google 評估內容的標準已從單純的「相關性」提升至「獨特價值」。

AI 更重視提供獨到見解、原創數據或真實經驗的內容。如果文章只是整合網路上現有資料，即使關鍵字佈局完美，也會因缺乏「資訊增益」（Information Gain）而難以脫穎而出，更別說被 AI 推薦或引用。

既然舊方法不再管用，未來的方向就在於從 SEO（搜尋引擎優化）全面進化到符合 AI 邏輯的 GEO（生成式引擎優化）。

甚麼是 GEO（Generative Engine Optimization）？

GEO，全名為「生成式引擎優化」。它的核心目標，不再只是爭取網站排名，而是讓你的內容成為 AI 在生成答案時，優先參考、引用，甚至直接呈現的權威來源。詳情可到我們較早前文章：【SEO新趨勢】Google SGE AI生成式搜尋登場！即睇5個網店SEO優化教學！

換句話說，你的競爭對手不再只是其他網站，你要思考的是：如何讓我的內容，優秀到足以成為 AI 的「老師」或「參考書」？

GEO 的優化重點：

1. 極致的權威與可信度（E-E-A-T）： E-E-A-T 源自 Google 搜尋品質評估指南，是判斷網頁品質的核心框架（經驗 Experience、專業 Expertise、權威 Authoritativeness、可信度 Trustworthiness）。AI 重視可信任的來源，因此網站必須強化這些維度：提供清晰的作者背景、附上專家引述、標明數據來源、展示相關證書或獎項等，都是建立可信度的關鍵。你可以參考以下我們為你準備的檢查表：

要素 檢查問題 行動建議 範例應用（網店） E — Experience（經驗） 這篇內容是否展現了親身體驗或第一手資料？ 寫下產品使用心得（附照片／影片）- 分享真實顧客案例與反饋 上傳開箱影片- 實測產品效果對比圖 E — Expertise（專業） 你是否展示了專業知識與背景？ 作者簡介加上專業認證／經歷 引用專業數據或研究報告 美容產品附上專業美容師建議 健康食品附營養師背書 A — Authoritativeness（權威） 你的內容／網站是否被視為權威來源？ 取得媒體報導或知名平台引用 與業界專家合作 獲得獎項／認證 刊登媒體報導連結 公開品牌獲獎紀錄 T — Trustworthiness（可信度） 用戶能否放心相信你的內容？ 使用 HTTPS 安全憑證 標示聯絡資訊與公司資料 商品資訊完整透明 網店有明確退換貨政策 顯示真實顧客評價

2. 為 AI 而寫的清晰結構：為讓 AI 快速讀懂並擷取內容，文章必須具備清晰的結構化資料：善用標題層級（H1、H2、H3）組織架構、用項目符號條列重點、以問答格式（FAQ Schema）呈現常見問題。這些都能幫助 AI 精準理解內容，提高被引用的機率。你亦可以參考我們較早前的掌舖 Boutir 技術 SEO 全攻略，了解更多結構化資料設定技巧。

3. 創造「無法被輕易取代」的原創內容：這是 GEO 的致勝關鍵。你必須提供 AI 在別處找不到的獨特價值。例如：發布第一手數據研究、分享深入的客戶成功案例分析、提供網店店主和客人觀點故事，或是撰寫附帶真實照片與影片的詳細實作經驗。這些高度原創、不可替代的內容，正是 AI 最渴望的「第一手資料」！

AI 時代的流量護城河：三大網店實戰策略

理解了 GEO 的概念後，我們該如何將它落實到日常的行銷工作中？以下三大實戰策略，將幫助你打造在 AI 時代下，穩固且可控的品牌流量護城河。

策略一：內容為王，但「多媒體體驗」為后

在 AI 時代，單純的文字內容已不足夠。品牌需要積極整合影片、社交媒體素材。例如掌舖商戶「Feel the stone」的網店的網店，通過商品介紹影片不僅強化了用戶體驗，更以高質量多媒體內容建立了品牌專業形象與差異化。

策略二：跳出 Google 框架，佈局「全平台品牌能見度」

當單一渠道流量不穩定，將所有資源投入網店或單一社交平台的風險極高。品牌必須採取跨平台OMO的整合策略，在顧客可能出現的任何地方建立影響力。例如經營 YouTube（影音搜尋平台）、專屬 WhatsApp 群組、參與實體市集或開設快閃店（Pop-Up Store）。

以掌舖商戶「無瑣事事事務所」為例，他們不僅活躍於 Instagram，將商品影片導入網店，更與 SOGO 崇光合作推出期間限定快閃店，既接觸新客、展現品牌專業度，更成為導流回官網的重要通路。

策略三：終極武器 — 打造品牌「可控的私域流量池」

面對演算法的不確定性，品牌最寶貴的資產是自己可控的流量體系 ——「私域流量」，包括 WhatsApp／Facebook 專屬社群、Email 訂閱名單等。這些渠道不僅能直接觸達忠實用戶，成本低且不易受外在因素影響。例如掌舖商戶「屯團百貨 Tuenmall 」建立 WhatsApp 專屬社群，定期推送新品與優惠，推出「多買多折」活動，有效在短期內提升銷售，正是私域流量的成功實踐。

AI 搜尋時代並非宣告 SEO 的死亡，而是鼓勵網店品牌跳出單一平台依賴，打造全渠道銷售體系， 通過建立品牌信任、與用戶建立真實連結，在變化中穩固增長。

若你不確定哪套方法最適合自己，想最大化 ROI 或了解更多功能，歡迎聯絡掌舖團隊！







