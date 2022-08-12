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科幻電影中經常出現的飛天車，脫離地面道路的束縛，任意穿梭於都市上空，實現「兩點之間，直線最短」的理想出行方式——在現今先進的電子科技下，飛天車已經從科幻逐步走進現實，有預測指最快到2025年「空中的士」（Air Taxi）服務就便會真正推出，有機會搶走的士或共享車的5成需求。摩根士丹利預估，到2040年飛天車市場規模上看1.5兆美元，因而成為科技界下一個兵家必爭之地。

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零碳排低嘈音的空中飛行器

「飛天車」的正式名稱是 eVTOL（Electric Vertical TakeOff and Landing vehicle，電動垂直起降飛行器）。它的行駛速度比一般汽車快，又可以避開地面塞車，因而能大幅縮短通勤時間。

市場上已有多家廠商積極研發飛天車。譬如空中巴士發表的CityAirbus NextGen，採用8旋翼結構，飛行時速可達120公里，電池續航力則為80公里，預計於2023年首航，2025年正式上市。（圖片來源：Airbus官網）

eVTOL能夠像直昇機般垂直著陸和起飛，毋需超長的機場跑道進行輔助，可以直接使用直昇機場或任何可供垂直起降的場地，靈活性極高。可能有人會問，既然直昇機已可以達到同樣效果，為甚麼還需要飛天車呢？

Vertical VX4飛天車能夠在直昇機起降台直接著陸和起飛，使用上極具靈活性。（圖片來源：Vertical Aerospace官網）

傳統直昇機由燃油驅動，不但會產生大量碳排放，而且引擎運作的噪音很大，造成聲音污染。相較之下，eVTOL採用電能驅動，可以充分實現零碳排，同時電動馬達的運作噪音極低，讓飛行時接近靜音。

此外，直昇機只靠一個巨大旋翼提供升力，一旦旋翼失靈，很容易直接墜毀。至於eVTOL，主要採用多旋翼結構，就算其中一個旋翼有故障，還有其他旋翼可以維持升力和飛行，所以其安全度預估比直昇機高出100倍。由此可見，飛天車的最大意義是，為城市提供一個安全、低碳的新型交通方式，緩解塞車問題，並減低都市人對化石燃料的依賴。

的士50%需求被飛天車搶走

諮詢顧問公司德勤（Deloitte）美國及全球航空航天與國防業務負責人科肯德爾（John Coykendall）認為，相比起的士或Uber等共享車服務，eVTOL不但碳排少，而且速度更快上3至5倍，非常具競爭力。譬如，從紐約市搭的士前往甘迺迪機場，車程約44分鐘，乘坐飛天車則僅需15分鐘。

另一諮詢公司艾意凱（L.E.K. Consulting）預測，及至2040年，15公里以上的士或共享乘車行程，50%需求都會被eVTOL搶走。投資銀行摩根士丹利估計，2040年自動飛天車市場規模可望達到1.5兆美元（約11.7兆港元）。

現時世界各國已將eVTOL視為戰略性產業，各大小科技企業均不敢在飛天車的競爭中缺席。從航空領域的空中巴士（Air Bus）、波音（Boeing），到汽車領域的豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、保時捷（Porsche），以至互聯網領域的Google、Uber，還有初創公司Vertical Aerospace、Joby Aviation、Archer Aviatio、Volocopoter等，合計逾150家公司投入eVTOL研發，至少有425款飛天車正在開發中。

Vertical飛天車獲逾千訂單

在芸芸公司中，其中一個不可忽視的黑馬是來自英國的Vertical Aerospace。該公司的VX4原型機在2020年8月首度亮相，採用8旋翼結構，時速達112至320 公里，飛行距離約30至300公里之間，可以搭載2至5名乘客。預計VX4將於2022年底開始試飛。

Vertical Aerospace宣布，其VX4飛天車將會採用台泥企業團旗下能元科技（Molicel）的高功率三元鋰電池，以提升其續航力和載重能力。（圖片來源：Vertical Aerospace官網）

Vertical的目標是，2024年通過英國民航局與歐盟航空安全總署的EASA認證，並在同年開始進行大規模生產，預計其飛天車可於2025年正式升空。

該公司宣稱，已獲得1,350架eVTOL的訂單，訂購總金額逾54億美元（約421.2億港元），客戶包括：美國航空（American Airlines）、維珍航空（Virgin Atlantic）、日本航空（Japan Airlines）、飛機租賃公司Avolon、直升機營運商Bristow等。因此，Vertical被外界視為最接近商業化的飛天車公司。

Vertical Aerospace表示，認證eVTOL機型、開發製造設施、開發公司商業平台、以及擴大生產規模的淨資金需求約為2.5億美元（約19.5億港元），而該公司現已取得逾54億美元（約421.2億港元）的訂單，可見其資金相當充裕。（圖片來源：Vertical Aerospace官網）

英政府加速投資飛天車產業

為何多家航空公司與直昇機業者爭相訂購這架還未正式飛上天的eVTOL呢？這不但因為Vertical取得勞斯萊斯（Rolls-Royce）、微軟（Microsoft）、霍尼韋爾國際（Honeywell International）、吉凱恩（GKN）、索爾維（Solvay）等知名企業的投資，更因為該公司獲得英國政府的支持。

在碳中和壓力下，英國政府於2020年宣布投資120億英鎊（約1,146億港元）推行「綠色產業革命」10大計劃，當中不僅有電動車、碳捕集、離岸風電等技術，還包括「航空零排放及綠色航運」，目標是2030年英國會有首架零排放航空飛行器上路。

Vertical正好是零碳排eVTOL技術的初創公司，因而成為新政策的受惠者。2020年，英國政府向Vertical提供230萬英鎊（約2,200萬港元），資助其飛天車智能充電器的開發。

韓國政府力推城市空中交通

除英國外，韓國也積極鼓勵國內發展飛天車事業。為建立城市空中交通（Urban Air Mobility，UAM）體系，韓國政府在2019年宣布投資448億韓元（約2.68億港元），進行「UAM-OPPAV」（Optionally Piloted Personal Aerial Vehicle）開發計劃。2020年，政府又發表了韓國城市空中交通（K-UAM）路徑圖。

韓國國土交通部表示，要讓民眾安全搭乘飛天車，必需配合交通管理、航運服務、基礎建設及相關制度，而韓國是全球首個開始建構整體UAM交通體系的國家。（圖片來源：Smart City Korea網站）

及後，政府再加碼投入458億韓元（約2.74億港元）資金，用作城市空中交通管制系統的技術研發。其目標是2025年韓國開始進入飛天車商用化階段，到2035年空中的士可以正式投入服務，緩解首爾及其他大都市的塞車問題。

韓國國土交通部將於2022年8月底公布空中的士監管法例，以期在2025年前該服務可以投入營運。（圖片來源：Smart City Korea網站）

2021年11月，韓國國土交通部在金浦國際機場舉行UAM綜合驗證活動。參與今次測試的eVTOL包括韓國自行研發的OPPAV飛行器，以及德國初創公司Volocopter的空中的士。測試目標除驗證飛天車能否正常起降外，還要檢測現有航空交通管制系統與飛天車的通訊狀況。

Volocopter 2X飛天車於2021年11月在韓國金浦機場進行5分鐘載人試飛，飛行距離為3公里，最高高度為50米，最高時速則為45公里。（圖片來源：Volocopter官網）

空中的士2025年進駐首爾

測試期間，韓國電訊商SK Telecom透過手機網絡，成功把在金浦機場上空盤旋的eVTOL跟地面控制塔連接起來，確認機場的空中交通管制系統適用於空中的士，為未來eVTOL安全飛行奠定了基礎。

2022年2月，SK Telecom宣布跟美國飛天車初創Joby Aviation合作，推動韓國空中的士市場發展。此項合作背後有韓國國土交通部支持，並隸屬於K-UAM發展計劃項目之一。韓國國土交通部擬於2025年前在首爾規劃1至2條飛行路線，容許最多10架空中的士在巴士站和地鐵站提供接駁服務。

Joby Aviation於2022年2月先後宣布跟韓國電訊商SK Telecom、日本航空公司全日空合作，將其空中的士分別引進入韓國與日本市場。（圖片來源：Joby Aviation官網）

韓國政府估計，空中的士上路後，首爾往來仁川國際機場約1小時的車程，將會縮短至20分鐘。車費方面，從仁川機場飛到首爾市中心估計為11萬韓元（約660港元）；到2035年空中的士市場成熟後，價格可望降至2萬韓元（約120港元）。

英美擬定空中的士監管法例

事實上，目前飛天車最大挑戰不在升空技術，而是航空監管法例與相關政策，因此政府必須扮演積極角色，否則飛天車產業將會寸步難行。2022年3月，美國運輸部（DOT）表示，正跟聯邦航空管理局（FAA）共同擬定監管空中的士法例。盡管美國現已有針對小型飛機的規管條例，但eVTOL的起降方式有所差異，駕駛方式也不盡相同，故此運輸部認為航空法例也要與時俱進，以免出現監管漏洞。

此外，FAA亦與英國民用航空管理局（CAA）發表關於eVTOL的聯合聲明，表示為支持飛天車的開發與營運，雙方正在進行一系列雙邊與多邊討論，旨在確立eVTOL機型認證、生產認證、以及服務營運牌照的審批機制。

即使不少國家政府為求玉成其事，樂意修改法例，但飛天車產業要真正發展起來，還需要其他條件配合，包括：興建垂直起降場地、設置具充電功能的停泊場所，以及開發空中交通管制系統等。保時捷顧問公司（Porsche Consulting）認為，eVTOL在發展上仍存有高度的不確定性，預計在2030年前飛天車市場都不會有明顯的投資回報。

美國太空總署（NASA）空中出行項目經理戴維斯·哈肯伯格（Davis Hackenberg）曾就eVTOL的商業化進度作出評估。他認為，2021年飛天車可以在指定區域內進行認證測試、或者操作演示；2025年之前，具備自動駕駛功能的飛天車可以在低密度空域內飛行，並逐步投入商業化營運，提供短距的空中搭乘服務；2028至2030年，飛天車將可在中等密度空域提供載客服務，開始真正盈利。

由此視之，大家只要多等幾年時間，便可以有如科幻電影的主角般，有機會感受到在城市上空飛行的新奇體驗。

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