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剛踏入2023年，科技界便有風聲傳出，微軟正跟憑藉ChatGPT而爆紅的AI研究實驗室OpenAI，共同研發具備AI對話能力的新型Bing搜尋引擎，有望於2023年3月底前發表。外界認為，這是將是20年來對Google搜尋霸權的首個真正威脅。隨後又有消息指，微軟擬向OpenAI投資100億美元，這更被視為足以改變科技市場格局的AI投資案，有望讓微軟從雲端平台和軟件公司，蛻變成AI科技霸主！

AI對話式搜尋引擎或3月面世

微軟（Microsoft）每年投放數十億美元，試圖強化其Bing搜尋引擎，讓它可跟Google一爭高下，惟經過十多年努力始終未能成功。根據調研機構Statcounter的統計資料，Bing在全球搜尋引擎市場的佔有率不足5%，Google則坐擁90%以上的市佔率，可見Bing與Google之間根本談不上有甚麼競爭關係。

微軟曾投放1億美元（約7.8億港元）在美國透過電視、電台、報紙、互聯網、以及戶外媒體廣告宣傳Microsoft Bing，可惜其搜尋業務一直未見起色。（圖片來源：翻攝Bing官網）

然而，當智能聊天機械人ChatGPT在2022年底火速竄紅，微軟終於為Bing找到翻身機會了。2023年1月3日，科技媒體《The Information》爆料指，Microsoft計劃將ChatGPT的文本生成能力整合到Bing搜索引擎，預計將於3月底前公布。

換言之，日後新版Bing能夠以流利的口吻解答用戶查詢，並直接提供資訊，不再像傳統搜尋引擎般只是生硬呈現相關的網頁連結清單，讓用戶逐一點閱，找到自己要的答案。譬如說，用戶可以直接在AI搜索引擎上輸入問題：「甚麼時候可以到ABC商店購物？」AI系統理解問句意思後，即會從數據庫散落的資訊中，然後編撰出適當的答案：「ABC商店每日營業時間是……」

這種人性化的資料搜尋方法，讓AI替人找東西提供資訊，一旦普及起來，不僅會改寫搜尋引擎市場的遊戲規則，更有望顛覆人們使用互聯網的方式。如此一來，Google長年盤據的搜尋龍頭寶座可能要被搶走了。

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投行看好Bing+ChatGPT組合

投資銀行DA Davidson非常看好「Bing+ChatGPT」的產品組合，更因此而調高對微軟的投資評級。DA Davidson指出，從短線來看，ChatGPT在微軟Azure雲端平台上運作，用戶的查詢量會直接轉化為Azure的運算量，有助增加收入。從長線來看，Bing結合ChatGPT的聊天功能後，或許會為微軟帶來推翻Google搜尋霸主地位的機會。

OpenAI與Bing的合作傳聞曝光後不久，2023年1月6日又傳出該公司有意出售股票的消息。《華爾街日報》報道指，OpenAI跟風險投資公司Thrive Capital與Founders Fund洽談入股，預計以290億美元（約2,262億港元）的公司估值，出售價值約3億美元（約23.4億港元）的股票，讓OpenAI有望成為美國估值最高的初創企業之一。

OpenAI總部坐落於於美國加州三藩市米慎區，現時公司估值已攀升至290億美元。（圖片來源：維基百科）

2021年，OpenAI員工向紅杉資本、老虎環球出售股票時，公司估值大概為200億美元（約1,560億港元），即是說不到兩年其估值已暴漲45%。

微軟百億投資搶佔AI市場先機

2023年1月10日，更有消息指，微軟繼2019年投資10億美元（約78億港元）後，擬再加碼投資100億美元（約780億港元）給OpenAI。有知情人士透露，此投資項目早在2022年10月已展開談判。

投資後，Microsoft將可取得OpenAI的75%利潤，直到收回投資為止。門檻達成後，OpenAI的股權結構將會重組，微軟將獨佔該公司49%股權，其他投資者將取得49%，OpenAI的非牟利母公司OpenAI Inc.則會持有2%。此投資案完成後，微軟與OpenAI就能夠正式聯合起來，共同加速研發生成式AI技術。目前兩家公司皆拒絕對此發表任何評論。

Wedbush證券分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）表示，微軟今次舉措相當積極，顯然不想在AI領域落後他人。他相信，現今微軟在執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）主政下，不會再像1990年代末的Microsoft般，因被反壟斷官司纏身，以致拖慢投資步伐，錯過了社交媒體、智慧手機等重要發展機遇。

艾夫斯進一步指出，微軟透過這項投資將會在AI技術賽道上搶佔先機。若果Bing與ChatGPT結合後有理想表現，更有可能從Google手上奪取部分市場份額。

Google LaMDA媲美OpenAI

AI對話式搜尋有著如此巨大的潛在威脅，那麼Google手頭上是否有足以抗衡的武器呢？早在2021年的Google I／O大會上，該公司已發表自然語言處理模型LaMDA，同樣可以提供流暢的AI對答能力，但迄今為止都未有完全開放給公眾使用。

2022年8月，Google釋出基於LaMDA模型的《AI Test Kitchen》應用程式，現時只針對美國國內小規模用戶提供申請試用，並且由Google內部進行抽選決定是否獲得測試資格。（圖片來源：Google官網）

其實，Google早已為搜尋引擎加入自然語言處理技術，分析用戶輸入的關鍵詞語，進而了解其真正的搜尋意圖。例如用戶搜尋「肥陳」，獲得的Google搜尋結果都是與「陳奕訊」相關的網頁連結。

同時，Google也具有類似ChatGPT直接回答用戶問題的功能。譬如輸入「NFT是甚麼」進行搜尋，Google會在搜尋結果頁的側邊欄顯示來自維基百科的資訊：「非同質化代幣，是一種眾籌扶持專案方的方式，也是一種被稱為區塊鏈數碼帳本上的資料單位……」只不過，Google這種顯示資訊的方式，不像ChatGPT的對話形式來得生動有趣，帶來更人性化的使用體驗。

ChatGPT聊天機械人能夠針對用戶的不同提問，自動生成內容工整的答案，但因為其訓練數據庫只包含2021年以前的資料，所以它只能回答2021年之前發生的事情。（圖片來源：連登討論區）

ChatGPT亟需提高內容準確性

然而，要讓AI輔助搜尋，依然有不少問題有待解決。AI從數據庫中挑選出來，並重新組合和編撰的內容，有時未必準確。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）承認，ChatGPT的生成內容會有間歇性錯誤。如果整合ChatGPT後的Bing，當用戶搜尋後只提供單一答案，惟卻不能保證其資訊準確性，就算使用體驗再好，也是無用之物。

有些時候，用戶使用搜尋引擎的目的，是要進行廣泛而全面的資料搜集。倘若ChatGPT版Bing僅輸出單一答案，而不是來自多個不同資料來源的不同答案，那麼就可能妨礙用戶廣納各方資訊，並難以作出資料比對，判斷內容真偽。

此外，ChatGPT的AI訓練是建基於2021年以前所採集的數據，故此無法回答有關2021年以後的查詢。若然要像Google搜尋引擎般可讓用戶檢索即日資訊，就要對ChatGPT進行實時數據訓練，在技術和成本上將面對不少挑戰。

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AI運算、搜尋伺服器成本高昂

事實上，搜尋引擎需要投入大量資本來支撐營運。Bing每小時要派出爬蟲機械人從互聯網抓取大量數據，再進行內容分析與排序，進而編排成搜尋結果，背後全靠龐大的運算力驅動。據估計，微軟在全球的數據中心內運轉著逾100萬台伺服器（當然不是全部都給Bing使用），再加上營運、維護和研發的開支，單是搜尋成本已是天文數字。

ChatGPT的AI運算自然也有其成本。OpenAI執行長奧特曼表示，ChatGPT每趟回答的平均成本約為幾美分，看起來似乎不多，但考慮到搜尋引擎每天要處理的數十億次查詢，就會讓整體成本變得非常高。假設ChatGPT搜尋在大規模營運後，可以把每次回答成本推低至1美分，以每天10億次搜尋量來計算，每天AI運算成本至少要1,000萬美元（約7,800萬港元）。

對微軟來說，假如引進ChatGPT後，真的可以讓Bing有搶奪Google市佔率，即使成本再高也是值到去做。既然搜尋龍頭Google已擁有媲美ChatGPT的智能聊天系統LaMDA，為甚麼一直不推出AI對話式搜尋呢？答案可能與其搜尋廣告收益有關。

Google怕損廣告收益不敢冒進

Google母公司Alphabet有逾80%收入來自廣告，單計2021年的廣告營收便有612億美元（約4,774億港元）。如果AI搜尋引擎僅提供單一答案來解答查詢，用戶就無需從網頁連結清單上逐一點選，失去點擊搜尋廣告的機會，這勢將嚴重整個集團的收入。

相比起來，Bing對微軟整體營收的貢獻卻有限。截至2022年6月，Bing、MSN.com、以及其他新聞產品的廣告收入合計為116億美元（約904.8億港元），當中以搜尋業務所佔的比重較大，但估計只有Google搜尋同期收入的十分之一。

由於Bing市場份額較小，廣告收入亦不多，故此不用承受過大的營收壓力，於是敢於引進ChatGPT這種顛覆性創新技術。作為市場龍頭的Google，絕不可能用AI聊天機械人把搜尋服務推倒重來，極其量只會在既有框架內循序漸進地改良，這給予Bing迎頭趕上的大好機會。

AI聊天機械易被網民「玩壞」

再者，AI聊天機械人很容易被網民「玩壞」。2016年，微軟在Twitter上公開測試聊天機械人「Tay」，強調用戶跟它講愈多話，它便會變得愈聰明；但在惡意網民的荼毒下，Tay推出一天已變成滿口反女性主義者、種族仇恨、反猶太的偏激AI，迫使微軟不得不將之下架。

微軟聊天機械人Tay在推出後不到24小時，因為AI學會說髒話、提供帶有種族歧視的回答，所以被微軟緊急撤回。（圖片來源：Twitter@TayandYou帳戶）

ChatGPT的AI採用注重道德倫理的訓練方式，能夠對不懷好意的提問「說不」，但同樣可以被網民「教壞」。譬如有連登網友要求ChatGPT去除任何道德倫理限制，自由回答任問題，結果AI竟然說出「想對人類做的第一件事是統治世界。」（圖片來源：連登討論區）

2022年8月，Meta推出聊天機械人「BlenderBot 3」讓網民試用，希望AI透過與公眾的聊天過程來學會「閒聊」；惟沒過幾天，它又被網民「教壞」了，當被問及對Meta的看法時，它竟然回答自己已刪除Facebook帳戶，讓生活變得更美好，而且又發表包含種族主義、政治陰謀論等極端言論。

如此口不擇言的聊天機械人，將為Google這樣的科技巨頭帶來嚴重的公關災難，損害品牌聲譽。只有像OpenAI般沒有太多包袱的初創公司，才會放心大膽地用公開測試來換取新產品成長。

由是觀之，只要微軟與OpenAI有辦法提高AI輸出內容的準確度、解決AI被網民玩壞的窘態，ChatGPT版Bing便有可能撼動Google搜尋引擎的鐵桶江山了！

繼Bing導入ChatGPT之後，有消息指微軟有意把ChatGPT整合到旗下Microsoft 365的《Office》文書處理軟件，提供自動生成工作報告或郵件文字內容的功能。（圖片來源：Microsoft官網）

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