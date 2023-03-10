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近期愈來愈多人利用ChatGPT或其他生成式AI工具，協助文案、繪圖、甚至音樂創作，再出售作品圖利。但問題是這些由AI產出的作品，版權（著作權）歸屬於誰呢？究竟是AI本身、人類操作者、還是公有領域？如AI著作不受版權法保護，即是任何人都可以自由使用，那麼運用AI創作的人將會面對極大的版權風險。這將是繼筆者上期談及的「合理使用」後，另一個由生成式AI引申出來的版權爭端。

猴子自拍照版權歸屬惹爭議

2011年夏天，英國攝影師大衛·斯萊特（David Slater）前往印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的國家公園拍攝猴子生態。某天，他遇見一群黑冠獼猴，想拍攝猴子的臉部特寫，於是架設三腳架固定相機，並設定了曝光補償與自動對焦。

為讓猴子卸下心防，他故意離開相機，結果一隻名叫「納魯托」（Naruto）的母猴靠近相機把玩一番，並按了幾下快門，拍下數張照片。後來斯萊特發表了這些照片，成為日後著名的「猴子自拍照」。

一隻名叫「Naruto」的黑冠獼猴，按動了David Slater的相機快門，成功拍下數張照片，成為日後著名的「猴子自拍照」。（圖片來源：維基共享資源）

外界普遍認為，這些猴子自拍照屬於「公有領域」（Public Domain）的免費授權內容，很快被上傳到維基共享資源（Wikimedia Commons）；隨後，科技網誌Techdirt亦根據公有領域授權模式來使用這些相片。但斯萊特卻認為，這是經由其相機所拍攝的作品，他也有對相機施加拍攝設定，故此照片版權應歸屬於他本人，要求維基和Techdirt從網站移除相片。

David Slater主張，猴子自拍照的版權應歸屬於他本人，並要求使用者支付版權費。（圖片來源：David Slater臉書專頁）

維基共享資源上的圖像、聲音、影片均屬於公有領域，允許他人免費重複使用。現時平台上儲存逾4,500萬個免費許可使用的媒體檔案，包括「猴子自拍照」。（圖片來源：翻攝維基共享資源頁面）

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法院：猴子自拍照沒有版權

2014年，美國版權局（United States Copyright Office）判定，只有人類作品始受到美國版權法的保護，不接受由自然、動物或植物創作的作品進行版權登記，所以猴子所拍相片不具備版權，斯萊特亦不能主張自己是猴子自拍照的版權持有人。

不過，美國善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals）於2015年卻站出來主張，母猴納魯托應可獲得斯萊特包含猴子自拍照的新書版權收益，並應由該組織負責管理相關收益。

美國善待動物組織認為，根據攝影師自動獲得攝影作品版權的慣例，黑冠獼猴Naruto應該擁有猴子自拍照的版權，遂代表牠入稟法院，控告David Slater侵害Naruto的版權，構成了「猴子自拍案」（Naruto v. Slater）。（圖片來源：翻攝善待動物組織官網）

2016年，美國加州聯邦地方法院裁定，斯萊特不是真正拍攝猴子自拍照的創作者，故此無法擁有作品版權；至於實際負責拍攝的猴子，因為不是人類，所以亦不能獲得這些照片的版權。經多輪上訴後，第九巡迴上訴法院於2018年宣布維持原判，並表明美國版權法不接受動物提出的侵權訴訟，讓「猴子自拍照版權爭議」（Monkey Selfie Copyright Dispute）正式落幕。

AI生成作品版權應歸屬何人

隨著生成式AI開始被廣泛應用於各式各樣的內容製作，這個本已被人淡忘的版權案件，再度受到關注——已有案例證明非人類的猴子所產出的作品沒有版權，那麼同樣是由非人類的ChatGPT或其他AI工具所生成的作品，是否也沒有版權呢？

在一般情況下，人類利用工具來輔助完成作品，版權應歸屬於人類創作者。譬如說，一名攝影師使用數碼相機進行拍攝，就算他啟動了相機內建的拍攝模式，但攝影作品仍會被視為經過人類投入原創性，因而受到版權保障。

套用同一道理，如果把AI視作數碼相機，只是輔助人類創作的工具，那麼AI生成的作品應同樣受到版權保護。惟這樣卻會產生出另一個問題：作品的版權應歸屬何人？屬於開發該AI工具的軟件工程師、提供AI訓練數據的數據擁有者、委託研發AI工具的企業、使用AI進行創作的操作者、甚或是AI本身呢？一旦發生侵權事件，應該由誰出面索償、由誰獲得賠償？

弱AI與強AI決定版權誰屬

面對上述問題，國際上多數學者的看法是，先按照人類在AI生成內容過程中控制權或參與度的高低，把AI工具區分為「弱AI」（Weak AI）與「強AI」（Strong AI），然後再作判斷。假如人類對AI創作有著極高控制權或參與度，這被視為弱AI創作；若然人類無法對AI創作加以控制或參與，則被認定為強AI創作。

假如AI創作有人類的高度參與，那麼AI就像相機般只屬創作輔助工具，所以由弱AI生成的作品能被當作知識財產而受到保護，而版權應歸屬於以AI為工具的創作人。若果是強AI自行獨立創作，過程中人類參與極低、甚或無人類參與，作品便會歸屬於公有領域，失去版權保護。

國際知識產權保護協會（International Association For The Protection Of Intellectual Property）於2019年年度大會上通過決議，在AI生成創作的過程中必須有人為干預（Human Intervention），並符合知識產權保護的必要條件，例如版權作品之原創性，或發明專利等，這樣作品才可獲得知識產權保護。

近年AI科技突飛猛進，AI工具已從需要人類高度參與的弱AI，逐步邁向無需人類參與的強AI，讓兩者之間的界線開始模糊起來。因此，對AI生成作品的版權判定，到底應依循過往案例，還是要為AI量身制訂一套全新法規，世界各國仍莫衷一是。

純AI創作版權應歸屬AI？

可是，近年一宗純AI創作的專利訴訟案件，卻增加了處理AI版權爭議的迫切性。由斯蒂芬·泰勒（Stephen Thaler）博士領導的研發團隊，開發出AI工具DABUS。然後，泰勒利用DABUS生成了一幅名為《接近天堂的入口》（A Recent Entrance to Paradise）的畫作。

Stephen Thaler博士使用AI工具DABUS，生成一幅以「模擬瀕死經驗」為主題的超寫實畫作，取名為《接近天堂的入口》。（圖片來源：維基共享資源）

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泰勒表示，在繪畫過程中，大部分工作都是交給DABUS處理，自己很少干預AI創作，故此認為DABUS才是作品創作者，在2019年向美國版權局提出申請，要求把DABUS登記為這幅畫作的版權持有人。但局方卻以作品欠缺支持版權主張所需的「人類作者身份」（Human Authorship）為理由，拒絕其版權申請。

他認為版權局提出的「人類作者身份」要求有違憲之嫌，於是多次提出復議。及至2022年2月，版權局審查委員會對DABUS版權申請案作出最終判定：AI產出的畫作既不具備版權，也不受美國版權法保障。委員會強調，版權只適用於保護人類創意思維的智慧勞動成果，當確認作品不是由人類創作，便應拒絕申請。

一旦AI生成作品被視為無主之物，版權就可能歸屬到公有領域，即是任何人都可以自由使用。然而，2023年2月出現的另一版權案例卻顯示，若果AI操作者能證明 AI 只是一項輔助性工具，被利用來表現創作人本身的創意，判決結果或許會有所不同。

AI創作人類可獲得局部版權

藝術家克里斯·卡什塔諾娃（Kris Kashtanova）在AI產圖工具Midjourney的協助下，完成其漫畫書《黎明的查莉婭》（Zarya of the Dawn）。她認為，就算是使用AI創作，創作人仍可握有作品版權，於是向美國版權局申請她本人為作品版權擁有人。

克里斯·卡什塔諾娃表示，美國版權局判定其漫畫書《黎明的查莉婭》的故事內容與圖像編排方式受到版權保護，對利用AI創作的藝術家來說，確是一項喜訊。（圖片來源：Twitter@icreatelife）

以Midjourney為例，用戶輸入提示文字，AI便會根據文字描述自動生成圖像。究竟它算是人類高度參與、AI輔助創作的弱AI，還是人類參與度不高、AI獨立創作的強AI呢？暫時業界仍未有定論。（圖片來源：Midjourney帳戶）

版權局於2023年2月判定，卡什塔諾娃為漫畫書撰寫和編排的部分內容可以取得版權，但由Midjourney產製的插圖卻不可以；換言之，人類高度參與創作部分會受到版權保護，非人類創作部分則被剔除在外。這是首次有美國政府部門為AI生成作品裁定版權保護範圍。

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Midjourney總法律顧問馬克斯·西爾斯（Max Sills）表示，對卡什塔諾娃、Midjourney、以及AI藝術界人士而言，這是一大勝利，因為版權局清楚表明，倘若藝術家對AI產圖工具施以創造性控制，那麼產出作品就可以受到版權保護。

假如透過AI協助創作的文藝著作如小說、詩詞、圖畫、音樂等，或是AI輔助研發的創新發明如藥物、軟件等，均有機會被當作公有領域作品，任何人都可以自由加以利用，勢必影響業界對AI的投資意慾，甚至窒礙AI產業的長遠發展。由此視之，生成式AI怎樣與以人為本的知識產權體制相互共存融合，將會是我們日後需要面對的重大課題。

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