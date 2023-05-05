加入最愛專欄 收藏文章

「百足咁多爪」的科技狂人馬斯克，繼Tesla電動車、SpaceX火箭後，另一石破天驚新搞作是，創建一款功能包羅萬有的超級應用軟件（Super App），提供通訊、支付、購物、訂餐、叫車、投資等不同功能，向中國的微信和東南亞的Grab看齊。但外界對馬斯克這項大計能否在美國市場取得成功卻抱持保留態度。到底這種在亞洲盛行已久的超級App，放在美國將面臨甚麼挑戰和阻力呢？

收購Twitter加快超級App誕生

伊隆·馬斯克（Elon Musk）在2022年10月併購Twitter時已提及，有意創建一款名為「X」的綜合型多功能App，而買下Twitter正是創建「X」的催化劑：「收購Twitter能夠加快『X』的誕生，大概可以提早3至5年。」可見他欲建基於Twitter來開發這款超級App。

馬斯克收購Twitter後，便加快推動超級App「X」的發展步伐。目前Twitter內部正在開發電子支付功能，未來更會整合其他金融服務，以實現超級App的終極目標。（圖片來源：維基百科）

在馬斯克的願景中，超級App「X」就如同多功能瑞士刀（Swiss Army Knife）般，能夠包辦用戶日常生活大小事，像是聯絡朋友、網上購物、叫車共乘、流動支付等。他希望，這款App可以成為美國首個集食、衣、住、行功能於一身的平台。他更表示，自己可能會從微信（WeChat）的經營模式中汲取靈感。

有傳媒發現，Twitter於2023年4月4日提交給美國法院的一份法律文件中，指出Twitter Inc.已被合併到一家名為X Corp.的私人公司，而X Corp.的母公司則是馬斯克旗下的X Holdings Corp.。內華達州州務院網上商業數據庫的資料顯示，馬斯克是在同年3月完成X Corp.與X Holdings Corp.的公司註冊。外界普遍認為，此舉是為即將推出的超級App「X」鋪路。

Twitter整合eToro為「X」鋪路

一直以來，馬斯克對「X」這個字母很痴迷。1999年，他創辦了網上金融服務公司「X.com」，後來該公司被併入PayPal。2002年，他成立航太公司研發可回收再用火箭，正是現在赫赫有名的「SpaceX」。2023年3月，他又創立一家生成式AI初創企業，取名「X.AI」。

馬斯克旗下以「X」作名字的公司，最廣為人知的非SpaceX莫屬。（圖片來源：SpaceX官網）

1998年12月，X.com與Confinity合併成新公司「PayPal」，而馬斯克正是其中一位聯合創辦人。（圖片來源：翻攝PayPal官網）

除公司名稱外，馬斯克也愛用「X」來命名產品，2015年面世的特斯拉（Tesla）SUV電動車，喚作「Model X」；甚至連2020年出生的兒子，名字中也要有「X」——「X Æ A-12」。「X」代表數學中的未知變量，馬斯克可能寄望其兒子長大後可以積極探索未知，在有限生命中創造無限價值。

馬斯克亦喜歡用「X」來命名產品，譬如Tesla電動車Model X。其最大特色是採用鷹翼門設計，後側門能以向上延展方式掀開，讓車子外觀變成「X」形狀態。（圖片來源：Tesla官網）

2020年5月4日，馬斯克與女友克萊爾·布歇·格萊姆斯（Claire Boucher Grimes）誕下一子，取名為「X Æ A-12」，正確念法為「X Ash A Twelve」，但因為太多人不知道該怎麼念，所以外界暱稱為「Baby X」。（圖片來源：Twitter@elonmusk帳戶）

2023年4月，Twitter宣布跟網上投資平台eToro合作，即日起容許用戶在Twitter上查看更多金融資訊圖表，並可以透過eToro買賣股票、加密貨幣等金融資產。其實，Twitter是很多加密貨幣玩家交流資訊的重要平台，如今在看到有價值的貼文後，只要點擊Twitter介面上「View on eToro」鍵，即可以跳轉到eToro網站進行買賣，對散戶來說確是非常方便。

Twitter用戶只要在搜尋欄鍵入美元符號「＄」，跟著在後面輸入股票代號，就可以顯示相關股票的走勢圖表；然後點擊圖表下方的「View on eToro」鍵，即會將用戶帶到eToro網站。（圖片來源：翻攝Twitter頁面）

Twitter用戶被帶到eToro網站，可以直接購買相關的股票。（圖片來源：翻攝eToro官網）

Twitter投入開發電子支付服務

馬斯克於2023年3月在摩根士丹利的活動上豪言，其最終目標是將Twitter塑造成「全球規模最大的金融機構」。市場解讀，此說法正好呼應他要創建超級App「X」的願景。馬斯克構想中的超級App是提供通訊以外的生活所需一切功能，Twitter整合了eToro的網上投資服務，可說是向「X」的發展跨出第一步。

在馬斯克心目中，當然更希望Twitter本身可以提供金融科技服務，例如電子支付、P2P 交易、以及儲蓄存款等。畢竟，馬斯克在搞電動車業務之前，就是以電子支付公司PayPal起家。他認為，只要Twitter可以為用戶提供便捷的支付方式，就有可能蛻變成世上最大的金融機構。

收購案發生前，Twitter已在2020年8月成立電子支付服務子公司Twitter Payments LLC。馬斯克入主後，委派Twitter產品管理總監 Esther Crawford 出任該子公司的執行長，著手規劃Twitter平台上實現支付服務所需的架構。2022年11月，Twitter向美國財政部登記註冊為支付處理公司，並已申請啟動支付服務所需的許可證。

Grab、Gojek稱霸東南亞

馬斯克念茲在茲的超級App，對美國消費者而言可能是新事物，但其實在亞洲區已是非常盛行。除大家熟悉的微信外，東南亞各國亦有類似的一站式多功能App紛紛崛起。2012年創立於馬來西亞的Grab，現時總部設立於新加坡，旗下主打產品Grab本來是類似Uber的叫車App。

發展至今，Grab已被重新定位為「The Everyday Everything App」，除原有的叫車和租車功能外，還會提供美食外賣、生活百貨配送、文件速遞、電子支付、網上保險和投資等功能。其服務範圍遍及新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨、以及緬甸8個國家、339 個城市，用戶人數超過1.25億。

美國商業雜誌《Fast Company》公布「2019年全球50家最具創新力企業」排行榜，Grab位列亞軍，被該雜誌形容為超級App的成功案例。Grab於2021年透過SPAC在美掛牌上市，當時市值高達396億美元（約3,089億港元）。（圖片來源：Grab官網）

另一個針對東南亞市場的超級App，來自成立於2009年的印尼科技公司Gojek。它同樣是從叫車服務起家，旗下Gojek現已發展成為綜合性服務平台；只要一App在手，就能搞定叫車、外送、支付、訂票、遊戲等逾20種日常所需。其服務地區包括印尼、馬來西亞、越南、泰國、新加坡、菲律賓、印度、以及澳洲，每月活躍用戶數超過1.8億人次。

2021年，Gojek與電商平台Tokopedia合併為新公司「Goto」，同年在印尼證交所IPO上市，當時市值達到330億美元（約2,574億港元），被譽為亞洲最成功IPO。（圖片來源：GoTo官網）

無論是Grab、Gojek、抑或微信，在其眾多功能項目中，總有電子支付這一環，足證這是經營超級App的關鍵元素；因為有了電子支付後，再結合叫車、網購、訂外賣等功能，才可以提供更完整的消費體驗。由是觀之，馬斯克超級App「X」的開發聚焦於電子支付，確實是高明一著。

超級App勢受美國政府嚴密監管

然而，外界對超級App「X」計劃是否可以成功實現，卻持有保留態度。究其原委，主要因為這項計劃將要面對四大難關。首先，假如這款App真的具有電子支付功能，即是會涉及到金融交易、用戶個人資料等敏感議題，勢必難逃美國政府的多重監管。

馬斯克一直是加密貨幣的支持者，估計超級App「X」極有可能具備加密貨幣交易功能。最近接連有多家加密貨幣交易所、以及對加密貨幣產業友善銀行相繼出事，美國證券交易委員會與其他金融監管機構已加強對加密貨幣市場的監管，令業者人人自危。倘若馬斯克高調推出含加密貨幣功能的App「X」，有很大機會受到美國政府的嚴密監管。

近年，美國政府對科技巨頭的反壟斷立場愈益堅定。2023年1月24日，美國司法部對搜尋引擎龍頭Google提出訴訟，指控該公司涉嫌壟斷數碼廣告市場，並要求Google把廣告業務分拆出來，為其他公司創造公平的競爭環境。由此看來，美國政府絕不容許，馬斯克推出一個可能會造成一家獨大的超級App。

美國消費者習慣用單一用途App

其次，美國科技市場發展蓬勃，可供消費者選擇的App相當多元化，而各家廠商的App功能上已發展得相當完備，都有自己的擁護者。當有問題要解決時，美國用戶習慣使用某個單一用途App去處理；如遇到另一個問題，則選擇用另一個App來解決。由於當地用戶已經習慣了當前的消費模式，如沒有巨大誘因的話，未必會考慮使用綜合型多功能App。

再者，當下Twitter正處於動盪不安的改革期，馬斯克不但大規模裁員、整肅持不同意見的員工，甚至要求員工要在「長工時高強度」的環境下工作，以致掀起一輪又一輪的離職潮，令到公司內部士氣低落。在這樣的氛圍下，對Twitter投入研發超級App「X」極為不利。

此外，馬斯克本人身兼數職，除擔任Twitter執行長外，還是電動車車廠Tesla、航太企業SpaceX、隧道公司Boring Company、以至大腦晶片初創Neuralink的最高領導人。隨著他要管理的公司愈來愈多，外界開始質疑馬斯克沒有足夠的時間和注意力，處理旗下公司的所有問題。馬斯克也表示，自入主Twitter後，每周工作時間從70至80小時大增到120小時左右，差不多是早上起床甫睜開眼睛，就要開工的程度。

Tesla股東要求馬斯克專注電動車

2023年4月21日，一群Tesla股東發表一封公開信，要求馬斯克更專注於電動車業務。股東們表示，最近愈來愈關注公司的治理與領導問題，並指出馬斯克本已身兼多家公司的執行長，接管Twitter後，似乎更把工作重心放在Twitter上，引發股東對Tesla發展前景的憂慮。

簽署這封公開信的單位絕非泛泛之輩，包括：聯合銀行、紐約市主計長辦公室、聯合教會基金等，合共持有總值15億美元（約117億港元）的Tesla股票。在特斯拉股東的巨大壓力下，馬斯克的超級App「X」發展將會受到甚麼程度的影響？情況還有待觀望。

盡管面對重重難關，但金融科技行業顧問查德·圖林（Richard Turrin）卻看好超級App「X」計劃。他認為，馬斯克曾創立PayPal平台，在電子支付行業擁有豐富經驗，有利於發展超級App。他更直言：「如果有人可以在美國成功創建超級App，那一定是馬斯克。」

延伸閱讀：

AI市場邁向戰國時代！亞馬遜推Bedrock劍指OpenAI，馬斯克開發TruthGPT對撼ChatGPT！

電動車減價血戰開始！Tesla藉高毛利優勢發動降價逆襲，推升銷量增長，打擊初創車企！

人腦連接電腦不是夢！Neuralink腦機接口助癱瘓者再次行走，背後卻隱藏虐待實驗動物黑幕？

馬斯克解決塞車怪招！研發全自動隧道鑽挖機、亞音速管道列車，構建地底智慧交通網絡！

太空旅遊商戰爆發！維珍銀河、藍色起源搶閘啟航，SpaceX推環繞地球之旅反擊！太空旅遊是炫富遊戲嗎？







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多