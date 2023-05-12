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生成式AI絕對是當今科技界的最熱門話題，ChatGPT爆紅後，多家公司爭相推出類似產品，逐漸應用於各行各業。但愈來愈多人擔心，當AI全面普及後，會加劇假資訊流竄，網上詐騙等問題；甚至有「AI教父」之稱的謝菲·辛頓也擔心AI變得太聰明，恐怕會進化成殺手機械人，最終可能導致人類滅亡！究竟AI技術所帶來的負面影響可以有多大？全球政府該如何應對AI的潛在威脅呢？

神經網絡是ChatGPT奠基技術

51年前，謝菲·辛頓（Geoffrey Hinton）當時尚未獲「AI教父」的稱號，以研究生身份進入蘇格蘭愛丁堡大學，開始對人工神經網絡（Artificial Neural Network）進行研究。所謂「人工神經網絡」，是一種模仿生物神經網絡（尤其是大腦）結構和功能的數學模型，能夠透過分析數據來學習技能。這正是OpenAI ChatGPT與Google Bard背後的奠基性技術。

「AI教父」辛頓辭掉Google的職務後，不用擔心自己的言論會給Google帶來傷害，因此四出接受不同媒體的採訪，說出自己的心裏話：「AI可能會導致人類滅亡。」（圖片來源：多倫多大學官網）

2012年，辛頓與其得意門生伊利亞·蘇茨克維爾（Ilya Sutskever）、亞歷克斯·克里舍夫斯基（Alex Krishevsky），創建了一個神經網絡系統，藉由分析數千張相片，自行學懂識別花朵、狗隻、汽車等常見事物，成功實現深度學習（Deep Learning）運算。隨後，辛頓與兩名學生基於此項研究項目，成立初創公司DNNresearch。

2013年，Google以4,400萬美元（約3.43億港元）收購DNNresearch，辛頓亦隨之而加入Google，擔任副總裁兼工程研究員，負責 Google Brain 的部分研究工作。其門生蘇茨克維爾則選擇離開Google，與志同道合者共同創立OpenAI，並出任首席科學家，領導研究團隊成功開發出GPT模型和ChatGPT。

辛頓的得意門生蘇茨克維爾師於2015年放棄Google的高薪厚職，與奧特曼等人攜手創立OpenAI，並主導了GPT和DALL-E模型的研發。（圖片來源：多倫多大學官網）

後悔畢生工作只因擔心AI危害

2018年，辛頓跟加拿大滿地可大學教授約書亞·本希奧（Yoshua Bengio）、Meta 首席 AI 科學家楊立昆（Yann LeCun）共同獲得有「電腦界諾貝爾獎」之稱的圖靈獎（A.M. Turing Award），以表揚他們對神經網絡和深度學習方面的偉大貢獻。因此，後來3人被稱為「AI教父」或「深度學習教父」。

差不多在同一時間，Google、OpenAI開始建立以神經網絡為架構的大型深度學習系統，成為日後Bard和ChatGPT的發展基礎。由此看來，辛頓對造就目前生成式AI的榮景，扮演著重要角色。

然而，在當今的AI盛世，辛頓卻在2023年4月突然從Google離職，震驚整個AI業界。辛頓解釋，他之所以離開Google，是為了暢所欲言地談論AI的潛在風險，而不會對Google造成傷害。談及50年來致力於神經網絡研究，他坦言：「我對自己的畢生工作感到十分後悔。」

辛頓指出，互聯網上將會充斥著愈來愈多由AI生成的虛假文本資料、相片、甚至影片，但一般人卻無法分辨真偽。再者，AI技術遲早會完全顛覆就業市場，導致愈來愈多工作職位消失。更叫人擔心的是，目前用戶不但可以指示ChatGPT生成程式碼，還可以要求AI執行這些程式碼；如此發展下去，在科幻電影中經常出現的AI殺手機械人，終有一天會成為現實。

AI毀滅人類並非完全不可能？

當然，以上悲觀的未來情境只是一個假設，但辛頓強調，可能會導致它成真的情況經已出現：微軟（Microsoft）與Google之間、甚至中國與美國之間，已開始針對AI技術展開全球競賽。大部分人以為由AI主宰萬物的未來距離還很遙遠，但他認為AI或許不用30至50年的時間，便能夠操控人類，甚至找到辦法殺死人類，最終可能會導致人類滅亡。

一直以來，辛頓強烈反對將AI應用在戰場上。1980年代，辛頓在美國卡內基梅隆大學擔任電腦科學教授，但因為不滿大學AI研究接受美國國防部贊助，所以決定離開美國，改往加拿大多倫多大學電腦科學學院任教。他指出，假如沒有某種全球性的規管協議或監管機制，這場AI軍備競賽將會愈演愈烈。

由是之故，辛頓認為AI對人類造成的威脅可能比氣候變遷更迫切，因為解決氣候變遷的方法很明顯，只要減低碳排放或實現碳中和便成，然而目前對於AI危機卻不知該從何著手。盡管AI 可能對人類構成生存威脅，但他卻不同意暫停AI研究，因為始終不能抹殺AI的優點和應用價值。辛頓相信，更好的做法是加強對AI的監管，並讓所有人意識到AI的潛在危害。

OpenAI共同創辦人兼執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）也承認，ChatGPT已經出現一些他們無法解釋的推理能力，而且AI毀滅人類並非完全不可能。但他表示，自己已為ChatGPT裝設終止開關（Kill Switch），假如未來某一天ChatGPT的發展超出人類預期，便會立即按下開關停止運作。

OpenAI執行長奧特曼被外界稱為「ChatGPT之父」，但最近他也表示對自家孩子的潛力感到「有點害怕」，甚至承認AI確實有一定的可能性會毀滅人類。（圖片來源：維基百科）

奧特曼坦承， ChatGPT在選舉和散播假訊息方面的影響力令人擔憂，因此2024年的美國總統大選將會是OpenAI的觀察重點。（圖片來源：Pexels圖庫網站）

「無知之幕」促成AI正確價值觀

不過，按下關機鍵之前，我們可以先嘗試向AI灌輸正確的價值觀，例如要幫助最需要幫助的人，不能毁滅人類等。Google旗下DeepMind於2023年4月在《美國國家科學院院刊》發表的論文提出，可以用政治哲學家約翰·羅爾斯（John Rawls）的觀點來教導AI做人。

羅爾斯曾提出一個叫做「無知之幕」（The Veil of Ignorance）的概念，旨在群體決策時，可以實現最公平的權益分配。根據其著作《正議論》所述，假設一群人站到一塊布幕的背後，所有人瞬間都會失去記憶，變得無知，忘記了自己在現實社會中的身分和地位。

政治哲學家羅爾斯假設人們身處在「無知之幕」後面（左），就會對自己所擁有的技能、身分和地位一概不知。在此情境下，人們會傾向選擇對所有人都最公平的權益分配原則。（圖片來源：維基百科）

這時候，要求這群人以投票方式為社會選擇一個運作原則。由於他們不知道自己在這個社會中究竟處於哪個位置，所以不能以利己方式做決定，只能遵循對所有人均公平的原則來判斷。情況就好像是，在生日會上由你負責切蛋糕，因為你不知道自己會分到哪一塊，於是會盡量把每一塊都切到一樣大。在「無知之幕」之下，跟個人利益無關的公平正義便會浮現出來。

由是之故，DeepMind認為，把「無知之幕」套用在AI訓練，可能有助於促進AI與人類價值觀在「對齊」過程中的公平性。所謂「對齊」，意指將AI的願望與人類的願望達成一致。如果AI與人類擁有共同的公平價值觀，AI就不會有毁滅人類的意圖了。

白宮召見科技巨頭討論AI威脅

不過，即使AI無意消滅人類，仍可能對人類社會帶來眾多負面影響。美國科技倫理組織人工智能與數碼政策中心（CAIDP）向聯邦貿易委員會 (FTC) 投訴，OpenAI旗下最新大型語言模型GPT-4存有偏見和欺騙性，而且對私隱與公共安全構成風險。

CAIDP列舉GPT-4可能衍生的潛在威脅，包括：幫助黑客大量產製惡意程式碼，令網絡攻擊加劇；帶偏見的AI訓練數據可能加強社會刻板印象，讓各種族和性別容易受到不公平的待遇，因此要求FTC對OpenAI展開調查。FTC主席莉娜‧汗（Lina Khan）表示，現正在密切監察AI的使用情況，並強調「它們不能脫離現有法例規管，聯邦貿易委員會將積極執法。」

OpenAI為求讓GPT-4更安全，於是聘請50名專家和學者，針對謊言、語言操縱、危險的科學常識等層面，對GPT-4進行了測試。圖中為 OpenAI總部。（圖片來源：維基百科）

生成式AI所掀起的巨大社會爭議，同樣引起了美國白宮的警惕。2023年5月初，白宮邀請了Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、OpenAI 創辦人奧特曼、以及人工智能初創 Anthropic 創辦人阿莫迪（Dario Amodei）出席會議，討論AI可能對社會帶來衝擊。

與會的政府官員包括：副總統賀錦麗（Kamala Harris）、拜登幕僚長津茨（Jeff Zients）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國家經濟委員會主席雷納德（Lael Brainard）、以及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。美國總統拜登（Joe Biden）也有出席這次會議。

歐盟將通過全球首套AI監管法

賀錦麗表示，生成式AI雖然有助改善生活，但亦可能帶來安全、私隱和詐騙問題。她指出，AI企業有道德和法律責任來確保AI產品的安全，同時又必須與政府合作，以保護公民權利與私隱。她強調，白宮將致力於推進潛在的新法例和支持新立法，以減輕AI技術的潛在危害。

相較之下，歐洲在AI立法上已先行一步。歐洲議會公民自由和消費者保護委員會於2023年5月11日以壓倒性票數通過一份立場文件，呼籲限制歐洲的AI使用方式，向通過全球首套AI監管法案邁出關鍵第一步。相關法案草案將於同年6月提交歐洲議會全體表決，隨後歐洲議會、歐盟理事會、歐盟執行委員會代表將在三方會談中擬定法案最終條款。

歐洲議會通過了一份立場文件，加強對生物辨識、人臉識別、以及警察在例行職務中使用AI的限制。議會認為，此舉有助於催生出全球首套AI監管法案。（圖片來源：維基百科）

另一方面，白宮宣布，Google、Microsoft、OpenAI、NVIDIA、Stability AI、Anthropic與Hugging Face均承諾參加2023年8月舉行的電腦安全會議「DEF CON 31」，讓旗下AI模型接受黑客和AI專家的測試和評估。專家們會嘗試找出AI工具中的錯誤、故障和漏洞，以便AI公司及早解決模型中的既有問題。

可是，這些AI公司只是同意進行一次性測試，而不是承諾在推出或改進產品時展開持續性評估，因此可能不足以滿足監管機構的要求。盡管如此，DEF CON 31仍被視為AI模型接受公開評估的第一步。希望在立法監管和公開評估兩方面各自邁出重要的第一步後，可讓生成式AI列車駛向正途，讓每個人都能安全地從技術創新中受益。

DEF CON 是全球最大的電腦安全會議之一，與會者除網絡安全專家和黑客外，還有美國聯邦調查局、國防部、郵政檢查局的職員。會議涉及領域包括軟件安全、電腦架構、硬件修改、以及其他容易受到攻擊的資訊領域。（圖片來源： DEF CON官網）







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