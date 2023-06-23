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科技發展總是比法例更新走得更快！生成式AI現已在全球各處遍地開花，但目前仍未有專屬監管法規。隨著歐洲議會剛剛通過《人工智能法》（AI Act）草案，這個「無法可依」的局面將被改寫——未來AI將按風險等級來實施不同程度的監管。不過Google卻擔心，新法例可能會危及公司商業機密。Open AI執行長奧特曼更一度表示，新法規監管過度，可能因此而退出歐洲市場！究竟此法案將對AI產業帶來甚麼程度的衝擊呢？

AI劃分3個風險等級作相應監管

為防範AI發展失控，歐洲議會在2023年6月14日以大比數表決通過《人工智能法》草案。其實早於2021年，歐盟已就AI監管啟動立法程序，惟2022年底以ChatGPT為首的生成式AI突然爆紅，於是立法者們再針對這種新型AI工具調整草案。根據修訂後的草案，AI工具將依照本身技術特性，劃分為3個風險等級，不同級別會有相應的監管準則。

2023年6月14日，歐洲議會以499比28票的大比數，表決通過《人工智能法》草案。（圖片來源：Twitter@IoanDragosT）

不可接受風險：在公共場所運作的人臉辨識、生物識別監控系統；以種族、行為、社會地位、或經濟能力來分類民眾的社會評級系統；通過分析先前犯罪行為，試圖預測未來非法活動的預測性警務系統，被列為「不可接受風險」等級，完全禁止使用。

高風險：透過AI進行信用評分，判斷申請人能否獲得貸款；運用AI篩選履歷，判斷求職者能否獲得面試機會……等，可能會決定民眾生計的AI系統，被評定為「高風險」等級。此外，大型社交媒體平台的AI演算法，負責向用戶推薦觀看甚麼內容，因為可能被用於影響民意和選舉結果，所以也被歸類為「高風險」，必須遵守一定的法例要求。

在《AI Act》之下，ChatGPT等生成式AI工具未被列為「高風險」等級，但AI模型的訓練數據來源卻被硬性規定要全面披露。（圖片來源：Freepik圖庫）

低風險：利用AI開發的電子遊戲，以及基於AI運作的垃圾電郵過濾器，則被歸入「低風險」等級，基本上不受限制。

根據《AI Act》，無論是支援AI運算的電玩產品、還是透過AI開發的電子遊戲，均被列為「低風險」等級。（圖片來源：Freepik圖庫）

AI模型訓練數據來源須全面披露

《AI Act》法案共同起草人、來自羅馬尼亞的歐洲議會議員圖多拉切（Dragos Tudorache）表示，這是全球首次針對人工智能的正式立法，代表著歐盟可以帶領AI朝著「以人為本」、值得信賴、以及具安全性的方向前進。

《AI Act》法案共同起草人、來自羅馬尼亞的歐洲議會議員圖多拉切強調：「歐盟這部新法規將為全球AI發展和治理定下基調。」（圖片來源：Twitter@IoanDragosT）

該法案未有將ChatGPT等生成式AI工具視為「高風險」，惟對其背後的大型語言模型則加入了設立護欄與提高透明度的要求，包括：AI開發商必須採取保護措施，防止AI生成非法內容；開發商必須標記AI生成的內容，以防止AI被濫用於散播假資訊；開發商必須披露用來訓練語言模型的數據來源，確保沒有取用受版權保護的數據來進行訓練；當內容創作者的作品被AI用作生成內容的材料時，開發商必須向版權持有人提供分享利潤方案。

一旦《AI Act》法案獲歐盟全面通過，將會成為世上首部全面性的AI監管法規，日後如有業者違反，最高可以被判處4,000萬歐元（約3.44億港元），或是公司全球年度收入7％的罰款，以高者為準。

出版與新聞界支持立法保障版權

歐盟籌備兩年的AI法案獲得階段性通過，當然得到不少掌聲。該法案針對生成式AI所提出的監管，獲得出版商、新聞媒體、以及內容創作者的廣泛支持。在《AI Act》之下，內容創作者能夠知曉他們的博客文章、畫作、影片或歌曲，曾否被用於訓練AI模型，他們可以據此來決定是否准許其作品被AI複製和使用，並尋求相應的賠償。

同時，科技界與學術界也不乏人支持此法案，因為他們認為現時AI軍備競賽過於激烈，如不從最根本的研發過程著手，施加限制和監管，一旦出現問題便會一發不可收拾。AI研調機構艾達·洛芙萊斯研究所（Ada Lovelace Institute）的代理主任班奈特（Francine Bennett）認為，如在沒有充分監管的情況下，容許AI公司繼續營運，對社會而言肯定是更糟糕的事。

然而，AI業界卻認為，法例規管應針對特定AI應用軟件，而不是對整體AI研發定立諸多限制，因為這樣只會窒礙AI產業創新。電腦與通訊產業協會歐洲政策經理錢普利斯（Boniface de Champris）指出，歐盟法案不但應明確定義「風險」，更應為AI開發者提供足夠的靈活性，這樣才可以讓所有歐洲人有機會用到有用的AI工具。

AI Act過於空泛或窒礙科技創新

Salesforce策略規劃高級副總裁彼得·舒瓦茲（Peter Schwartz）批評，歐盟草擬《AI Act》時根本沒有考慮現實狀況，更指出歐洲公司在AI領域發展較慢，當下推出AI法案，實際上只是歐洲監管機構管制美國科技企業。他認為，鑑於《AI Act》條文太過空泛，很可能令到部分美國科企重新思考在歐洲市場的參與度。

Google也對歐盟AI法案作出批評，強調用於訓練AI模型的資源均屬於商業機密，《AI Act》強制開發商披露相關資料，可能會讓公司商業秘密外洩，或為系統創造安全漏洞，被競爭對手或犯罪分子有機可乘。

OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）曾多次呼籲對AI進行規管，近幾個月更跑遍歐洲、亞洲、南美洲和非洲，拜訪多國立法者，其中包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），探討應怎樣對AI實施管制。儘管如此，他亦希望監管法例不會抑制AI研發人員進行創新。

OpenAI執行長奧特曼（左）最近幾個月走訪了約100名美洲、歐洲、亞洲、以及非洲國家的政策制定者，其中包括歐盟委員會主席馮德萊恩（右），討論如何在不阻礙科技創新下，實施AI監管。（圖片來源：Twitter@vonderleyen）

2023年5月24日，奧特曼表示，《AI Act》草案對AI產業監管過度，更揚言假如發現OpenAI沒辦法遵守歐盟新法例，將會因此而退出歐洲市場。他這番離開歐洲的威脅言論，惹來歐盟內部市場業務執委布勒東（Thierry Breton）和多位歐洲議員的大肆批評。於是，奧特曼在5月26日連忙改口說：「我們很高興能繼續在這裡營運，當然沒有離開的計劃。」

AI生物辨識造成歧視、侵犯私隱

縱然有AI公司認為《AI Act》的監管力度過大，但也有安全風險專家指出，法案的規管範圍不夠全面——欠缺對AI運算力的管制。每當有新一代的大型語言模型發布，AI系統的運算力都會比上代呈現指數級增長，伴隨而來的安全隱患亦可能以倍數暴增。AI資訊安全初創Conjecture的策略及治理長米奧蒂（Andrea Miotti）表示，用於訓練AI模型的運算力愈大，AI就愈强大，所衍生的潛在風險亦會愈大。

除此以外，《AI Act》本身亦存有一項較具爭議性的條文——禁止使用生物識別系統。根據《BBC》與國際特赦組織發表的報告，擁有人臉與生物辨識技術的AI公司，只要通過社交媒體或電視影像，就可以大規模蒐集民眾的外觀資訊進行分析，對個人私隱構成極大威脅。

針對AI生物辨識技術的管制力度，歐洲議會與歐盟執委會尚未能達成共識，這將成為《AI Act》法案獲全面通過的一大阻力。（圖片來源：Freepik圖庫）

目前人臉辨識技術已能依照外觀來識別民眾的種族，如被廣泛引入至執法機關，黑人與棕色人種被攔截搜查的比例有機會大幅上升。國際特赦組織發現，荷蘭科技公司TKH Security製造的人臉辨識攝影機，已被以色列用來輔助執行對巴勒斯坦人的種族隔離政策。

歐盟樹立AI監管準則成全球典範

歐洲議會的表決是完全禁用AI生物識別技術，但歐盟執委會卻希望在尋找失蹤兒童或追捕恐怖分子時，容許政府使用生物辨識系統。事實上，歐盟《AI Act》需要歐洲議會、歐盟執委會、歐洲理事會三方均表決通過，法案始能生效。即使該法案已獲歐洲議會通過，惟還需與歐盟執委會、歐洲理事會進行協商。

歐盟官員表示將會盡快展開協商，希望在2023年底前達成協議，好讓法案能夠在2024年歐盟選舉前生效。可是，因為歐洲議會與歐盟執委會對生物辨識應用的規管力度各持己見，加上歐洲理事會由歐盟27成員國代表組成，要逐一遊說和談判，實際上要花多久時間真的很難說。

倘若AI法案的最終版本可以在2023年底獲三方通過，將設有兩年的適應寬限期，預期要等到2025年之後才會全面生效。雖然《AI Act》的管轄範圍只覆蓋歐盟成員國，但其針對AI監管的規範卻可以成為其他國家的參考，預計將會影響全球AI政策的制定；再者，大企業通常會在國際上採取一致性做法，所以歐盟定下的規管準則有很大機會滲透到所有消費產品的標準。由是觀之，這部領先全球的AI監管法例將對未來AI發展有著無遠弗屆的影響力。

《AI Act》法案需要歐洲議會、歐洲理事會、歐盟執委會皆表決通過，才有可能生效。即使該法案現已獲歐洲議會通過，但未來內容仍有可能會再變動。（圖片來源：Twitter@IoanDragosT）

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