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測試多年的自動駕駛無人的士（RoboTaxi）終於投入商業營運了！美國加州政府批准，Google母公司Alphabet旗下Waymo、通用汽車旗下Cruise的自駕的士，可以在三藩市全境提供載客收費服務，令無人車產業往前邁進一大步。但當地有不少市民質疑這類自駕車的安全性，消防、警察和交通部門亦投訴，無人的士在測試期間曾碰撞消防車、擋住救護車、甚至無故停在路上阻塞交通。究竟RoboTaxi正式上路後，會帶來一個出行更便利的智慧城市，還是一個交通更混亂的塞車都市呢？

三藩市成首個無人的士智能城市

美國三藩市（San Francisco）以綿延的丘陵地形見稱，到處都是山坡，有很多直上直下的道路，加上街道狹窄，又常常起大霧，被公認為最能考驗駕駛者技術的城市！因此，Waymo、Cruise兩大自駕技術開發商不約而地挑選該市作行車測試的終極試驗場。

三藩市除街道窄狹外，大部分地區坐落在山坡上，很多馬路都有30度斜坡，對駕駛技術要求相當高，所以非常適合試驗無人的士的自駕能力。（圖片來源：Cruise官網）

早於2017年，Cruise已在三藩市街道上進行自駕車載客測試。到了2022年，Waymo亦進駐三藩市，部署試驗性質的無人車載客服務。於是，三藩市內合共有500多輛自駕車，在指定時間、限定路段上穿梭行走。兩家公司均表示，在如此複雜的路面環境中展開RoboTaxi行車測試，可以幫助自駕技術更趨完善。

經過數年測試後，Waymo、Cruise向加州政府申請正式商業營運許可。2023年8月10日，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）以3票贊成、1票反對通過決議，准許兩家公司可以在三藩市全境提供無人的士載客收費服務。

Cruise無人的士起跳價是5美元（約39港元），每英里收費為90美分或每分鐘40美分；含稅計算的話，13分鐘車程收費為12.5美元（約97.5港元），較當地的Uber便宜一點。（圖片來源：Cruise官網）

無人的士營運設有行車速度限制

以往，測試中的自駕的士只限在三藩市市中心行駛，營運時間也有限制。在上述決議通過後，Waymo、Cruise成為全球首兩支獲得營業牌照的無人的士車隊，惟CPUC對兩家公司的規定卻略有不同：Waymo車輛最高時速限制為65英里（約104公里），Cruise的行駛時速則不能超過35英里（約56公里）；如果天氣惡劣的話，這些RoboTaxi就要暫停提供服務。

獲批營業牌照後，Waymo推出兩種營運模式：乘客選用「Rider-only」載客收費服務，駕駛座上仍會有一位人類試駕員，確保行車安全；如選乘完全無人駕駛的自駕的士，則可以免收車資。（圖片來源：Waymo官網）

Waymo無人的士的雷達曾受濃霧影響，失去觀測周圍環境的能力。為解決此問題，Waymo正開發第五代成像雷達，使用微波而不是光線來穿透霧氣，達到偵測環境的效果。（圖片來源：Waymo官網）

Waymo共同執行長特凱德拉·馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）表示，獲得CPUC的許可，代表該公司在三藩市的商業營運終於有一個新開始。Cruise全球政府事務副總普拉山蒂·拉曼（Prashanthi Raman）更豪言，取得營業牌照後，該公司終於可以跟Uber等傳統叫車平台一較高下。兩家公司皆表示，稍後會增加RoboTaxi的車數。

CPUC認為，今次通過決議可說是跨出歷史性的一步，但強調會將無人的士造成的各種問題，如阻塞路面、阻擋緊急車輛通行等列為追蹤觀察項目；一旦有更多同類型事件發生，委員會不排除會限制無人的士在路面上的行駛數量，甚至會考慮取消營運權。

無人的士曾妨礙消防和救援行動

當然，三藩市內並不是每個人都歡迎CPUC的新決議。三藩市消防局局長珍妮·尼科爾森（Jeanine Nicholson）表示，這些無人的士曾嚴重妨礙消防和救援行動。譬如，有一次自駕的士突然停在路上，擋住消防車駛往火警現場的路徑；又有一次，電線桿的電纜遭受暴雨摧毀，消防員圍封了現場，但無人車竟衝過封鎖現場的警示帶，被損毀的電線纏上，直到被電纜拉到無法動彈才停下。

三藩市參事亞倫·佩斯金（Aaron Peskin）表示，2023年8月11日晚上10點接到報告，多輛Cruise無人的士突然靜止不動，阻塞了Outside Lands音樂和藝術節外的十字路口。（圖片來源：X.com@AaronPeskin帳戶）

尼科爾森指出，在過去6個月內，三藩市消防局記錄到55宗類似事故，擔心今後這種情況可能會變得愈來愈嚴重。在CPUC會議上，唯一投下反對票的委員Genevieve Shiroma更直言，只要自駕的士有可能妨礙緊急救援車輛救人，哪怕只會發生一次，他都不會贊成讓這種車在三藩市全境上路。

三藩市交通局也表示，無人車有可能會擾亂交通。自2022年春季以來，局方記錄了接近600宗與自駕車有關的交通事故。三藩市交通局局長杰弗裏·圖姆林（Jeffrey Tumlin）認為，當該市成為美國首個無人的士商業運轉的城市，將會吸引更多公司來這裏進行行車測試、或提供自駕車服務，但考慮到此項業務攸關人命，企業必須在商業發展與安全性之間取得平衡。

市民對無人的士看法有正反兩面

至於三藩市市民對無人的士的看法，可以分別正反兩派。支持者表示，三藩市作為美國科技重鎮，理應成為新科技發展的先鋒，並相信無人車真的可以幫助減少車禍和塞車，甚至認為自駕車在當地盛行後，可以帶來更多職位空缺和投資機會。

再者，視障人士對自駕的士更是大表歡迎。非政府組織「盲人與視障者燈塔」指出，無人的士可為視障者帶來出行的自由，讓他們能夠安心出門並抵達目的地，而且無需再忍受過往乘坐的士時所受到的歧視。有視障人士表示，以往只要與導盲犬一起出行，就很難截到的士；但有無人的士後，卻沒有此煩惱了。

反對者對於自己居住的地方被當作是無人車的大型實驗室，一直感到很不滿，而且認為目前自駕技術尚未成熟，例如有時只因後車門沒有關好，無人的士便會在馬路旁停著不動，造成後面車輛大排長龍。他們更認為，自駕科技仍未被完全證實是安全無虞的，故此不宜在整個三藩市推出無人的士服務。

一場音樂節即可癱瘓自駕車運作

面對各種的指控，Waymo與Cruise回應稱，三藩市每年都會有數十宗由人類司機造成的交通死亡意外，但他們的自駕的士在數百萬英里的行車測試中，從未導致任何人死亡或重傷。Waymo 援引用美國國家公路交通安全管理局的數據指出，2020年超速駕駛佔美國交通事故死亡人數的三分之一、受傷人數的13 %；而Waymo無人車在設計之初已加入限速設定，故此不會像人類司機般超速駕駛。

Waymo分析了三藩市和鳳凰城10天內人類駕駛汽車的總速度，發現有47%的時間都在加速，當中更有很多車輛車速超過法例規定的25英里（約40公里）時速限制；至於自駕車，卻被設定為不能超速，所以比起人類駕駛更為安全。（圖片來源：Waymo官網）

Waymo進一步指出，旗下自駕車可以偵測道路上其他車輛的行駛速度，使自駕系統能夠預測周遭車輛的下一步動作，並做出相應的反應，減低碰撞意外的機會。Cruise更宣稱，與人類司機相比，其RoboTaxi的整體碰撞事故率少上54 %。

不過，在營業許可獲批後翌日，Cruise自駕的士就出意外了！2023年8月11日晚上，三藩市北灘地區多達10輛Cruise無人的士突然停在路上造成交通擠塞。Cruise解釋，這是因為當晚舉行的Outside Lands音樂與藝術節吸引大量人潮，癱瘓了通訊網絡，以致自駕車無法接收和發送數據，被迫停止運作。

Cruise表示，將會積極制定解決方案，防止同類型事件再次發生，並向受影響的市民致歉。但三藩市市政府對此卻不買單，已要求檢察官提交請願書，以重新審查批准自駕的士營運的決定。

無人的士擋住救護車致傷者不治

8月14日，Cruise無人的士再度出事。當時有一名市民被汽車撞倒，救護車正準備將他運送到醫院進行搶救，豈料車禍現場有兩輛Cruise自駕車阻擋著救護車，於是要挪開另一輛警車，救護車才能通過，令運送延遲約90秒，最終傷者在抵達醫院的半小時後宣告不治。三藩市警察局怒批，無論延誤時間有多短，都會造成不幸的結果，Cruise自駕的士持續妨礙緊急救援，這是無法接受的。

Cruise對此嚴正否認，強調旗下無人的士並無過失。自駕車拍攝到的影片顯示，其中一輛Cruise的士在傷者被抬上救護車前已經離開，另一輛則停泊在路邊，救護車與其他車輛均可以從其旁邊駛離，沒有阻擋去路。

8月17日，Cruise自駕車發生的碰撞事故，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。當天晚上，一輛載著乘客的Cruise無人的士與消防車相撞，乘客需被送往醫院檢查。該公司今次解釋，現場街道轉角的建築物遮擋了視線，令自駕系統很難偵測到在轉角處突然出現的消防車。

Cruise表示，無人的士阻擋救護車和消防車事故發生後，已跟消防、警方、緊急服務部門溝通和協調。同時，每次事故經過都會成為訓練自駕車的數據，以免日後犯上同樣錯誤。（圖片來源：Cruise官網）

Waymo無人的士似乎不像Cruise般經常發生問題，但其實2023年6月曾在三藩市撞死了一隻小狗。該公司解釋，自駕系統探測到從路旁竄出的小狗，只因速度太快，趕不及迴避，最終釀成意外。（圖片來源：Waymo官網）

加州政府保留終止商業營運權力

Cruise指出，當時系統判斷出有碰撞風險，於是啟動煞車以減慢車速，但最終仍無法避免碰撞；又強調，在車禍發生後一直與乘客保持聯繫，而且當時乘客傷勢不重，還可以在車禍現場四處走動，以及跟消防員正常對話。

然而，在獲批營業牌照的短短一個星期內，無人的士就接連發生意外事故，嚴重打擊了公眾對自駕車的信心。在輿論壓力下，加州政府宣布，在事故調查報告出爐前，保留撤銷無人的士測試、以及終止其商業營運的權力。

即使Waymo、Cruise累積了數百萬英里的安全行車記錄，惟就像過去所有新科技事物般，只要犯上一點小錯，均會被人放大檢視，更何況是涉及人命安全的自駕車。以後，兩家公司可能要花上更大氣力，嘗試跟三藩市市民與政府部門建立信任，否則只會面臨更強烈的反對。事實上，假如阻塞交通、妨礙救援車等事件持續發生，民眾可能會回重新思考，無人的士真有必要存在嗎？

當三藩市成功投入商業營運後，Waymo的下個目標是進軍紐約市與洛杉磯。但現在三藩市的營業許可有機會被撤銷，勢必打亂其往後的發展部署。（圖片來源：Waymo官網）

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