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Google、Microsoft等科技巨頭每年都會舉辦一場開發者大會，展示其最新研究成果，幫助開發者探索新的技術與工具。憑藉ChatGPT揚名天下的OpenAI，本月初剛舉行其首屆開發者大會「DevDay」，既釋出功能更強大的AI模型「GPT-4 Turbo」，又發表客製化ChatGPT的服務「GPTs」，讓用戶在不用寫程式的情況下，創建自訂版本的ChatGPT；配合即將面世的「GPT Store」，用戶更可以上架自己的ChatGPT來賺錢。整個布局不禁令人聯想到Apple App Store的龐大生態圈！

GPT-4 Turbo資料更新至2023

2023年11月6日，OpenAI在美國三藩市舉辦第一屆開發者大會「DevDay」，首先登場的是「GPT-4 Turbo」。該公司在2022年11月推出基於GPT-3.5模型的ChatGPT，4個月後即釋出新一代的GPT-4，被視為地上最強的大型語言模型；想不到在短短8個月後，再發表強化版本GPT-4 Turbo，進一步拉開與競爭對手的距離。

GPT-3.5與GPT-4一直被人詬病，其知識數據停留在2021年9月，致使ChatGPT無法回答有關2022年與2023年的問題；來到GPT-4 Turbo，這個缺憾終於彌補了：其數據庫的資料更新到2023年4月，讓ChatGPT能夠掌握更近、更豐富的世界知識。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）強調：「我們會傾盡全力讓它不再跟不上時事。」

GPT-4 Turbo的數據庫更新到2023年4月，並且支援128k上下文視窗，能夠一次過生成一本書的內容 。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

新AI模型支援128k上下文視窗

再者，GPT-4 Turbo支援128k上下文視窗（Context Window），可以在單一AI提示詞（Prompt）下處理超過300頁的文字，相當於一次能夠生成一本書的內容。更長的上下文處理能力，亦代表著AI模型輸出結果會更加準確。對開發者來說，更大的喜訊是GPT-4 Turbo的使用成本大幅降低，資料輸入價格僅為GPT-4的三分一，輸出價格則為GPT-4的一半而已。

其實，這場大會還有另一個更引人注目的焦點——「GPTs」，即是客製化ChatGPT的服務。用戶可以按照自己的個人需要，利用「GPT Builder」創建針對特定用途的ChatGPT，例如下棋玩伴、寫作導師、IT顧問等；更震撼的是，整個製作過程中完全不用編寫程式。

在GPTs服務下，用戶可以透過一個名為「GPT Builder」的對話式AI工具，輸入適當的AI提示詞，系統便會自動生成一個專屬的ChatGPT。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

GPTs讓大眾創建專屬ChatGPT

用戶只需給予清晰的AI提示詞、以及輸入完成任務所需的額外知識資料，並選擇這個聊天機械人能夠做什麼，譬如上網搜尋資料、生成圖片、或分析數據等，然後GPTs便會為用戶創建自訂版本的ChatGPT。在DevDay大會上，奧特曼即場親自示範如何使用GPT Builder製作出「初創導師」ChatGPT，專門解答有意創業者的疑難，譬如「公司招募人手時要考慮哪三件事」。

為求讓GPT開發者生態圈變得更壯大，OpenAI宣布將於2023年11月內推出「GPT Store」，讓經過驗證的開發者能夠上架自訂版本的ChatGPT。GPT Store上會設有熱門排行榜，讓用戶知道哪款ChatGPT最受歡迎。奧特曼表示，最多人使用的AI工具，其開發者將獲得收入分成，惟暫時未知會否向開發者收費。

OpenAI將會推出GPT Store，投入平台經濟，希望建立像是Apple App Store的應用軟件商店。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

GPT Store讓你分享作品賺外快

觀乎GPTs與GPT Store的布局，就像是蘋果（Apple）旗下App Store市集平台：開發者創建自己的iPhone App後，可以放上App Store販售圖利。事實上，經驗老到的編程人員早已透過OpenAI API存取GPT-4模型，開發自家的AI應用軟件，所以近年網上才會湧現各式各樣的生成式AI工具。

但GPTs服務誕生後，AI應用軟件產業將會被徹底顛覆。以後，不懂寫程式的非技術人員都可以創造出自訂版本的聊天機械人來賺錢，令ChatGPT的潛在開發者與AI工具瞬間以幾可級數倍增。奧特曼揚言：「如果你給人們更好的工具，他們就可以改變世界。」他進一步指出，AI可以成為個人賦能的工具，就像是每個人都擁有隨時可用的超能力般。

OpenAI執行長奧特曼在開發者大會「DevDay」上，一口氣發表了全新GPT-4 Turbo模型、客製化ChatGPT服務GPTs、AI版本App Store市集GPT Store等，顯露其走向商業化的決心。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

藉平台經濟挖掘社群開發者力量

雖然OpenAI在技術上一直領先各大科技巨頭，但將技術轉化為商品的腳步卻顯得有點緩慢。隨著GPT模型的訓練和運作成本愈來愈高，該公司必須加快創造收入的步伐。如今看來，OpenAI的對策是布局平台經濟，藉此挖掘社群開發者的力量，鼓勵非技術人員發揮「小宇宙」，嘗試創建自己認為有用的AI工具，令ChatGPT技術可以滲入全球每個角落。

此舉不但可以增加公司的收入來源，還意味著OpenAI不再甘於扮演微軟（Microsoft）背後AI技術提供者的角色，而是要站出前台，擴大消費者業務，與其最大金主微軟、以及Google、Amazon等科技巨頭展開正面競爭。

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