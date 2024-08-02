從西雅圖到香港：亞馬遜與經濟通30年平行宇宙！如何重塑人們消費購物、獲取財經資訊模式？

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在互聯網商業發展史上，1994年可說是里程碑之年。就在這一年，一家名為「亞馬遜」（Amazon）的網上書店在美國西雅圖悄然創立，開啟了往後30年全球電子商務的黃金盛世；在地球的另一邊，一家名為「經濟通」（etnet）的財經資訊供應商也在香港正式成立，揭開了此後30年香港財經媒體的輝煌時代。這兩家在平行線上各自創新的公司，究竟如何改變用戶消費購物與獲取財經資訊的習慣呢？

1994：亞馬遜、經濟通同步誕生

1994年，傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）看好當時尚未普及的互聯網科技，於是辭掉在對沖基金公司的高薪厚職，在西雅圖家中的車庫創業。同年7月，他成立了一家名為「Cadabra」的公司，籌備開設網上書店。後來他認為公司名稱不夠好聽，決意另覓新名字——他希望新名字以英文字母A開頭，這樣在按字母排序的商業目錄中就可以更快被人找到。

多番查閱字典後，貝佐斯決定以「Amazon」作為公司的新名字，因為他覺得亞馬遜是一個「富有異國情調且與眾不同」的地方，而且按流域面積和水流量計算，亞馬遜河是全球最大的河流，正好符合貝佐斯希望公司成為世界之最的期盼。貝佐斯的公司於1994年11月正式易名為亞馬遜，翌年7月Amazon網站正式營運，起初只銷售圖書，隨著業務擴張，開始涉足音樂、影視、電子產品等領域，逐步發展成網上百貨公司，為消費者提供一站式的網購平台。

亞馬遜的販售商品涵蓋圖書、影音作品、電子消費品、電器、廚具、食品、玩具、母嬰用品、化妝品、運動用具、服裝鞋帽等。（圖片來源：翻攝Amazon官網）

圖中是貝佐斯位於西雅圖都會區貝爾維尤（Bellevue）的家，Amazon公司於1994年在那裏成立。（圖片來源：維基百科）

在太平洋的另一邊，經濟通也在1994年成立，以專線系統提供實時財經資訊。當時，資訊的獲取主要依賴於傳統媒體，投資者通常透過報紙或電視來獲取市場動態，但資訊傳遞卻存有延滯，追不上瞬息萬變的金融市場。經濟通的專線系統能夠提供即時股票報價和財經新聞，正可以彌補此問題，讓財經資訊可以更快速地傳播。

除香港外，經濟通業務範圍已涵蓋內地、澳門、台灣及日本等地區，成為區內各大金融機構的主要財經資訊來源。（圖片來源：翻攝經濟通官網）

2000：亞馬遜、經濟通各自崛起

Amazon在成立初期一直處於虧蝕狀況，從1994至1997年累計有900萬美元（約7,020萬港元）的赤字。1997年5月，亞馬遜在納斯達克IPO上市，在上市申請表中非常坦蕩地告訴投資者，虧損在上市後仍會持續擴大，因為公司不但把大量金錢投入到營銷活動、技術開發、基礎建設等層面，還會繼續補貼降低商品價格，以吸引更多消費者嘗試網購，並強調不急於在4至5年內實現盈利。

如此「緩慢」的增長模式自然惹來一眾股東的抱怨，認為公司業績成長不夠快，難以令其投資獲得合理回報，甚至無法在競爭激烈的科網市場存活下去。不過，當科網泡沫於2000年爆破後，很多互聯網公司相繼倒下，反而亞馬遜可以生存下來。2001年第4季，Amazon首度實現盈利，季度收入超過10億美元（約78億港元），淨利約500萬美元（約3,900萬港元）。這些都證明了貝佐斯的「緩慢」增長策略獲得成功。

當亞馬遜網購業務不斷成長，伺服器和資源管理就成為最大的發展瓶頸。為解決此問題，公司內部工程團隊開發了一個網上服務平台「Amazon Web Services」（AWS），用作管理分散式、虛擬化伺服器和各種網上資源。其後，Amazon發現其他互聯網公司也遇上類似問題，所以在2006年將AWS對外開放。結果，這項新服務受到很多中小企和初創公司歡迎，讓亞馬遜成功開拓雲端藍海市場，最終躍居為全球最大的雲端供應商。

隨著互聯網的興起，經濟通於2000年推出其網站，透過互聯網提供實時報價和財經資訊。這個轉變不僅擴大了用戶群，還豐富了服務內容，除基本的市場數據外，也有專家評論、新聞搜尋、市場分析報告及圖表等深度內容。同時，一般投資者亦可以通過電腦瀏覽網站上的豐富財經資訊，讓獲取即時財經信息不再是專業投資機構的專利。

經濟通在2007年正式進駐北京開設記者站，與香港新聞部相互連接，以取得第一手的中國經濟資訊；2008年，更推出面向國內投資者的財經資訊網站etnetchina.com.cn，提供中港兩地的專業財經新聞及評論。

2010以後：亞馬遜、經濟通多元化發展

當電商和雲端業務站穩陣腳後，Amazon就積極展開業務多元化部署。2014年，亞馬遜斥資9.7億美元（約75.66億港元）收購網上直播平台Twitch.tv，跨入社交媒體領域；2017年，豪擲137億美元（1,069億港元）買下連鎖超市Whole Foods Market，從網上轉戰到實體零售業；2018年，動用10億美元（約78億港元）併購網上藥局PillPack，涉足藥物零售。

2022年，Amazon以84.5億美元（約659.1億港元）吞併電影公司米高梅（MGM），藉此強化旗下影音串流平台Prime Video的內容豐富度，並提升自製內容的製作能力，務求跟Netflix、Disney+一較高下。

另一邊廂，因應智能手機的普及，經濟通推出了多款手機APP，讓用戶可以在手機上收看股票即時報價、成交分析、互動圖表、即時新聞、以及專家分析。此外，APP內又提供各種理財工具，包括：個人化監察表、ETF及基金精選及回報排行、定存息率比較、匯率比較、銀行交易匯價等。

etnet旗下有多款手機APP，包括：《財經·生活 經濟通》、《經濟通 股票強化版TQ》、以及《經濟通 財曆》。（圖片來源：翻攝Google Play官網）

近年，隨著用戶需求的變化，經濟通開始推行內容多元化策略。除傳統的財經新聞外，etnet平台還推出了不同類型的內容頻道，包括：講解職場管理技巧、智能科技發展、消閒飲食娛樂情報的「生活」頻道；論述歐日韓潮流前瞻、藝術文化、兩性關係的「DIVA Channel」；涵蓋靚湯食譜、養生食療、運動瘦身的「健康好人生」。為吸引更廣泛的受眾，etnet又推出自製影片頻道「etnet TV」，內容涉及財經評論、風水知識、烹飪教學、吃喝玩樂、時尚潮流等。

回顧過去30年，亞馬遜與經濟通的發展歷程，不僅僅是一家公司的成功故事，更是一個行業技術變革和市場變遷的縮影。Amazon從網上書店到電商霸主，etent從專線系統供應商到財經數碼媒體巨頭，均展示了技術創新和市場策略的重要性。未來，隨著科技進步和市場需求變化，電子商務和財經資訊行業必將迎來更多的挑戰；在這個過程中，企業需要像亞馬遜、經濟通般不斷創新，保持靈活，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。







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