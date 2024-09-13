蘋果首款AI手機降世！iPhone 16能否引領全球換機潮？市場如何看待Apple Intelligence？

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蘋果（Apple）正式發表iPhone 16系列後，暫時市場反應可說是兩極化。樂觀派認為，Apple推出首款AI手機，將掀起全球換機潮，日後更會形成龐大的AI APP經濟圈。但悲觀派則認為，備受期待的「Apple Intelligence」要等到10月始能使用，其他語言版本更要等到2025年才用得到，讓不少消費者大感失望，恐怕難以刺激換機意慾。究竟iPhone 16將是拉動AI產業發展的救世主，還是純粹貼上AI標籤營銷炒作的新商品呢？

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為iPhone用戶提供AI管家功能

2024年9月9日，蘋果發表了一連串新產品，當中以預載「Apple Intelligence」的iPhone 16系列關注度最高。Apple Intelligence將分析iPhone 16內的電郵與相片，然後以適合用戶的方式提供服務。譬如，針對那些重要或緊急的郵件進行摘要整理，讓用戶不用完整閱讀內文亦可知曉重點；又會自動生成用戶文風與用語的回覆建議，幫助用戶改善電郵回覆內容。整體來說，Apple Intelligence提供一種幫助用戶處理日常事務、類似「管家」的功能。

iPhone 16 Pro與Pro Max提供沙漠色鈦金屬、黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬等顏色選擇，將於9月20日開始發售。（圖片來源：Apple官網）

除此以外，Apple在發布會上還首度展示視覺AI功能「Visual Intelligence」。用戶只要長按新設的「Camera Control」按鍵，即可啟動Visual Intelligence，讓AI透過手機鏡頭來識別眼前事物，並提供相關資料。例如逛街時經過一間餐廳，只要把手機鏡頭對著餐廳門面，並召喚Visual Intelligence出來「看一看」，就可以知道這間餐廳的營業時間與網上評價；又例如在路上看到一張音樂會的宣傳海報，也可以用Visual Intelligence「看一看」，然後將活動資訊加入行事曆。

iPhone 16增設「Camera Control」按鍵，用戶只需在按鍵上滑動手指，即可控制拍攝畫面的遠近大小。如長按的話，更可以召喚Visual Intelligence，一鍵多用。（圖片來源：Apple官網）

用戶把iPhone 16鏡頭對準餐廳門面，再按下「Camera Control」鍵，Visual Intelligence即可提供餐廳營業時間和相關資訊。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

iPhone 16不加價吸引用戶換機

華爾街投行Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）評估，目前全球有接近3億部iPhone已經使用超過4年，換機基本盤龐大，加上iPhone 16沒有加價，定價跟iPhone 15持平，更有助吸引用戶升級新機，釋放壓抑已久的換機需求，因此預測2025年iPhone 16銷量將攀升到2.4億部。Deepwater資產管理公司合夥人Gene Munster預估，2025年iPhone 16出貨量增長率將介乎8至10%，優於目前市場預期的5%。

不過，蘋果推出iPhone 16的著眼點，不僅是短期的iPhone換機潮，而是長遠的AI APP經濟圈。Wedbush預估，iPhone 16發售後的半年至1年內，將會有數百款AI APP在App Store上登場，每年為Apple帶來逾百億美元的額外收入。

iPhone 16成功有助推動AI產業

標普全球評級技術總監弗蘭克（Christian Frank）指出，現時企業採用生成式AI面對的最大障礙是，不知該如何充分運用這項技術，而Apple非常擅長客戶體驗，應可針對AI挖掘出一些不錯的消費者用例，讓其他企業參考和仿傚。

假如有大量消費者願意購入iPhone 16作為AI應用裝置，那麼iPhone 16便會成為AI產業鏈中面向消費者的主要出海口，讓生成式AI可以走入平常百姓家。這樣不但可以刺激Android陣營AI手機發展，更可以拉動AI PC一起前進。因此，有不少業界人士都希望iPhone 16可以獲得成功，進而扮演AI產業救世主的角色。

蘋果AI只支援英文，功能未完整

然而，Apple Intelligence推出的步履蹣跚，初版將缺少很多功能，兼且中國與歐洲均不能使用，或會讓期待換機潮的人大失所望。Apple Intelligence將在2024年10月率先推出美國英文版，12月將加入英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非英文版，並將於2025年新增支援中文、日文、法文和西班牙文等語言，但Apple Intelligence受法規所限，以致未能在歐盟與中國提供服務。

IDC研究總監波帕爾（Nabila Popal）直言，因為Apple Intelligence未有完整的語言支援，故此很難帶來太多銷量增長，其作用更多是阻止Apple業績衰退。Counterpoint Research資深分析師米甚拉（Varun Mishra）認為，當下Apple Intelligence提供的大部分功能只屬錦上添花，難以吸引消費者升級手機。他又指出，短期內未看到消費者對生成式AI有很大需求，而且Apple Intelligence功能將分階段和分地區推出，其影響力可能要過一段時間方能逐步浮現。

AI APP經濟圈將成決勝分水嶺

再者，即使從10月起可以使用英語版的Apple Intelligence，惟卻只限部分功能。譬如影像生成功能要到12月才用得到；至於最大亮點的Siri與ChatGPT聯動功能，則可能要遲至2025年。換言之，完整版本的Apple Intelligence可能要再等一段時間方可讓人體驗，因此2024年內恐怕無法掀起換機潮。Counterpoint Research預估，Apple Intelligence對iPhone 16出貨量的影響要到2025年或以後才會變得明顯。

獲生成式AI強化的Siri，能夠更自然地理解用戶語境，並提供更準確回覆，如有需要，更可以召喚ChatGPT幫忙解答問題；Siri啟動時，會有七彩光暈環繞在屏幕邊緣。（圖片來源：Apple官網）

Apple在生成式AI領域涉足較晚，若要扭轉劣勢，主要看Apple Intelligence能否全面發揮其「管家」功能；倘若用戶愈用愈順手，就有望鞏固用戶忠誠度，壯大其AI客群。蘋果藉由鼓勵開發者創建不同功能的iOS APP，發展出每年1.1兆美元（約8.58兆港元）規模的APP經濟圈。如今OpenAI正仿傚App Store，積極鼓勵開發者在GPT Store上製作並販售自家AI工具。Apple能否善用其既有的開發者資源來建立AI APP經濟圈，將是能否稱霸AI市場的決勝關鍵！







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