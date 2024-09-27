高通鯨吞Intel？是美國半導體業轉折點、還是高通業務災難？拆解收購案背後的風險與影響！

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英特爾（Intel）作為一代半導體霸主，竟淪為被併購的目標，真的教人唏噓不已！9月中旬有消息傳出，手機晶片大廠高通（Qualcomm）已向Intel提出收購意向。但有不少分析師指出，這宗收購案是愚蠢之舉，甚至認為一旦交易成真，對高通可能是一場災難。為甚麼外界普遍不看好此交易？雙方合併後又是否可以重振美國半導體製造業呢？

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根據《華爾街日報》的報道，高通近日向英特爾提出收購意向，據悉高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）將親自參與收購談判。倘若雙方真的可以談成併購，這樁交易有可能成為史上最大規模的科技業收購案；現時Intel市值約900億美元（約7,020億港元），高通則為1,850億美元（約1.44兆港元）。兩家企業對此暫未作出回應。

Intel是美國本土唯一能夠生產7奈米以下先進製程的晶圓廠，預計其18A製程將於2025年推出市場。（圖片來源：Intel官網）

就業務而論，雙方強項各有不同。高通精於手機晶片設計，英特爾則擅於個人電腦、伺服器處理器設計，兼且擁有自家的半導體生產線。至於高通，不會自行製造晶片，而是依靠台積電或三星（Samsung）代工生產。因此，兩家企業合併後，產品線和業務可以互補不足，確實具有一定的策略意義。

然而，花旗分析師卻對這樁交易表示不敢苟同，認為此舉「幾乎愚蠢到無法評論」，將會損害到Intel股東利益。被譽為最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤也指出，高通買下Intel將承受極大市場風險，可以說是一場災難。

無助於拓展AI PC與伺服器市場

從公司的發展立場來看，高通現時首要任務是提升AI晶片競爭力：在AI手機晶片賽道上，高通極具優勢，可以跟Apple一較高下；在AI PC晶片市場，高通成為與微軟獨家合作的Windows on Arm （WoA）晶片開發商，縱然暫時市佔率不高，但相信優勢將於日後逐漸浮現；在AI伺服器晶片領域，高通則被輝達（NVIDIA）與超微（AMD）遠遠拋離，明顯處於劣勢。

對高通而言，最理想的做法是，一方面透過AI手機晶片賺取收入，另一方面積極推廣AI PC晶片，並嘗試創建AI手機與AI PC的生態圈；此外，藉著投資或收購的方式，盡快建立AI伺服器晶片的技術優勢。

除亞馬遜AWS的訂單外，Intel近日也取得國防部35億美元（約273億港元）的合約，負責替美軍生產先進軍用晶片。（圖片來源：Intel官網）

雖然兼併Intel有助於高通快速搶佔PC市場份額，但在微軟對WoA的大力支持下，高通應可憑自身實力在AI PC領域站穩陣腳，所以不用急於吃下Intel來拓展市場。再者，英特爾在伺服器市場的領導地位，只局限於以CPU為核心的傳統伺服器，而非生成式AI所需、以GPU為主軸的AI伺服器，故此收購高通根本無濟於事。

收購案為高通帶來極大財務壓力

如要正式展開收購行動，高通手頭上當然要有足夠銀彈。目前高通的現金、現金等價物、以及可銷售證券，總值約為130億美元（約1,014億港元）‧。就算不計併購帶來的溢價、衍生費用、債務承擔和後續管理成本等，光是拿出收購Intel的資金（預計起碼要1,000億美元以上），對高通已構成極大的財務壓力。

有鑑於Intel晶圓代工業務嚴重虧損，郭明錤認為，收購完成後對高通的獲利能力會有即時性的負面影響，可能令其淨利率從現時20%以上，下滑到個位數，甚至由盈轉虧。假如把這1,000億美元用於擴大資本支出，以追求AI PC與AI伺服器的成長，風險將更低，管理效率亦更高。

除此以外，考慮到這宗收購案規模龐大，而且Intel與高通在中國與歐洲皆有業務，一旦實行起來，單是來自中國與歐洲的反壟斷阻力，就有很大機會使交易功敗垂成。因此，郭明錤認為，高通應該沒有強烈動機兼併英特爾。據他所知，盡管高通內部正討論此併購案，但卻抱持消極態度；或許因為某種「外力不可抗拒因素」的壓力，高通方會評估收購案的可行性。

美國政府決不容許英特爾倒下來

更重要的問題是，高通與英特爾合併後，能否解決美國現正面對的半導體製造困境——關鍵生產技術落後，以致對亞州半導體供應鏈過度依賴。Intel是美國唯一一家擁有先進製程生產能力的晶圓廠商，另一美國廠家格羅方德（GlobalFoundries）則只能生產成熟製程晶片。在生成式AI時代下，運算力即國力，晶圓廠已被視為國家實力象徵，所以美國政府決不容許Intel倒下。

高通兼併英特爾即使可以在短時間內擴大PC市佔率，但背後卻要承擔沉重的財務壓力，倒不如憑自身實力在AI PC市場穩打穩紮，逐步成長。（圖片來源：高通官網）

Intel的未來前途取決於下一代先進製程生產技術的成敗。英特爾表示，Intel 18A製程（相當於1.8奈米）產品將於2025年投產，並已獲得亞馬遜（Amazon）旗下雲端大廠AWS的訂單。可是，Intel連3奈米製程也無法攻克，要委託台積電代工生產，故此不少分析師對18A製程能否如期量產，抱持懷疑態度。

一直以來，高通只從事晶片設計業務，其晶片產品全靠台積電或三星代工生產，所以把Intel交到高通手上，也不懂得如何應對先進製程的生產技術瓶頸。換言之，無論高通與Intel是單獨存在，抑或合組成一家公司，都無法解決當前美國半導體製造困境。由此看來，美國要振興本土晶圓製造業，最實際方法仍是以巨額補貼吸引「外援」台積電與三星進駐開廠。至於英特爾，美國政府還是會想盡辦法將其保存下來，作為國力的「本土」象徵。







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