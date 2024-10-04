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近日，OpenAI管理層出現大地震，公司元老級人物、技術長穆拉蒂突然宣布離職，隨後研究長、研究副總裁也宣告請辭，令外界對公司內部穩定性產生疑慮。當執行長奧特曼正著手將OpenAI從非牟利的研究組織，轉型為以營利為主的公司，難免讓人將這兩件事件連結起來。為甚麼奧特曼要將公司治理架構改為營利性質？此舉將對OpenAI的未來發展帶來甚麼影響？

13名元老只剩2人仍留在公司

OpenAI共同創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman）於2023年11月遭董事會免職，由技術長穆拉蒂（Mira Murati）暫代職務，令其聲名大噪。畢業於美國達特茅斯學院（Dartmouth College）機械系的穆拉蒂，加入OpenAI後負責主導聊天機械人ChatGPT、圖像生成工具DALL-E等研究項目，在公司內扮演著舉足輕重的角色。

2024年9月26日，穆拉蒂在社交平台X上無預警宣告辭職，原因是「為了騰出時間和空間進行自我探索」。數小時後，OpenAI研究長麥克格魯（Bob McGrew）、研究副總裁佐夫（Barret Zoph）亦表示離職，同一天有3位高層出走，消息震驚業界。數天後，共同創辦人之一杜克金瑪（Durk Kingma）也在10月1日公布離開OpenAI，加入其競爭對手 Anthropic。

穆拉蒂表示，辭職是為了騰出時間和空間來進行自我探索，惟外界很難不把她和其他高層相繼離職，跟OpenAI轉型聯繫起來。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

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在此之前，另一共同創辦人舒爾曼（John Schulman）已於8月請辭，轉投Anthropic懷抱；共同創辦人蘇茨克維（Ilya Sutskever）亦已在５月離任，之後創立追求安全AI研究的初創公司Safe Superintelligence；至於共同創辦人兼現任總裁布洛克曼（Greg Brockman）現正處於休假狀態，直至2024年底前人也不在公司。

如此一來，替OpenAI打下江山的13名元老級人物，只剩2人仍留在公司：除奧特曼外，另一位是共同創辦人扎倫巴（Wojciech Zaremba）。縱然奧特曼稱這些人事變動是快速成長公司的自然發展，但短時間內出現如此頻繁的管理層變動，始終讓外界對公司營運略感疑慮。

對OpenAI發展理念存有分歧

舒爾曼等元老之所以相繼出走，背後原因是對OpenAI的發展理念存有分歧。OpenAI成立於2015年，原本是以研究為導向的非牟利AI實驗室，其使命是創建比人類更聰明的「通用人工智能」（Artificial General Intelligence，AGI）來造福人類。可是，在奧特曼掌舵下，OpenAI卻變得愈來像一家營利的科技公司，力求快速推出新產品，搶佔市場先機。

據聞，奧特曼成功把OpenAI轉型為營利公司後，有機會獲得公司股權。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

2024年5月，OpenAI為趕在Google I/O開發者大會前發表GPT-4o，要求研究員在短短9天內完成對GPT-4o的安全檢查。即使團隊每天工作20小時，但卻無法依期完成檢查，最終 GPT-4o在沒有通過完整的安全檢查下推出市場。

事後研究員發現，GPT-4o的勸說能力超出完全標準，它可以勸說用戶改變信仰、或者嘗試做危險和非法的行為。這樣使部分研究員感到非常沮喪，認為若果不是趕著推出GPT-4o，他們便有更多時間找出問題並將之解決。如此急於求成、忽視安全的營運方針，或許正是蘇茨克維等技術高層決定離的主因。

完成新一輪融資暫解公司財困

OpenAI要在AI技術上一直保持領先，便非要投入大量資金來開發新的大型語言模型不可。外界評估，OpenAI一年用於訓練模型的成本約為70億美元（約546億港元），人力成本則約為15億美元（約117億港元），而全年收入只有37億美元（約289億港元），因此2024年預計虧損將高達48億美元（約374億港元）。

在長期入不敷支的情況下，OpenAI的資金愈見短絀，幸好剛踏入10月就完成66億美元（約515億港元）的融資，但融資背後卻有一項附帶條件：OpenAI必須將公司治理架構轉變為營利性質，倘若2年內無法完成變革，投資者可以要求退回資金。

本來OpenAI是一家純粹的非牟利組織，後來為方便募資進行研究，於是在2019年開設營利子公司 OpenAI LP，但卻設有「利潤上限」（Capped Profit），約定以上的額外利潤都必須捐給非牟利組織，而且子公司必須向非牟利的董事會報告並負責。

這是奧特曼（右二）跟蘇茨克維（中）、穆拉蒂（右一）任職於OpenAI期間的大合照。當後兩者離職後，此情此景已難復再。（圖片來源：X.com@ilyasut帳戶）

轉型營利公司易於吸引投資者

如此不尋常的公司治理架構，當然難以吸引投資者願意把錢放進來，所以OpenAI過去只能依靠單一大金主微軟（Microsoft）提供資金。隨著AI研發需要愈來愈多錢，非營利治理架構開始對OpenAI的發展造成制肘。

今次66億美元融資談判中的一個重要條款是，OpenAI必須在2年內從「慈善非牟利組織管理」（Governed by a Charitable Nonprofit），變革為「公益公司」（Public-benefit Corporation）。轉型後的OpenAI必須在創造社會價值的同時，為投資者賺取利潤，換言之，利潤上限會被取消，而非牟利董事會也會喪失對公司的控制權，僅持有一小部分股權。

在新的治理架構下，OpenAI對投資者的吸引力自然大增，所以參與今次融資的投資者除微軟外，還有創投公司Thrive Capital、輝達（NVIDIA）、軟銀（Softbank）等。同時，公司估值更從860億美元（約6,708億港元）倍增至1,570億美元（約1.22兆港元），比87%的標普500指數成分企業市值還高。相信日後OpenAI如要進行多輪融資，也會是輕而易舉之事。

改變治理架構雖可解決資金鏈斷裂危機，但卻可能會加劇員工對公司營運方針的怨氣。穆拉蒂、麥克格魯、佐夫3大技術高層在今次融資完成前夕辭職，有很大機會是表達對新治理架構的不滿。其實，AI公司最重要的資源是優秀人才，穆拉蒂曾表示：「沒有了人，OpenAI 就一無所有。」由是觀之，奧特曼當務之急是，穩定軍心留住人才，這樣可以更好地應對競爭，保持技術領先優勢。







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