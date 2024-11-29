Google被迫分拆Chrome！OpenAI開發瀏覽器整合ChatGPT Search，搶攻搜尋引擎市場？特朗普上任或有變數？

加入最愛專欄 收藏文章

近期，美國司法部對Google制出嚴厲的反壟斷措施，要求分拆Chrome網頁瀏覽器業務。與此同時，有消息指出，OpenAI正考慮開發具備ChatGPT Search功能的新型瀏覽器，意圖挑戰Google在瀏覽器與搜尋引擎市場的雙重領導地位。究竟OpenAI能否趁此機會成功切入市場？其瀏覽器能否動搖Chrome的龍頭寶座？又會對整個瀏覽器市場格局帶來甚麼影響？

OpenAI挑戰搜尋引擎！ChatGPT Search只給答案、不含廣告，能否終結Google搜尋霸權？

不用點擊連結爬文！AI搜尋引擎Perplexity直接給你答案！Google Search霸主地位岌岌可危？

美司法部要求剝離Chrome業務

瀏覽器市場長期以來被Google Chrome。根據研調機構Statista統計數據，Chrome在2024年全球市場佔有率高達65%，用戶數超過30億。這不但讓它成為全球使用最廣泛的瀏覽器，更是Google搜尋引擎的主要流量入口，並間接支持了Google的搜尋廣告業務和AI發展。

然而，Google這壟斷地位正面臨有史以來的最大挑戰。2024年11月20日，美國司法部要求Google剝離Chrome業務，並禁止該公司5年內推出其他瀏覽器產品，同時又不准在Android手機作業系統中偏袒自家搜尋引擎或AI產品，以促進競爭公平性。一旦該提案獲得聯邦法官的批准，Google將在瀏覽器市場失去關鍵的流量基礎，這或為新進者創造突破機會。

挖走Chrome瀏覽器主要開發者

這時候恰好有消息指出，OpenAI 正在考慮開發一款與AI搜尋引擎結合的瀏覽器，代號為「NLWeb」，讓用戶能以對話方式搜尋網上資訊。在自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）技術的加持下，NLWeb容許網民使用日常語言提出檢索資訊的相關問題，例如「推薦適合冬天的行山裝備」或「提供一份意大利麵的食譜」，讓搜尋體驗更接近人與人之間的資訊交流。

ChatGPT Search與瀏覽器結合後，可望為用戶提供更個人化、更有洞察力的瀏覽體驗。（圖片來源：Pexels圖庫）

據悉，OpenAI已就NLWeb計劃，跟國際期刊出版集團康泰納仕（Conde Nast）、房地產交易網站 Redfin、票務網站Eventbrite、以及旅遊產品銷售平台 Priceline 等進行談判，預計未來可以透過NLWeb直接搜尋雜誌內容、樓盤、活動門票、甚至機票和酒店住宿。對開發瀏覽器的傳聞，OpenAI暫時沒有發表任何評論。

事實上，OpenAI幾個月前已從Google挖走兩名瀏覽器的主要開發人員，當中包括Chrome研發團隊創始成員之一的本·古傑（Ben Goodger），足證該公司對開發瀏覽器的濃厚興趣。其實，瀏覽器結合AI功能已屬市場趨勢，市場上出現多個類似開發案例，譬如Microsoft Edge、Google Chrome已分別整合自家AI聊天機械人Copilot、Gemini；初創企業The Browser Company也推出具備AI搜尋功能的Arc瀏覽器。

開發瀏覽器為AI搜尋築建護城河

OpenAI有意開發瀏覽器的舉措，跟十多年前Google推出Chrome的情況很相似。當年，Google高層擔心微軟（Microsoft）可能透過Internet Explorer，阻撓網民使用Google Search，於是決定開發自家瀏覽器。當Chrome躍居為全球最多人使用的瀏覽器後，它便變成Google Search用戶的主要入口，充當後者最牢固的護城河。

不過，當司法部提出分拆Chrome的要求後，這道護城河突然變得不再穩固了，同時也為OpenAI提供進入搜尋市場的黃金機會。假如OpenAI推出結合ChatGPT Search的瀏覽器，讓用戶直接在NLWeb介面上使用AI搜尋功能來檢索資料，這既可擴大ChatGPT Search的使用範圍，也為OpenAI提供大量用戶瀏覽行為的數據，有助於改進其AI技術。

假如Google剝離Chrome業務的提案獲法官批准，Chrome的出售價格可能高達200億美元（約1,560億港元）。（圖片來源：Google Chrome官方網誌）

瀏覽器發展投入大量時間和金錢

儘管有此市場契機，但OpenAI要在競爭激烈的瀏覽器市場站穩陣腳卻不容易。目前 Microsoft Edge、Arc、Brave等瀏覽器已引入生成式AI技術，提供智能搜尋、網頁摘要和推薦功能，OpenAI如何在這些競爭對手中突圍而出，並提供明顯的差異性，將是其面臨的首要考驗。

再者，瀏覽器的開發與推廣需要大量資金投入和時間積累，而用戶習慣改變往往較慢。以Chrome為例，Google自2004年起投入瀏覽器研發，到2008年方可推出市場；苦拼４年後，Chrome全球市佔率於2012年攀升至33%，首度超越Internet Explorer；再過9年後，Chrome市場份額終於在2021年突破65%大關，穩居瀏覽器龍頭位置。

OpenAI雖然有ChatGPT的成功經驗，但要用多少時間和金錢才能為其瀏覽器建立足夠用戶群，仍是一大不確定性。據悉，NLWeb計劃仍處於非常初期的階段，不一定確定成行；就算真的推行，亦有機會中途叫停。

Microsoft Edge瀏覽器融合Copilot後，全球市佔率大幅增長至接近14%，但跟市場龍頭Chrome的65%相比，還是有一大段距離。（圖片來源：翻攝Microsoft Edge介面）

特朗普為Chrome案件帶來變數

回頭看看Chrome的壟斷案。倘若司法部要求獲得法官批准，Google將被迫在6個月內出售Chrome業務。可是，特朗普（Donald Trump）將於2025年1月重返美國總統寶座，可能會為此案件帶來新變數。有關Google壟斷的聽證會暫定同年4月召開，預計法官將會在9月1日前作出裁決。

在現任總統拜登（Joe Biden）領導下的司法部認為，Google應受到嚴厲懲罰，所以才會提出分拆業務的要求。但特朗普上任後，屆時接手此案的法官未必會跟拜登領導下的法官一樣，司法部對Google的取態也可能會變得不一樣。因此，往後事態發展走向如何，目前仍難以論斷，但估計這場歷時逾4年的法律糾紛恐怕會再度延長了。







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇