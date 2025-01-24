特朗普5千億美元AI大計！與OpenAI合推Stargate計劃廣建數據中心，但馬斯克質疑根本唔夠錢？

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特朗普再任美國總統，外界預期將對國際貿易與地緣政治造成極大衝擊，但叫人意想不到的是，他竟也為AI產業帶來巨大變遷。他上任隔天宣布「星際之門計劃（The Stargate Project）」，將分階段投入5,000億美元，興建AI數據中心，以確保美國在全球AI的領導地位。但特朗普的「好兄弟」馬斯克卻公然大潑冷水，揚言參與計劃的企業根本拿不出那麼多錢。究竟Stargate計劃是畫大餅話術，還是有實際落地性的項目？

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有史以來最大型AI基建計劃

2024年1月21日，美國總統當勞·特朗普（Donald Trump）連同OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）、軟銀（SoftBank）創辦人孫正義、以及甲骨文（Oracle）創辦人拉里·埃里森（Larry Ellison），在白宮宣布星際之門計劃，初期投入1,000億美元（約7,800億港元），建設AI所需的數據中心與能源基礎設施，未來4年內總投資額更可能擴大至5,000億美元（約3.9兆港元），可望創造10萬個工作崗位。特朗普豪言，這是「有史以來最大型AI基建計劃」。

特朗普上任美國總統後，不但推出星際之門計劃，更廢除前總統拜登對AI作出監管的行政命令，為美國AI發展全開綠燈。（圖片來源：翻攝自特朗普官方YouTube影片）

為執行此計劃，OpenAI與軟銀攜手成立一家跟計劃同名的合資公司，各自向這家公司注資190億美元（約1,482億港元），各佔公司40%的股權；甲骨文與阿聯酋的AI投資公司MGX則合共投資70億美元（約546億港元），所以Stargate公司的初始資金總計為450億美元（約3,510億港元）。奧特曼表示，計劃所需的其他資金將來自有限合夥人的投資者與債務融資，有關債務最終可能會公開交易。

正在德州興建10座數據中心

OpenAI與軟銀作為Stargate公司的主要合夥人，前者負責營運，後者負責財務，並由孫正義出任公司董事長。與這兩家企業關係密切的微軟（Microsoft）、安謀（ARM）、輝達（NVIDIA）、以及甲骨文，將成為計劃初期的主要技術合作夥伴。

奧特曼在X社交平台上釋出一段Stargate計劃工地短片，證明現正在德州興建AI數據中心。（圖片來源：X.com@sama）

Stargate計劃的第一步是興建10座數據中心，每座中心佔地約50萬平方呎，並附設專用的供電設施，有關工程現已在德州動工，未來將陸續擴展至其他美國州份。特朗普表示，將透過緊急命令協助加速建築進度，並確保有充足的供應電力，讓企業可以更快速地完成生產。

這些數據中心不僅會提供AI模型所需的運算力，還可能會應用於醫療領域，譬如分析電子病歷後，輔助醫生對患者作出診斷和醫療建議；又或者，分析癌症醫療數據後，協助藥廠開發可以治療癌症的疫苗。特朗普強調，該計劃將為醫療科技帶來「革命性突破」。

可能引發大規模AI投資浪潮

華爾街諮詢機構Melius Research分析師賴茨（Ben Reitzes）指出，有了Stargate計劃後，美國AI市場規模可能比外界想像的要大得多。他估計，在這5,000億美元投資中，起碼有1,000億美元用於採購NVIDIA的AI晶片，這樣應可以平息投資者對該公司能否長期實現大幅增長的擔憂。事實上，該計劃的消息公布後，NVIDIA股價隨即大漲，再度躍居為全球市值最高的公司。

華爾街券商Wedbush Securities認爲，星際之門計劃可能會在美國引發大規模的AI投資浪潮，預計未來幾周將會有更多科技公司宣布投入AI項目，為AI產業帶來另外10,000億美元的投資，開啟AI投資的黃金時代。

美國銀行分析師波斯特（Justin Post）表示，Stargate計劃雖然在推動美國政府使用AI方面處於有利位置，但卻可能形成華府與亞馬遜等雲端巨頭的競爭；他進一步指出，該計劃短期內可望刺激數據中心的積極興建，長遠來說則有助增加對AI晶片、記憶體、網絡設備、以及能源設施的投資。

馬斯克質疑，OpenAI與軟銀實際上沒有足夠資金推行星際之門計劃。（圖片來源：翻攝自Tesla官方YouTube影片）

馬斯克聲稱參與計劃公司沒錢

然而，教人意外的是，特朗普身邊大紅人、世界首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的AI公司xAI，卻被排除在Stargate計劃之外。這樣當然令馬斯克非常不滿，於是在OpenAI公布該計劃貼文下方留言：「他們實際上沒有錢（They don’t actually have the money）。」之後又補充道：「軟銀手頭上的資金不到100億美元，我有可靠的情報能證明這點。」

奧特曼隨即發帖反駁：「你有關軟銀流動資金的說法是錯誤的，你肯定也知道這一點。」後來在另一貼文中，奧特曼更直接向馬斯克喊話：「對國家有利的東西，並不總是對你的公司有利，但在你的新角色中，希望你能把（美國）放在第一位。」

白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）亦公開反駁馬斯克的言論，並強調AI技術正在全球快速成長，美國需要把握並利用這個機遇，因為美國的對手在AI領域已非常先進。

奧特曼一直苦惱於OpenAI運算力不足的問題，現在星際之門計劃既獲特朗普的背書，並取得軟銀的金援，可以大舉建設AI數據中心，日後OpenAI應可全力投入研發通用人工智能。（圖片來源：翻攝自OpenAI官方YouTube影片）

AI業界對政府主導計劃有保留

根據《CNN》的報道，軟銀的資產負債表上有243億美元（約1,895億港元）的現金，而且該公司願意為Stargate計劃承擔更多債務；甲骨文的資產負債表上都有110億美元（約858億港元）的現金；至於OpenAI，在最新一輪外部融資中已獲得逾100億美元（約780億港元）的新資金。此外，MGX也擁有1,000億美元的承諾資本。因此，馬斯克說參與計劃的公司拿不出那麼多錢的言論，顯然並不正確。

AI初創Anthropic執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）除對5,000億美元的投資表示懷疑外，更批評Stargate計劃顯得有點混亂，其意見反映了AI業界對政府主導科技計劃抱持保留態度。有評論認為，雖然政府介入有助於快速推動AI技術發展，但運作缺乏透明度與效率卻可能使整項計劃有失敗風險，因此建議須建立更明確的運作框架和監管機制，確保資源能夠有效運用，以實現真正的科技創新。







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