Vibe Coding席捲矽谷！只需說出要求，AI即寫程式碼！軟件工程師將成下一個「消失行業」？

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生成式AI熱潮橫掃全球，讓不少人擔心自己的工作崗位快要被AI取代，而軟件工程師正是其中一個「高危行業」。踏入2025年不久，矽谷科技圈出現了一個熱爆流行語「Vibe Coding」（氛圍編碼）——開發者向AI說出自己的要求，讓AI自動生成所需的程式碼，讓編碼新手都能在短時間內開發出功能完整的應用軟件或網站。究竟這是加快程式設計行業消失的威脅，還是幫助軟件工程師提升競爭力的機遇呢？

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開發過程中完全忘記程式碼存在

「Vibe Coding」是由OpenAI共同創辦人、電腦科學家安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy），2025年2月在社交平台X上提出的新概念，意指軟件工程師不用逐行手刻程式碼，而是透過文字描述向AI解說自己想要製作的軟件有甚麼功能、要解決甚麼問題，再由AI自動產出對應的程式碼；開發過程中，工程師只需沉浸在解決問題的「氛圍」內，無需刻意進行程式設計。

大家試想像一下，軟件工程師向AI說出「將操作介面側邊欄的間距縮減一半」，AI隨即完成相應的程式碼修改，確是非常方便。卡帕西形容：「我只是看東西、說東西、執行東西、複製貼上，然後它大致上都能運作。」他進一步指出：「你可以順應感覺、擁抱AI帶來的進步，完全忘記程式碼的存在。」

卡帕西分享了自己親身經歷：利用AI輔助編碼工具Cursor，連動Anthropic的大型語言模型Claude Sonnet，再搭配語音轉文字工具SuperWhisper，與AI進行互動，讓它生成所需程式碼；一旦出現錯誤，就把錯誤訊息提交給AI，讓它自行想辦法修復。結果，在幾乎不碰鍵盤的情況下，他只花了1個小時便開發出一個智能閱讀器軟件，可讓用戶在閱讀《國富論》時，針對某一段落向AI提問。

Andrej Karpathy所提出的「Vibe Coding」，意指開發者不用親自編寫所有程式碼，而是以日常語言精確描述軟件的功能要求，再由AI生成程式碼。（圖片來源：X.com@karpathy）

12個月內所有程式碼皆由AI寫

根據AI輔助編碼平台GitHub Copilot的數據，開發者在使用AI工具後，平均可提高55%的編碼速度，故此Google、Meta等科技巨頭已將AI整合到內部開發流程。除此以外，氛圍編碼的另一優勢是大幅降低程式設計的門檻。以後開發者無需接受多年編碼培訓，都能創建自己需要的應用軟件，使程式設計從專業技能走向全民創作，可能會令軟件開發變得像手機拍片般普及。

OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）早前表示，很多公司50%的編碼工作已被AI接手。其競爭對手Anthropic執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）在2025年3月10日更預言，3至6個月後AI會負責編寫90%的程式碼，未來一年內幾乎所有程式碼都會由AI產生。

創業加速器 Y Combinator表示，2025年冬季的初創公司中，有四分之一轉向AI輔助開發，AI生成程式碼的比例超過95%。網上開發平台Replit執行長阿姆賈德·馬薩德（Amjad Masad）更指出，在AI輔助下，75%平台用戶從來沒寫過一行程式碼，並直言：「傳統的編碼學習已變得毫無意義，因為AI在不久將會就會接手大部分的編碼工作。」

開發者可以用簡單的英語跟Cursor互動，描述他們想要實現甚麼功能，然後Cursor將這些文字描述轉換為可執行的程式碼。（圖片來源：Cursor官網）

人類工程師角色不可被完全取代

雖然Vibe Coding看似勢不可擋，但本身仍存一定的限制和挑戰。開發者可能在沒有完全理解AI編碼工具的情形下，使用AI產製程式碼，當中或許會有未偵測到的錯誤或安全漏洞。同時，現時AI工具的除錯（Debugging）功能較弱，所以仍需人類參與除錯工作。再者，利用Vibe Coding開發出來的軟件，功能較為簡單，質素普遍較低，故此暫時只適於產品原型設計，或是個人興趣開發專案，而不適合用在大型商業開發項目。

隨著AI技術不斷進步，Vibe Coding的編碼效果將會變得愈來愈好，估計未來仍會為軟件工程行業帶來衝擊。一般而言，軟件開發團隊的工程師、設計師、以及產品經理的比例大概為5:1:1，但在氛圍編碼普及後，工程師所佔的比重或會下降，使軟件工程師的職位空缺有所減少。

不過，即使AI編碼能力變得如何強大，人類工程師的角色仍不可被完全取代。馬薩德指出，軟件工程師掌握軟件結構、API連接和驗證等基礎知識，這將幫助他們更好地利用AI輔助開發，並在遇到AI無法解決的難題時，自己動手進行調整和修改。

Dario Amodei預測，在未來12個內全球所有軟件的程式碼都可能由AI編寫。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

掌握如何與AI溝通的表達能力

更有業界專家認為，氛圍編碼的興起不是取代人類工程師，而是增強工程師的能力。美國銀行KeyBank資訊長艾米·布雷迪（Amy Brady）表示，AI工具或許會取代部分基層工程師，但團隊內仍需有具備批判思維的高階工程師，負責審查AI生成的程式碼是否符合開發需求，並能處理更複雜的開發挑戰。

日後Vibe Coding可能會躍居為主流的編碼方式，屆時工程師未必需要精通程式語言，更重要的是掌握如何與AI溝通的表達能力——能夠清楚說出自己想要甚麼功能，詳細描述要解決甚麼問題，將會直接影響AI 的編碼表現。因此，有效的表達能力將成為未來軟件工程師的關鍵競爭力。







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