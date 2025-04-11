蘋果AI醫生來襲！AI搭配Apple Watch實現預防性健康管理！Health+顛覆全球醫療生態？

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生成式AI被視新一波的工業革命，各行各業均加快導入AI，唯獨醫療行業的引進速度始終很緩慢，但隨著蘋果（Apple）計劃進軍AI健康管理領域，或許可以打破此悶局。有消息指，Apple將於2026年推出強化升級版健康App《Health+》，結合Apple Watch與AI技術，能夠偵測預示健康問題的微妙變化，並主動提出健康建議。這種預防性健康管理方式有望降低疾病的發生率，並減輕醫療系統負擔，為全球醫療保健模式帶來翻天覆地的轉變。

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打造24小時運作AI醫生服務

Apple執行長提姆·庫克（Tim Cook）曾多次表示，蘋果對社會最大的貢獻將會是在醫療保健領域——將既有健康追蹤App《Health》升級為AI化的《Health+》，可能是實現這個願景的重要一步。根據《彭博》（Bloomberg）報道，《Health+》絕非單一功能App，而是一個龐大的AI健康管理平台，目標是為用戶提供一套24小時運作的AI醫生服務。

蘋果計劃將現有健康追蹤App《Health》升級強化為《Health+》，變身成強大的AI健康管理平台。（圖片來源：Apple官網）

這項內部代號為「Project Mulberry」的AI醫生研發計劃，由蘋果健康團隊負責人蘇姆布爾·德賽醫生（Sumbul Desai）領導，營運長傑夫·威廉斯（Jeff Williams）也有高度參與。研發成員除AI工程師外，還有心臟病專家、物理治療師、心理健康專家、營養師、以及睡眠專家等醫學專家，協助訓練AI模型的醫療數據庫。

Project Mulberry的核心概念是，透過Apple Watch、iPhone、AirPods、甚或第三方廠商裝置，收集用戶心跳率、活動量、睡眠品質與其他生理數據，再交由AI代理進行分析，然後主動向用戶提出風險評估與量身定制的健康建議。

蘋果AI醫生具疾病預測能力

例如當AI偵測到用戶心率變化異常、壓力指數升高時，就會提出降低咖啡因攝取或增加運動量的具體建議，並提供與心血管健康相關的教學影片，讓用戶能在小毛病發展成嚴重疾病前進行治療。由此看來，蘋果AI醫生具備疾病預測能力，使健康管理從「被動看病」變成「主動防疾」，讓預防醫學能夠落實於日常生活中，有助減輕公共醫療系統的負擔。

為攝製所需的醫療知識教學影片，Apple已在美國加州奧克蘭附近建立一個製作中心，邀請專科醫生講解營養飲食、心理健康、睡眠質素、以及物理治療等主題，並正在尋找一位具知名度、可信賴度的醫生擔任《Health+》的代言人，以提升用戶的信任感。

假如用戶對AI健康建議或教學影片內容有任何疑問，可以像操作ChatGPT般，用日常語言在對話框輸入提問，以獲取AI代理的即時回覆，讓健康管理成為可以透過對話完成的簡單任務，而非艱深難明的醫療流程。

《Health+》可以透過Apple Watch收集用戶的生理數據，結合專科醫生錄製的教學影片，提供更個人化的醫療建議。（圖片來源：Apple官網）

AI分析情緒、飲食、睡眠習慣

除AI醫療建議與影片外，蘋果更會在《Health+》中加入飲食追蹤功能。它能夠記錄用戶每日飲食內容，追蹤熱量攝取與健康指標變化，然後AI會根據個人飲食習慣與健康數據，提供量身定制的營養建議。這樣可以幫助糖尿病或高血壓患者有效控制飲食。

再者，《Health+》不但可以利用AI分析用戶的睡眠習慣，提供改善睡眠質素的建議，還可讓用戶記錄每日情緒，再透過AI進行長期比較分析。

有產業分析師預測，《Health+》最快將於2026年春季伴隨《iOS 19.4》一起登場。Apple即將在2025年6月10日舉行新一屆WWDC開發者大會，到時有可能會率先預告《Health+》有甚麼新功能，讓用戶提前了解這項可望改變全球醫療生態的AI醫生服務。

未來的智慧醫療模式應是AI與人類醫生協作，為病患提供更聰明、但卻不失人性溫度的醫療服務。（圖片來源：Apple官網）

AI醫生與人類醫師協作會診

不過，人們患病時的感受，表達出來可能會是非常主觀和抽象，讓AI難以明白。譬如說，一位病人告訴AI：「我總覺得身體好像有點怪怪的，有時會頭昏眼花，有時又會透不過氣來。」如此含糊的描述，AI或許無法找到明確的醫療數據來作出準確診斷。

事實上，消費者對AI醫生服務一直存疑。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2023年發表的調查報告，60%美國受訪者對AI醫生診症表示負面；33%更認為AI醫生不太可行，可能會引致嚴重後果。AI全靠演算法與大型語言模型內的數據進行邏輯推理，根本無法真正理解人類的病患感受。因此，不能完全依賴AI進行問診，人類醫生仍需參與其中，跟病人溝通和互動，藉此建立信任。

由是之故，AI醫生不應取代人類醫生，而是應跟人類醫生一起「會診」：AI提供即時病況分析、風險評估、以及醫療建議，人類醫師則負責判斷AI生成的建議是否可靠，然後從中挑選最有效的治療方案，再向病患詳細解釋，並給予安慰和支持。這樣方可實現既有AI高智能、又有人性溫度的智慧醫療模式。







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