搜尋霸權之黃昏！Google面對反壟斷官司、ChatGPT Search不斷強化，龍頭地位岌岌可危？

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Google正面對「前門拒虎，後門進狼」的窘困：遭美國法院裁定違反反壟斷法，可能被逼分拆Chrome瀏覽器業務；ChatGPT Search面世後功能不斷強化，近日更加入購物搜尋功能，讓用戶尋找並比較商品，並可連結至網店直接購物，明顯想瓜分Google長年盤踞的搜尋市場。Google反壟斷官司可能還須糾纏數年才有分曉，而ChatGPT Search的威脅已是迫在眉睫。究竟Google未來能否保住其搜尋引擎龍頭寶座？

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要求Google剝離瀏覽器業務

2024年8月，美國地方法院法官阿米特·梅塔（Amit Mehta）對Google Search壟斷案做出裁決：Google利用不當手段維持其搜尋引擎的壟斷地位。同年11月，美國司法部要求法院頒令，強制Google剝離Chrome瀏覽器業務，以打破該公司在搜尋市場的非法壟斷。根據調查機構Statcounter統計，Chrome市佔率高達66.16%，遠遠拋離Apple Safari（17.62%）與Microsoft Edge（5.17%），而Chrome的預設搜尋引擎正是Google Search。

2025年4月，美國法院舉行聽證會，以衡量Google違反反壟斷法的補救措施，並傳喚多家科技公司代表出庭作證，當中包括OpenAI旗下ChatGPT產品負責人尼克·特利（Nick Turley）。特利表示，曾試圖跟Google Search合作，但卻遭到拒絕，並揚言假如法院裁定Google必須出售Chrome業務，OpenAI將有興趣收購。

他進一步指出，OpenAI目標不止於研發AI聊天機械人，而是希望創造一個能實際幫助用戶完成各種任務的「超級助理」。可是，驅動ChatGPT的大型語言模型依然存有不少缺憾，譬如無法即時取得最新網上資訊，而且在缺乏確切資料時有機會出現「幻覺」（Hallucination），容易編造錯誤答案。他明言：「你不能擁有一個不知曉當前事實或會捏造內容的超級助理。」

搜尋技術成AI研發關鍵環節

如要解決以上問題，特利強調搜尋技術是不可缺少的關鍵環節，但現時OpenAI自家搜尋技術仍未能覆蓋逾8成的查詢；倘若能夠取用Google Search索引的底層數據或內容，將加快OpenAI的搜尋技術研發。

他又指出，目前互聯網主要入口（如瀏覽器、應用程式商店）已被Google等科技巨頭所把持，擔心OpenAI與其他初創公司會被拒之門外。這番證詞除凸顯AI研發對搜尋技術的依賴外，更為司法部要求分拆Chrome業務的論點提供有力支撐。

完成聽證會後，梅塔法官預計將在2025年8月前對Google業務調整作出判決。一旦法院接納司法部建議，下令Google剝離Chrome業務，將是繼1980年代美國電訊公司AT&T案件後，再次由法院強制分拆大型科技公司。外界預期，Google必會盡力上訴拖延，即使最終被迫分拆，可能也是數年之後的事。

然而，隨著ChatGPT Search的強勢崛起，Google Search的市場份額或許會逐漸衰減；如此一來，數年後Google是否要分拆業務已變得無關痛癢，因為屆時Google Search可能失去了壟斷地位。

OpenAI宣布，ChatGPT Search加入購物搜尋功能，幫助用戶在網上尋找心儀商品。（圖片來源：OpenAI）

ChatGPT購物搜尋沒廣告植入

2005年4月28日，OpenAI升級了ChatGPT Search功能，加入購物搜尋服務，明顯劍指Google Shopping。用戶只須以日常對話方式向ChatGPT描述購買需求，例如「推薦$300以下好用的無線滑鼠」，ChatGPT即能提供產品價格、描述、圖片、以及買家評論，更重要的是會附上購買連結，讓用戶可以點擊至網店直接購買。

OpenAI強調，ChatGPT購物搜尋沒有任何廣告植入，搜尋結果完全基於網站資訊生成，而且該公司更不會從用戶的購物行為中獲取任何佣金或收入分成，務求讓回應內容保持中立客觀，避免像搜尋廣告般影響結果排序的公正性。

搜尋結果中所引用的買家評論，將會來自多個不同網上來源，包括：傳媒報道、博客文章、以及討論區的網民評論；用戶還可以告訴ChatGPT應優先參考哪類型評論，以取得更符合個人需要的資訊。

根據OpenAI示範影片，當用戶想買一部濃縮咖啡機，希望預算在200美元以下，只要向ChatGPT提出要求，ChatGPT即會上網搜尋、分析、並統整資料，然後提供一份完整的搜尋答案，內容包括：推薦型號、價格、產品描述和圖片。（圖片來源：翻攝OpenAI官方影片）

提供個人化、對話式購物體驗

ChatGPT Search產品負責人亞當·弗萊（Adam Fry）指出，ChatGPT購物搜尋不是單純依靠關鍵字來生成搜索結果，而是提供更個人化、對話式的購物體驗；它會試圖理解網民如何評價這款產品，並找出其優缺點。

再者，ChatGPT具備記憶能力，會將你的搜尋偏好記錄在系統中，日後當你詢問任何購物資訊，ChatGPT便會根據閣下喜好提供更貼心的推薦內容。受制於私隱法例，這項記憶功能暫時不會提供給歐盟、英國、瑞士、挪威、冰島、以及列支敦士登的用戶。

這次ChatGPT Search的功能升級，已整合到最新的預設模型GPT-4o中，無論閣下是ChatGPT Pro、Plus、或是免費版的訂戶均可使用，甚至不用登入帳戶都可以用得到。目前初步開放的產品搜尋範圍包括：時裝、美妝、家居用品、以及電子產品。

當用戶揀好心儀型號後，ChatGPT就會列出不同網店以供選擇，跟著只要按下「Buy」鍵，即可跳轉至相關網店購買。（圖片來源：翻攝OpenAI官方影片）

AI機械人與搜尋引擎界線模糊

當今搜尋市場由Google掌握主導權，但卻經常被外界批評廣告太多、搜尋結果質素下滑。愈來愈多用戶發現，輸入與產品相關的關鍵字後，首先看到的搜尋結果大都是廣告，真正合乎需要的搜尋結果卻排得愈來愈後。OpenAI推出的購物搜尋功能，以不含廣告作賣點，直接擊中用戶長期以來最受不了的Google Search缺點。

此舉不但模糊了AI聊天機械人與傳統搜尋引擎之間的界線，更展現了OpenAI想挑戰Google搜尋龍頭的野心。除ChatGPT Search以外，市場上還有另一個備受注目的AI搜尋引擎——Perplexity。該公司在2024年11月推出「Buy with Pro」功能，讓用戶可以在Perplexity平台上搜尋商品資訊，並直接完成購物。

為作抗衡，Google亦開始在部分購物搜尋結果中，增設「由AI整理的研究結果」專區，並提供網上評論摘要與推薦產品。由是觀之，AI購物搜尋將會成為關鍵戰線，令Google Search獨霸天下的市場格局開始出現鬆動！







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