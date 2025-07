如何用AI重新發明瀏覽器？OpenAI、Perplexity推出AI瀏覽器，掀起互聯網革命新篇章！

加入最愛專欄 收藏文章

你是否曾想過,瀏覽器不再只是顯示網頁內容,而是能夠理解你的要求,自動為你查地圖、找電郵、甚至整理行事曆呢?AI初創Perplexity發表的AI瀏覽器《Comet》,內建AI搜尋引擎和AI助理,正是這樣的革命性產品。隨後OpenAI也傳出將在未來幾週內推出由AI驅動的瀏覽器,劍指《Google Chrome》市場龍頭地位。究竟這場AI瀏覽器大戰將如何改變我們的網上生活?

Perplexity Comet整合AI助理

2025年7月9日,Perplexity發表AI瀏覽器《Comet》,產品定位為用戶的「思考夥伴與數碼助理」,希望重塑用戶使用互聯網的方式,從「被動瀏覽」進化為「主動思考」。打開《Comet》後,首頁預設是Perplexity搜尋引擎的介面,可讓用戶輸入提問。AI能根據搜尋結果自動生成內容摘要,讓用戶快速掌握重要資訊,不用再陷入無止境的網頁連結點擊與內容篩選。

更重要的是,它整合了AI助理Comet Assistant。用戶按下瀏覽器右上方的「Assistant」圖示,即可叫出AI助理,並在側邊欄展開操作介面。譬如你想搜尋單車產品資訊時,可以問Comet Assistant哪家網店有同樣產品,但價格較平、出貨較快,並要求它比較現正讀取的網頁產品。

又例如,你想尋找來自同事的電郵,向Comet Assistant提出要求,AI助理隨即登入你的Gmail帳戶,找出同事電郵,並提供郵件內容摘要,讓你快速預覽;如發現有郵件需要回覆,可以要求AI助理草擬回信內容;若要開會討論重要事項,閣下可以要求AI助理登入你的Google Calendar預約會議,並發送邀請函給同事。

Perplexity早前找來《魷魚遊戲》男主角李政宰拍攝廣告,強調其AI搜尋引擎可以回答各式奇難雜症的問題。(圖片來源:翻攝Perplexity官方YouTube影片)

Comet幫助網民擺脫「分頁地獄」

Perplexity 執行長阿拉文德·斯里尼瓦斯(Aravind Srinivas)表示,《Comet》的目標是幫助網民擺脫「分頁地獄」與「連結迷宮」的困擾,讓用戶能在單一介面中自由切換不同任務情境,並以如同思考般自然流暢的方式與網頁內容互動。他揚言:「要讓AI成為用戶在所有App與網站之間的橋樑。」

對Perplexity來說,《Comet》不是單純的瀏覽器,而是以AI重構互聯網入口的實驗平台。斯里尼瓦斯表示,他們開發《Comet》的目的跟《Google Chrome》一樣,希望可以追蹤用戶的所有網上活動蹤跡,繼而了解用戶喜歡購買甚麼類型商品、瀏覽甚麼類型內容,務求更全面掌握用戶的喜好興趣,以提供符合個人需要的廣告服務。再者,Perplexity能掌握完整的用戶瀏覽路徑,藉此累積大量數據,就可以進一步優化其AI模型。

現階段《Comet》只開放給每月支付200美元的Perplexity Max付費訂戶優先試用,一般用戶則可以加入等候名單,預計夏季會陸續開放給更多人使用。(圖片來源:翻攝Perplexity官網)

用戶只要在《Comet》輸入「Find new emails from my teammates」,AI助理便會列出同事郵件,還可以替你草擬回信內容。(圖片來源:翻攝Perplexity官網)

根據 Perplexity 公布的數據,截至 2025 年 5 月,其搜尋請求量已突破 7.8 億次,月增長率高達 20%。若這些搜尋用戶順利轉化為《Comet》的瀏覽器使用者,Perplexity 將握有與《Google Chrome》抗衡的足夠本錢。

OpenAI藉瀏覽器掌控用戶數據

在Perplexity發布《Comet》後不久,路透社隨即報道OpenAI將在幾週內推出自家的AI瀏覽器。它設有近似ChatGPT的對話框介面,可讓用戶在聊天環境中完成搜尋,在搜尋結果頁面上直接看到所需答案,無需再點擊進入其他網站篩選資料。此外,它也擁有類似OpenAI Operator的AI代理功能,可替用戶執行預訂、填寫表格等日常任務,將AI深度融入用戶的日常應用中。

OpenAI決定創建自己的瀏覽器,而不是開發一個可以安裝在其他瀏覽器中插件(Plug-in),其心思也跟Perplexity一樣,希望可以對用戶數據握有更大的控制權。《Chrome》瀏覽器正因為掌握了逾36億用戶數據,所以Google可以完全了解用戶偏好,進而提供更精準的廣告投放服務,建立龐大的網上廣告王國。目前由用戶數據帶來的廣告收入,已佔Google母公司Alphabet近四分之三的營收。

為製作足以挑戰《Chrome》的瀏覽器,OpenAI在2024年從Google挖走兩位《Chrome》原始開發團隊成員本·古傑(Ben Goodger)、達林·費雪(Darin Fisher),帶來對《Chrome》核心架構與設計的深厚經驗,而OpenAI瀏覽器正是基於Google開源瀏覽器程式碼Chromium進行研發。這兩人主要負責底層架構設計、安全性與使用者體驗,幫助OpenAI創造一款從 Chromium 衍生、深度整合AI自動化功能的未來瀏覽器。

OpenAI Operator是一項進階的AI代理工具,不只回覆文字答案,還可以代表用戶執行各種網上操作,未來可能會整合到OpenAI的瀏覽器。(圖片來源:翻攝OpenAI官網)

AI瀏覽器市場成群雄逐鹿之地

根據網路分析公司 StatCounter 的數據,《Chrome》瀏覽器目前在全球瀏覽器市佔率超過68%,約36.6億人在使用;排名第二的《Apple Safari》市佔率則為16%,用戶數約為8.7億。至於ChatGPT,每週活躍用戶數已逾8億,倘若當中大部分人都轉用OpenAI瀏覽器,有望取代《Safari》的老二位置,威脅Alphabet長期仰賴用戶數據所建立的廣告生態圈。

除Perplexity與OpenAI外,原來AI瀏覽器賽道上已有不少玩家在默默耕耘。The Browser Company發布AI瀏覽器《Dia》,可以一次過查閱所有已開啟分頁的內容,讓 AI 整合各分頁的資訊進行交叉比對和分析。Opera釋出具備AI代理功能的瀏覽器《Neon》,可替用戶撰寫報告或玩網上遊戲。Brave Software推出強調私隱保障的AI瀏覽器《Brave》,內建AI助理「Leo」,能為用戶總結網頁資訊、分析PDF內容,甚至協助撰寫郵件或編寫程式碼。

AI瀏覽器市場雖仍在萌芽階段,但競爭已漸趨激烈。OpenAI與Perplexity若欲突圍,不能只倚賴AI技術優勢,更需洞察用戶需求與使用場景,打造出真正能改變人們上網習慣的產品。這場AI瀏覽器之戰不僅是技術的較量,更是對未來互聯網入口主導權的重新洗牌,其發展值得持續關注。







