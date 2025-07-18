朱克伯格豪賭AI！Meta高薪搶人才、擲千億美元建數據中心，AI產業格局會否迎來劇變？

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在生成式AI賽道上，Facebook母公司Meta一直落後於Google、OpenAI等競爭對手。為求扭轉劣勢，該公司執行長朱克柏格（Mark Zuckerberg）決定重組AI業務，成立新部門「Meta超級智能實驗室」帶領AI發展，又以天價薪酬向對手挖角，擬組建最頂尖的AI團隊，並投資數千億美元興建AI超級數據中心。在如此宏大的布局下，Meta未來AI發展路向會否作出轉變？這對整個AI產業又會帶來甚麼影響？

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注資Scale AI換取汪滔加盟

2025年6月30日，Meta執行長朱克伯格對內宣布，成立Meta超級智能實驗室（Meta Superintelligence Labs，MSL），肩負基礎模型與AI產品的研發重任。MSL大部分成員來自Google DeepMind、OpenAI、Anthropic、以及其他AI初創；當中最矚目的是，負責領導實驗室、AI數據標記初創Scale AI前執行長汪滔（Alexandr Wang）。

Meta在6月中旬向Scale AI投資143億美元（約1,115億港元），不但取得其49%股權，還藉此延攬其執行長汪滔加入Meta。投資完成後，Meta獲取對Scale AI資源的優先使用權。大家要知道，AI模型開發的成敗，很大程度取決於訓練數據的質量；如今可以透過Scale AI拿到大量高質的訓練數據，有助於提升其AI模型在實際應用中的表現。其對手Google、OpenAI本是Scale AI客戶，現已被迫撤銷合作計劃。

更重要的是，朱克柏格希望借助汪滔在矽谷的廣闊人脈和本身的個人魅力，吸引更多來自Google、OpenAI、Anthropic等對手的卓越人才。事實上，他的至交好友就包括：OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）、OpenAI前技術長米拉·穆拉蒂（Mira Murati），以至美國總統特朗普的科技顧問米高·克拉西奧斯（Michael Kratsios）。

汪滔（左）不僅是OpenAI執行長奧特曼（右）相交多年的好友，更與矽谷大部分AI從業人員都有私交，人脈網絡非常廣闊。（圖片來源：X.com@alexandr_wang帳戶）

豪擲2億美元挖蘋果AI高層

過去一個月，朱克伯格親自落場，發起一場人才爭奪戰。他會發電郵給目標對象，親自邀請對方跳槽；又會在WhatsApp上發布短訊，以數百萬美元的高薪吸引潛在人才。結果，他成功拉攏軟件原始碼寄存服務平台Github 前執行長納特·弗里德曼（Nat Friedman），以及AI初創Safe Superintelligence（SSI）前執行長丹尼爾·格羅斯（Daniel Gross）加入MSL。

弗里德曼作為聯席負責人（Co-Lead），與汪滔共同領導MSL，負責推動AI研究成果轉化為可大規模應用的產品；格羅斯則出任AI產品策略主管，專注於AI產品管理和部署，並負責規劃AI安全性、倫理、合規框架。

除此以外，朱克伯格還挖來11名業界精英，包括：ChatGPT共同開發者Shengjia Zhao、GPT-4o共同開發者Hongyu Ren與Jiahui Yu、o系列推理模型共同開發者Trapit Bansal、Google Gemini預訓練負責人Jack Rae、以及Anthropic的AI安全專家Joel Pobar 等。

踏入7月份，更有驚人消息傳出：朱克伯格給出逾2億美元（約15.6億港元）的薪資方案，挖走了蘋果（Apple）前AI模型負責人龐若鳴（Ruoming Pang）。這個金額比Apple執行長提姆·庫克（Tim Cook）的2024年年薪（7,460萬美元，約5.8億港元）還要高！

為求一洗Meta在AI發展上的頹勢，朱克柏格親自領軍，展開一場AI人才爭奪戰。（圖片來源：Meta官網）

斥巨資築建AI超級數據中心

朱克伯格又宣布，Meta將投入數千億美元，築建一系列AI超級數據中心，以提供充裕運算力，幫助MSL研發出更強大的AI系統。第一座數據中心命名為「普羅米修斯」（Prometheus），預計2026年啟用，電力規模逾1GW（十億瓦），相當於一座大型發電廠的供電能力；第二座喚作Hyperion（海伯利昂），將會分階段興建，電力規模可擴充至5GW以上。

因此，朱克伯格在招募頂尖人才時，能大膽承諾提供幾乎無上限的GPU算力支援。Meta表示，其AI團隊可動用的運算資源密度將居全球之冠，堪稱業界人均可用量最高的企業之一。朱克伯格更豪言：「我們的目標是建立整個業界中最精英、最密集的AI研究團隊。」

根據Meta公開的財務數據，2025年度資本支出可能高達720億美元（約5,616億港元），其中絕大部分將投入於AI研發與數據中心建設。朱克伯格認為，Meta廣告業務創造的現金流足以支撐這場豪賭。投資銀行D.A. Davidson分析師吉爾·盧裏亞（Gil Luria）指出，Meta如此大規模的投資，顯然是為了在頂尖AI模型的長期競賽中取得優勢，但成果恐怕需要一段時間才能浮現。

為應付日後AI超級數據中心的龐大電力需求，Meta已跟Constellation Energy達成為期20年的核能協議，為AI運算提供可靠和穩定的電力供應。（圖片來源：Meta官網）

轉向閉源策略謀取更大利潤？

然而，隨著朱克伯格不斷瘋狂燒錢，資金壓力也變得愈來愈大，於是Meta不得不考慮如何盡快將AI技術轉化為收益——將研發重心從開源轉向閉源模型，可能是其中一條出路。Llama的後繼開源模型Behemoth已完成數據訓練，惟因表現未能達標而推遲發布；當MSL正式運作後，該模型的測試亦同步暫停。

據悉，MSL內部正積極討論是否終止開源模型Behemoth的開發，改而投入閉源型的研發。雖然相關討論仍屬初期階段，尚未有定案，而且最終還需朱克伯格拍板定奪，但這項消息已在AI圈引發高度關注。

朱克伯格過去曾多次在公開場合力挺開源AI模型，並以Llama的開放策略凸顯Meta與OpenAI封閉路線之間的差異性。可是，Meta轉向閉源的話，不僅能強化對演算法與數據資源的控制，更可能藉此建立可持續、具高利潤潛力的商業生態。

不過，一旦Meta退出開源模型陣營，勢必對整個AI開源生態系造成深遠衝擊。當前推動開源發展的主力正是Meta，而2025年初轟動一時的Deepseek，就是在Llama開源模型基礎上研發而成。若Meta最終捨棄開源策略，AI產業的權力格局恐將大幅向閉源開發商傾斜。這種轉變勢必引發連鎖效應，對那些依賴開源模型進行微調、安全性研究與模型訓練的初創企業，造成實質性的影響。







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