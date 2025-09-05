公司不再需要大批員工？揭示科技巨頭裁員背後真相！AI工業革命引發勞動力市場結構大洗牌！

加入最愛專欄 收藏文章

近期，全球多家科技巨頭相繼宣布裁員，引發外界關注。這波人事震盪究竟只是短期的經濟調整，還是勞動力市場正在進入一場深層次的結構轉型？成千上萬個職位被削減，背後原因除成本考量外，更與生成式AI的快速發展有關。當AI從輔助角色逐漸演變為全面接手工作流程時，「企業還需要多少員工？」這個殘酷問題，正迫使各家公司重新思考未來的組織架構與人力配置。

AI已成為企業裁員主要理由

踏入2025年，亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、微軟（Microsoft）、惠普（HP）、英特爾（Intel）、甲骨文（Oracle）、Salesforce等科技巨頭，接連裁減人手。根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi的資料，2025年全球科技企業的裁員總數已超過8.3萬人，涵蓋194家科技公司。人力資源機構Challenger, Gray & Christmas指出，2025年首7個月美國有逾1萬個職位因AI而直接消失，讓AI成為企業裁員的5大理由之一。

當中以微軟裁員行動最為引人注目：2025年1月裁減2,000多名績效不佳的員工，5月又裁掉6,000人，6月再裁撤逾300人，7月更解僱約9,000人，為目前科技業規模最大的一次裁員。微軟過去一年已投資逾800億美元（約6,240億港元）興建AI數據中心，未來幾個月內還會繼續增加AI支出，但因AI投資燒錢太多，所以不得不縮減人力成本。

亞馬遜執行長安迪·賈西（Andy Jassy）在2025年6月向內部員工發出的備忘錄指出：「在未來幾年內，我們預期隨著公司廣泛使用AI而達成效率提升後，整體員工人數將會減少。」AI初創Workera創辦人基安·卡坦福魯什（Kian Katanforoosh）更直言，未來不論公司達到多大規模，員工人數絕不會超過80人左右。他強調：「我們不需要進一步擴張（人手），就能走得非常遠。」

微軟提出「前沿企業」（Frontier Firm）的新概念，意指在未來5年內企業將轉型為由人類決策與監督、AI代理執行任務的工作團隊，有助於精簡人手和提升效率。（圖片來源：微軟官網）

AI或完全顛覆公司成長路徑

傳統上，企業營運仰賴眾多員工與寬敞辦公空間。即使是小型初創，起初也會租下一間小小的辦公室；隨著業務擴張，便會陸續聘請行銷、技術、財務，甚至人力資源等各類職員，逐步擴大員工規模。然而，在 AI 技術融入產業運作後，這樣的公司成長路徑很可能被完全顛覆。

當下一眾科技巨頭正積極縮減人手，精簡公司架構。不少公司表示，裁員後空出來的工作崗位，未必會重新招人填補，意味著未來企業成長可能不再需要人事擴張。日後大家看到的新一代大企業，員工數量可能不多，組織架構趨向扁平化，變成更靈活、更具彈性、創新速度更快的公司。

OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，他與幾位科技界同行在聊天群組裡打賭：究竟甚麼時候會出現全球首家由 1人營運、估值達10億美元（約78億港元）的獨角獸初創。這在過去幾乎難以想像，但在AI時代下這似乎很有機會成真。可是，以AI取代人力，企業成本效益真的可以提高嗎？

亞馬遜執行長賈西是一個重度的AI信仰者，揚言AI 代理將徹底改變人們的工作與生活方式，並坦言當AI帶來效率提升後，員工總數將隨之縮減。這番言論引發亞馬遜員工的憂慮與反彈。（圖片來源：亞馬遜官網）

AI帶來的實質商業效益有限

麻省理工學院於 2025 年 8 月發表的《生成式 AI 鴻溝：2025 年商業人工智能現況》報告指出，雖然企業廣泛部署AI，但卻有95%項目毫無實質商業效益，僅有5%成功跨越這道AI鴻溝，創造出以百萬美元計的價值。儘管市場對AI充斥樂觀情緒，但這份報告所揭示的現實卻與預期大相逕庭，直接衝擊了投資者的信心，結果引發美股經歷一輪劇烈震盪。

2024年諾貝爾經濟學獎得主達龍·阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）預估，在未來10年內，AI對美國GDP的提振只有1.1%至1.6%，生產力年增率更可能低至 0.05% 。他指出，AI的使命應是強化人們的就業技能與創新能力，以維持長期經濟增長，但現時企業卻普遍聚焦於以AI取締人類員工。

不少經濟學家認為，這波AI商用浪潮帶有一定的炒作成分，企業高層可能因害怕落後於競爭對手，所以才會急於大舉投資AI。他們指出，若業者能放慢腳步，反而可能會找到更合理與可持續的AI應用方向。

諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院經濟學教授阿傑姆奧盧指出，目前企業只聚焦於以AI取代人類員工，並非以AI補足人類能力，使AI的真正潛力難以釋放。（圖片來源：麻省理工官網）

AI工業革命仍需長時間醞釀

翻開歷史篇章，工業革命初期的紡織業者只想著如何透過織布機，以更少人力生產更多布匹。即使這提升了工廠的生產效率，但工作結構幾乎完全沒有變化。這與現時許多企業對AI的使用態度如出一轍：怎樣把AI融入工作流程，務求以更少人力來完成同樣工作。

直到數十年後，電力被大規模引入工業體系，幫助業者突破過往無法克服的困難，從而開闢出新的業務領域，並催生出當時根本無法想像的新型職務與工作型態，整個產業結構才因此而被徹底改變，造就全球經濟蓬勃發展。

若當今企業能夠跳脫固有思維，思考如何使用AI解決長期無法攻克的難題，進而開發全新商業模式，那麼AI不僅不會完全替代人力，反而可能因應新業務需求的誕生，讓企業必須開創前所未見的新職位。回望那場歷時逾百年的工業革命，從手工作坊到流水線量產，顯示科技驅動的產業變革絕非一蹴而就。由此視之，AI對全球產業的深遠衝擊，或許還要醞釀一段長時間。







