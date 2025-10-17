OpenAI連年虧蝕仍能融資千億！為何半導體巨頭搶著投資合作？奧特曼「金融魔法」完全拆解

加入最愛專欄 收藏文章

當一家公司的年虧損額是收入的3倍，但卻能吸引半導體巨頭捧著千億美元資金爭相投資和合作，究竟這葫蘆裏賣甚麼藥？OpenAI在2025年上半年創造43億美元營收的同時，虧損竟高達135億美元。面對如此驚人的資金缺口，該公司依然有本事找到NVIDIA、AMD、博通，合作興建資本規模達1兆美元的AI基建，以應付未來龐大的運算力需求。OpenAI計劃的成敗，不僅決定自身命運，更可能牽動整個半導體產業的盛衰。

先後跟輝達、超微達成千億協議

自2025年初以來，OpenAI接連與矽谷科技巨頭達成巨額交易協議。1月21日，OpenAI在美國總統特朗普（Donald Trump）的見證下，跟甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）共同推動「星際之門計劃」（The Stargate Project），承諾投資5,000億美元（約3.9兆港元），建造規模達10吉瓦（Gigawatt，簡稱GW，即100萬千瓦）的AI基礎設施。

9月22日，輝達（NVIDIA）宣布向OpenAI投資約1,000億美元（約7,800億港元），而OpenAI則會採用NVIDIA GPU建造10GW數據中心，預計首階段設施於2026年下半年啟用。換句話說，輝達的千億美元投資最終將以OpenAI向其購買AI晶片的形式回流，形成資金與技術高度綁定的資本循環。

10月6日，OpenAI與超微半導體（AMD）簽署6GW運算力合作協議，AMD將為OpenAI下一代AI基建提供Instinct GPU。首批1GW規模的Instinct MI450叢集預計在2026年下半年開始部署。業界估計，這次晶片供應交易總額高達900億美元（約7,020億港元）。

OpenAI執行長奧特曼表示，雖然公司營收尚未達 1兆美元的投資規模，但仍堅信這些巨額投資最終都將值回票價。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

與博通交易未披露具體財務安排

作為協議的一部分，AMD將對OpenAI發行認股權證，允許後者用每股0.01美元的名義行權價，認購最多1.6億股普通股。這些認股權證將依照不同里程碑分階段生效：首批權益會在首個 1GW設施啟用時釋放，後續權益則會隨採購規模擴展至6GW逐步解鎖。權證的生效也跟AMD 的股價目標、以及OpenAI實現規模化部署所需的技術與商業指標有所掛鈎。

按照AMD最新股價232.1美元計算，假如OpenAI全數行使這些權證，理論上可免費獲得價值約371.36億美元的AMD股份。也就是說，AMD為爭取OpenAI成為其大客戶，不惜「貼股」進行誘合；OpenAI則可利用行使與拋售AMD股份所獲資金，支付購買AMD晶片與服務的成本。這使AMD在資金流和利益上跟OpenAI綑綁在一起。

10月13日，OpenAI宣告將跟博通（Broadcom）攜手合作，啟動一個 10GW規模的定製AI 加速器研發項目。OpenAI負責AI晶片與系統的設計，而博通則參與協同開發和最終部署。雙方計劃從2026年下半年開始部署AI加速器，並在2029年底前完成整體建設。對於博通那筆交易，OpenAI未對外披露任何財務條款或付款安排。故此，我們不知道這筆「帳單」究竟是否由OpenAI直接埋單。

NVIDIA執行長黃仁勳指出，目前OpenAI沒有足夠資金，只能以「指數級成長」的願景作為籌資籌碼。正因如此，他們才會給予NVIDIA機會，與其他投資者共同押注。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

OpenAI被視為AI時代核心資產

當下OpenAI擁有的運算力僅為2GW，若不計算星際之門的10GW運算力，單計與NVIDIA、AMD、以及博通的合作計劃，將能達成26GW的運算力部署，意味其運算力將大增13倍。但這龐大運算力的背後代價卻非同小可：1GW數據中心的成本大概為500億美元（約3,900億港元），當中350億美元（約2,730億港元）屬採購AI晶片，所以26GW數據中心總成本將高達1.3兆美元（約10.14兆港元）。

OpenAI每周活躍用戶數已突破8億人，當中約有5%是付費訂戶。外界評估，OpenAI在2025年上半年的收入為43億美元（約335.4億港元），較2024年全年收入要增長16%，但其研發開支卻比同期營收還要多：2025年上半年已花掉67億美元（約522.6億港元）。

OpenAI的目標是2025全年營收達到130億美元（約1,014億港元）；即使達標，都沒有足夠資金支付逾1兆美元的基建開支。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，公司終有轉虧為盈的一天，而現時正處於投資和成長的階段。

OpenAI之所以能不斷擴張其AI基建版圖，關鍵在於奧特曼成功將公司定位為AI時代的「核心資產」，讓各大科技巨頭不得不參與其中。對NVIDIA和AMD來說，與OpenAI的合作相當於取得市場認證，證明自家GPU是AI運算力中不可或缺的重要硬件；至於博通，則倚賴OpenAI的大訂單推動業績增長。

AMD執行長蘇姿丰表示，AMD與OpenAI的交易不僅是一筆晶片供應合約，更是AI時代運算基建的共同設計，代表著AMD正式站在AI運算力競賽的最前線。（圖片來源：AMD官網）

與OpenAI深度綁定的背後風險

這層看似牢固的深度綁定，其實潛藏不少風險——輝達的千億美元投資，本質上是在用資本換取長期晶片訂單。如果OpenAI的運算力需求遜於預期，那麼這筆投資不僅可能收不回來，還可能使NVIDIA GPU 生產線出現嚴重過剩。畢竟，支撐這 10GW數據中心部署，可能需要用上400萬至500萬顆GPU；萬一OpenAI部署進度放緩，便會直接對輝達的晶片庫存和營收增長構成巨大壓力。

AMD向OpenAI發行那1.6億股的認股權證，也蘊含不少風險。若OpenAI因資金限制無法完成6GW運算力的採購，或者AMD股價因市場波動或合作不如預期而下跌，OpenAI可能無法行使該權證，令其用股權換大客的策略流於空談。

博通與OpenAI的交易，雖然雙方未有公開財務條款，但真正風險潛藏於那份「長期協議」中。博通為OpenAI量身定製的AI晶片，必須與OpenAI系統規格嚴密對接，屬於高度定製化、非通用性的產品。一旦OpenAI因資金鏈斷裂、策略調整或技術轉向而縮減部署規模，博通已經量產的定製晶片很可能無法轉售給其他客戶，造成嚴重的產能浪費。

倘若OpenAI緊縮採購，對整個半導體產業鏈的震盪可能比想像中更大。原本作為全球AI行業風向標的 OpenAI，其大規模運算力投資能拉動晶片製造、數據中心建設等上下游產業的擴張。一旦其訂單放慢，AI晶片市場可能從供不應求轉為供過於求，晶片業者的擴產計劃可能被迫擱置，拖累全球半導體產業發展。

如果未來一、兩年內，OpenAI無法找到能讓營收大幅成長的突破口，那麼它最終將陷入「兌現高速增長承諾」、或「縮減AI基建規模」的兩難局面。無論採取哪種路徑，那些與 OpenAI 有深度綁定的合作夥伴，以及仰賴其推動的半導體產業鏈，都勢必要為這份不確定性付出代價。







