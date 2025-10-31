AI基建陷入循環交易？NVIDIA、OpenAI彼此投資採購，是經濟增長動力，還是AI泡沫前兆？

加入最愛專欄 收藏文章

從輝達（NVIDIA）豪擲千億美元投資OpenAI，到OpenAI與超微（AMD）、甲骨文（Oracle）的連環交易與採購行為，令AI基建正在以前所未見的速度擴張。AI帶來的潛在效益確實叫人興奮，但同時也令人質疑這種環環相扣的合作關係，是否已陷入「循環交易」？

AI巨頭循環交易惹泡沫化疑雲

過去半年間NVIDIA與OpenAI的連串投資動作，已讓市場對AI泡沫的憂慮不斷醞釀；及至2025年9月22日，輝達宣布向OpenAI投入高達1,000億美元（約7,800億港元），而後者則會大規模採購NVIDIA GPU，終於讓AI泡沫疑雲全面爆發——外界質疑輝達藉由投資綁定客戶，進而推高晶片需求與公司股價，是一場「自我拉抬」的資本遊戲。

OpenAI宣布接受NVIDIA投資的翌日，OpenAI證實已跟Oracle敲定一筆高達3,000億美元（約2.34兆港元）的交易，並將之歸入大型AI基建計劃「星際之門」（Stargate）。同時，Oracle又會向NVIDIA購入價值數十億美元的AI晶片，以加速數據中心部署，讓Oracle成為這場資本遊戲的新參與者。

後來，OpenAI更拉攏NVIDIA的競爭對手AMD加入。OpenAI與AMD於10月6日宣布達成合作協議，OpenAI計劃在未來數年內部署高達600萬吉瓦（GW）的AMD Instinct系列AI加速器，後者則以每股0.01美元的超低價，向OpenAI發行最多1.6億股權證。以現有股本計算，OpenAI最終或可持有約10%的AMD股份，形成「循環交易」（Circular）的合作關係。如此一來，市場對AI泡沫的疑慮進一步延燒。

OpenAI與甲骨文合力推動「星際之門」計劃，在美國多處興建AI數據中心，圖中為坐落於德州亞伯林（Abilene）的旗艦據點。（圖片來源：OpenAI官網）

科網泡沫年代已出現循環交易

所謂「循環交易」，意指資金雖然在帳面上流動，但其實只是「左手交右手」。譬如說，甲方投資1億美元給乙方，然後乙方再用這筆資金回購甲方的產品，資金最終又回到原點，並未真正流入市場。這種操作會讓雙方的收入與市值看似同步成長，營造出業務蓬勃、前景無限的假象；但實質上，資金只是被困在合作夥伴之間打轉，沒有外部需求進場支撐，難以產生真正的經濟動能。一旦其中一方出現資金短缺，整條資金鏈便會斷裂，虛假的繁榮瞬間瓦解。

早於1990年代末，類似的循環交易事件已在美國科技界發生過。當時電訊設備商朗訊科技（Lucent Technologies）跟多家客戶進行虛假的軟件或設備銷售，並安排所謂「融資」協議，讓對方無需即時付款。這些交易多半伴隨貸款承諾或雙邊設備購回協議，即朗訊賣給對方產品、再以其他形式將錢退回，或對方用購買朗訊產品的款項再購回某些服務。

朗訊將上述交易列為當期收入，為2000財年後數季創造巨額的收入虛增。後來，當部分客戶資金鏈斷裂、相繼倒閉後，朗訊被迫減記呆帳損失。該公司在財報公布後數次調整營收和獲利數字，引起美國證券交易委員會（SEC）的懷疑，並進行調查。

結果發現，朗訊於2000至2001年間不當認列11.5億美元（約89.7億港元）營收，以及4.7億美元稅前獲利。事發後，朗訊須向SEC繳納2,500萬美元（約1.95億港元）的罰款，公司商譽和股價嚴重受創，更加速了當時的科網泡沫崩潰。

受惠於OpenAI的3,000億美元大單，甲骨文股價曾大漲36%，讓共同創辦人賴瑞·艾利森（Larry Ellison）身家一度超越馬斯克，短暫登上全球首富寶座。（圖片來源：X.com@Oracle帳戶）

鮑威爾力挺AI基建投資熱潮

鏡頭回到現在，AI泡沫危機可能已現端倪。科技網媒The Information援引甲骨文內部文件報道指，該公司在2026財年第一季（截至8月）透過租賃NVIDIA GPU伺服器獲得約9億美元（約70.2億港元）的收入，但毛利率只有14%。外界質疑，Oracle或許無法從巨額AI投資中獲取合理利潤。

高盛執行長大衛·所羅門（David Solomon）指出，目前AI基建的巨額資金投入，與過去科網泡沫時期有明顯相似：「當市場為一項新科技注入大量資金、並催生眾多新公司時，經常會出現市場估值超前於公司潛力（的情況）。」他又警告，雖然AI技術未來潛力不容忽視，但「將有不少資本投入最終無法得到回報」，導致部分企業蓬勃、部分衰落的分化局面。

不過，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）卻認為，現時AI投資熱潮與當年科網泡沫完全不同。他指出，這次參與AI基建的都是有真實盈利、實質業務支撐的成熟企業，而非空有技術概念、未有實際營收的初創公司，因此這波AI投資是推動經濟增長的真正引擎。

OpenAI執行長奧特曼為實現其AI霸業，積極拉攏各方投資，以建立龐大的運算資源，但卻因此而引發AI泡沫疑雲。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

輝達多項重磅合作駁AI泡沫論

NVIDIA執行長黃仁勳於10月28日舉行的GTC秋季大會上，發表多項與不同產業夥伴合作推動的AI項目，推動AI從概念走向實際應用，藉此反駁AI泡沫論。他宣布，NVIDIA與諾基亞（Nokia）將聯合推出名為「Aerial RAN Computer」的高階運算平台，能夠同時執行無線通訊與AI運算，幫助電訊商實現6G網絡轉型。

叫車平台Uber、汽車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）將會跟輝達合作，預計自2027年起，逐步部署10萬輛基於NVIDIA自駕技術的無人駕駛的士（RoboTaxi）。製藥業巨頭禮來（Eli Lilly）也會跟NVIDIA結盟，攜手建造業內最強大的超級電腦和AI工廠，加速新藥開發。

NVIDIA亦會與大數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）建立合作關係，其AI晶片和軟件將整合至Palantir平台，協助企業在物流、供應鏈與營運管理等複雜場景中加速決策，改善營運效率。輝達又會跟美國能源部合作，建造7座超級電腦，以促進科學探索。

黃仁勳強調：「AI是我們這個時代最強大的技術」，並指出不少公司已經在大規模運用各式AI模型，並願意為此付費，證明昂貴的AI基建有其合理性。當輝達宣告跟政府機構、不同產業巨頭合作後，市場已將其視為「AI基建的核心」，刺激其股價大漲，使NVIDIA躍居為全球首家市值突破5兆美元（約39兆港元）的公司。由是觀之，隨著外界對輝達AI王國的信心大振，相信有關AI泡沫的公開討論也會開始逐漸降溫。

NVIDIA執行長黃仁勳表示，市場對AI運算力的需求不斷上升，預計現存Blackwell和下一代Rubin晶片將在未來數季帶來5,000億美元（約3.9兆港元）的銷售額。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）







