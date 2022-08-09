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中醫治療在香港愈來愈普及，市民也常以藥入饌作調理身體，尤其在新冠疫情下，中醫藥預防、治療及復康多方面都擔當著重大作用。故此，市場上對中藥的品質監控非常重要。

香港過去屢有誤服中藥中毒的報導。對此，有本地社區食物監察計劃便嘗試為市面上12種常見中藥材作檢查，發現20個樣本有8個的二氧化硫含量超出《中國藥典》及國際通用標準，包括當歸片超標近11倍、天冬約4倍、葛根約3.5倍，過量吸入二氧化硫除會引致咽喉、腸及胃部不適，還會傷及肝腎等內臟。

不良的中藥危害健康，所以辨明藥材的品質絕不能馬虎。傳統的中藥材鑑定須經多重步驟，分析一個樣本往往花上數小時。理大應用生物及化學科技學系轄下的食物安全及科技研究中心，早於2010年研發了直接電離質譜方法，可鑑別靈芝和天麻等約十種中藥材的真偽、屬人工栽培或是野生，以及產地來源，只需十分鐘便可得出結果。

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科技日新月異，辨別中藥材的技術也日趨成熟。高等教育科技學院（THEi）與醫藥生物科技公司合作，開發「手提近紅外光譜（NIR）快速鑑定中藥系統」，可配合人工智能（AI）圖像分析及演算法，協助電腦透過機器學習訓練分析NIR數據。檢測員把預先磨成粉狀的藥材放在系統下掃瞄，電腦便可在數十秒內分析藥粉的NIR光譜數據，以辨識藥材的真偽和品質。系統更可分辨「同屬近親」的藥材，甚至鑑定中藥的級數。由於手提式的設計裝置方便使用，可隨時隨地在中醫診所、藥廠、藥材店等進行藥材檢測，加上準確性高，所以大受業界歡迎，並在數碼港與業界合辦的「Block adVenture」區塊鏈應用方案比賽中奪得冠軍。

THEi團隊同時應用具加密作用的區塊鏈技術，記錄藥材圖譜及資料，如生產日期、產地、批發等，建立了中藥NIR資料庫。資料庫目前已收錄約200種中藥的圖譜，消費者只須掃瞄藥材包裝上的二維碼，便知道中藥的來源和質量，以防魚目混珠的情況。該系統將會持續優化創新，有望進一步提升效用。

不過，要保障市民健康，藥材供應的監管和檢測必須完善。在配合《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（二零二零—二零二五年）》落實下，香港的第一所中醫醫院及政府中藥檢測中心快將落成，而中藥檢測中心的成立，不但有助強化中藥的檢測和科研，更能為中藥的檢測方法建立國際標準，支援中藥鑑別及檢測方法的研究，透過技術轉移，我相信定能有效加強業界對產品的品質控制，幫助提升中醫藥業整體水平，讓市民食得安心之餘，更可打造香港成為中藥檢測和品質控制的國際中心。







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