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近年全球興起「組裝合成」建築法，這種方案既可縮短地盤施工時間，又能減少建築廢料兼增加環保效益，更可有效控制成本，所以廣受業界關注。

現時不少地區如新加坡、美國、南韓、中國內地等都相繼出現「組裝合成」的建設，應用範疇相當廣泛，除了公用設施外，商業用途也不乏成功例子，包括多個跨國連鎖酒店集團的新建築，以及中高檔私人住宅等。例如樓高29層、提供558個房間的英國倫敦溫布萊學生宿舍Apex House，建築現場僅用了22名工人；內地武漢的火神山醫院和南韓的首爾國立大學醫院為應對新冠疫情，項目從設計到啓用不足一個月。

圖片來源：unsplash.com

香港也有建築採用「組裝合成」的方法，不過應用範圍則以政府和公營機構的社區設施、宿舍、住宅和過渡性房屋為主。如近日榮獲建造業議會「傑出MiC項目」獎的香港房屋協會洪水橋／厦村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲的資助出售房屋，是房協首個「組裝合成」項目，這項目可令上蓋工程時間較傳統方法節省大約10至15%，大約24個月內便可完成上蓋工程。

政府最近也打算廣泛運用「組裝合成」以加快房屋和土地供應。配合標準簡約設計建成「簡約公屋」，預期可在五年內興建約三萬個單位，增加約四分之一公營房屋供應；並大幅提升未來五年公營房屋建屋量至約15.8萬個單位，較上一個五年期增加約五成。建屋效率改善，輪候公屋的申請者自然受惠，輪候時間估計會由現時約六年，在四年內降至約四年半。

雖然組裝合成可提升效率並節省人手，有研究指出，使用「組裝合成」可能增加單位建築成本17%。有鑒於發展局早前委托項目管理顧問的硏究發現，工程項目普遍存在延誤和超支問題，因此當局施行大型工程時，規劃工作便要深切思量，以防重蹈覆轍。

事實上，要有效控制成本和提升效率，應運用先進的數據綜合平台，匯聚所有與項目相關的資訊，避免不同持份者需在不同的系統內搜尋資料，廢時失事。

近年政府不時提及的「共用的地理空間資系統平台」（CGISP）正是適切的工具，以它作為權威的單一資訊來源（SSoT），令人在龐雜多變的施工過程中，減少因數據新舊難辨而產生混亂。配合以地理資訊為核心的「聯合運作平台」（COP），方便管理層監察工程進展和支出，一目瞭然。

房屋問題是香港的深層次矛盾，政府要打破困局，便要破舊立新，改以創新思維去開創全新局面，應用組裝合成的建築法是其一。本年度的財政預算案公布在即，我期望政府能夠妥善投放資源，並不忘以先進科技落實「以結果為目標」的施政理念，全力建設智慧城市，解決社會各層次的矛盾，為香港創建輝煌的新篇章。







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