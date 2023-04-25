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新冠疫情衝擊全球經濟，其中對零售業之影響尤深，促使零售界紛紛推行不同的營商方案，以求提升效率，節省成本。

隨著線上線下購物模式和購物平台的日漸融合，不少零售業都開始採用BOPIS（buy online, pickup in store）的購物模式，即網上落單、門市取貨。《哈佛商業評論》研究美國疫前零售連鎖店的4,900萬宗網上和店內交易，發現在競爭對手採用了BOPIS模式後，零售商整體在網上的銷售量萎縮了4.7%，實體店銷售量也降低1.8%；而且位置愈接近對手的商舖，店內銷售所受到的衝擊更為明顯，證明BOPIS能把對手的網上銷售額和店內人流一併搶走。另一項研究發現，在店內取貨時，49%客戶會不期然加購其他物品。有人預計到2025年，一成的零售銷售額會以BOPIS完成。



圖片來源：Unsplash

事實上，BOPIS可謂顧客和零售商的雙贏方案。一方面，顧客在選購商品時可以在網上貨比三家再下單，到店取貨時可確認商品有否瑕疵或衣物是否合身，若不滿意也可在店內直接退換，減少網購「中伏」風險。同時，客戶選擇BOPIS時，可控制交付時間和地點，甚至可即日提貨，比不少網購訂單平均2至3天的交貨時間要快。另一方面，零售商也可在確定了訂單後才補貨，減少庫存兼且降低庫存成本。而且，因為BOPIS可降低包裝和運輸等時間和成本，令退貨的程序和資源也同樣減省了不少。

此外，零售業也積極運用初創提供的創新方案，促進營運效率。去年，第四季得到大筆融資總部設於美國的Locus Robotics，其專長是以自主移動機械人（AMR）處理物流，大型倉庫使用的機械人可多達500個，生產力可提升兩至三倍，客戶有DHL等。另一家剛獲融資的是來自加拿大的GoBolt，它以零排放電動車為零售商配送，並以機械人增強倉庫物流自動化，客戶包括宜家家居（IKEA）。

不少時尚品牌還借助數碼「魔鏡」，為顧客帶來不一樣的購物體驗。如法國奢侈品牌香奈兒（Chanel），近年嘗試在店舖內設立擴增實境（AR）的試身服務，服務更配合時尚電商平台Farfetch所研發的客用及員工用之應用程式，既可讓客戶在店內以短時間嘗試最多的心儀商品外，又方便銷售人員快速為客戶準備所需，包括在鏡子中顯示該產品在時裝表演上如何展現的畫面供客戶參考。

美容企業Charlotte Tilbury也運用店中的虛擬鏡子，為顧客提供了童話般的感覺，讓他們看着「魔鏡」，在沒有化妝和卸妝的麻煩下，嘗試不同的妝容，還使用AI演算法為客戶推薦用品和工具。而瑞典時裝零售商H&M在美國亦推出虛擬試身的智能鏡子，試身室內的智慧鏡子可以識別客人攜帶入內的產品，例如物品、尺寸和顏色，並提供個人化造型建議。

不過，虛擬試身室需要有專人跟進，未必可以減省員工的工作量，而且會讓顧客在電腦內留下個人喜好等資料，也可能存在私隱外洩的風險，長遠能否促進業務仍是未知之數。然而，零售業要持久發展，便須與時並進，當下科技日新月異，如何透過科技減省成本、促進業務發展，便是營商致勝的關鍵。







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