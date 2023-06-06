加入最愛專欄 收藏文章

香港土地供應與房屋供應出現嚴重失調，衍生各種社會問題，覓地建屋成為政府當前要務。為提供更多土地空間，港府過去數十年，已進行過多項地下空間研究，大多與岩洞有關。

岩洞可提供額外的土地供應，是人口稠密城市應對土地短缺的方案之一。外地不少地區都善用岩洞空間，騰出土地，以求地盡其用。例如芬蘭用岩洞建成可容納過千人的游泳館；美國密蘇里州的24萬平方米岩洞，設置倉庫、物流中心和製造工場等。新加坡近年亦積極發展地下空間，裕廊島地下大型貯油庫可釋出60公頃土地、深層污水隧道則騰出110公頃土地等。

而香港早於八十年代初，便研究在地下空間興建油庫的可行性。在1991年，當時的《香港規劃標準與準則》已涵蓋岩洞發展。到2016年，土木工程拓展署公布的《岩洞總綱圖》，劃定全港共48個可供發展的策略性岩洞區，涉及範圍達4,500公頃，面積超過半個香港島。

其中港島區佔11個地點，分布在摩星嶺、寶馬山、薄扶林及鴨脷洲等；新界區地點更多、更廣泛，共有31個分布在青衣、大嶼山小蠔、屯門藍地及沙田亞公角等，每個地點面積由20至200公頃不等，大家都期望可豐富土地儲備。然而，截至2020年，這些發展計劃只完成了4項。

究其原因，是發展岩洞所需的建設成本高昂，較在地面進行的工程高出數倍。立法會秘書處2020年的研究提到，由於複雜性高，一項典型岩洞工程的成本可達每平方米7.7萬元，遠較金鐘政府總部工程每平方米的1.46萬元，足足高出5.2倍。

同時，數據不足致令地底狀況不明，也是發展地下空間的其中一個主要障礙，這包括基岩及土質狀況不明，未能確定淺層地底鋪設的地下公用事業設施及其分布等，帶來不少風險。假如政府能廣泛製作及應用三維（3D）地底環境地圖及模型，並採用地理資訊系統（GIS）配合地理人工智能（GeoAI），便有助發掘更深層次的資訊，以建立更精準的預測模型，不但可大幅減低規劃和發展時的風險，還能夠提升施工的效率。

其實，當局早已認定岩洞具有多重優勢，包括安全、省電、易散熱、少輻射，同時可減省營運成本。未來要覓地發展數據中心，以鞏固香港國際數據中心樞紐地位，岩洞便是不錯的選項。不過，當局在規劃岩洞空間時，應要訂定清晰和具透明度的規劃及發展框架，還要釐清地下土地擁有權，並為選定地區繪製地下城市地圖，才能有效促進香港的地下空間運用，為本港長久以來的土地問題提供適切的解決方案。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加