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過去數十年，中國積極城市化，到1996年已提升至三成，之後比率持續向上，至2022年底更高達65%，超越世界平均水平（2021年為56%）。

內地持續城市化，同時促進智慧城市的發展。2014年，中央政府透過多份政策文件，包括《國家新型城鎮化規劃》及《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》等，明確指示智慧城市的發展方向，並訂明主要目標和重點任務等。根據2014年的統計數字，當時全國所有副省級以上城市、89%的地級及以上城市、47%的縣級及以上城市，都提出要建設智慧城市。

目前，智慧城市已成為內地龐大的產業，數據公司Statista的資料顯示，中國由2015年至2020年6年間，投入建設智慧城市的總資金高達8.07萬億人民幣（下同）。內地網站「新型智慧城市資訊」，梳理了2022年上半年各省、市、區級政府、國央企中標項目資訊超過3,000條，半年的總中標金額約780億元，發現項目涵蓋智慧城市各個類別，包括政務、交通、社區、水務、應急、教育、醫療等。

不過，內地城市化須面對重重挑戰。研究機構IDC在今年初就內地城市化作出的報告分析：「包括政務雲、感知體系、腦類技術平台等在內的基礎性技術……當前的智慧城市部分場景建設，缺乏實際需求支撑，實用性和有效性，還有較大的提升空間。」同時，該機構留意到，內地以項目建設主導的智慧城市發展，呈現出「重建設輕運營」的特點，因此建議建立「標準規範、績效管理、發展評價體系」，促使發展模式朝「持續運營」的方向轉變。

此外，人口急劇老化對城市也帶來不少隱憂。2020年的人口普查發現，全國60歲及以上人口的比重達到18%（2.6億人），規模龐大。老齡化進程明顯加快，從2010至2020年，60歲及以上人口比重上升了5%，與上一個10年相比，上升了2%；全國31個省份中，有16個省的65歲以上人口超過了500萬人。

當局應對的辦法之一，是逐步延遲法定退休年齡，以發揮長者的知識、經驗、技能之優勢，而60歲及以上人口當中，13.9%（3,669萬人）擁有高中及以上的教育程度。而且，政府必須要把智慧城市建設，擴展到基層社區的建設，例如增加投資於縣的公共服務和醫療保健，以及升級大城市的基礎設施，包括隨著居民年齡的增長，為舊住宅大樓增加電梯。近年有企業與地方政府合作「智慧養老」，例如山東省與實體醫療機構攜手，設置「互聯網醫院」，提供問診、開藥、疾病管理、健康跟蹤等服務，助長者解決生活所需。

事實上，建設適老型城市還要處理3大事項：（一）完善城市的無障礙標準，需要加強城市規劃師、建築師、建築工程師和相關專業人員的培訓；（二）建設新設施和改善舊設施同樣需要重視，而在改善舊建築時，建議用公私營合作（public-private partnership，PPP）模式籌集資金；（三）鑑於建設「適老城市」需要額外成本，因此政府應特別關顧中低收入地區的城鎮、家庭和個人，當局可鼓勵創新的解決辦法，特別是以低成本的醫療技術照顧長者集中的農村。

無論如何，建設智慧城市始終要以人為本，當局宜提高人民對市政的參與度，集思廣益，才能令智慧城市的效益有更大的發揮。







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